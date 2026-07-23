Head Neck Cancer: सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करू नका; डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची 5 सुरुवातीची लक्षणे

भारतात डोके आणि मानेचा कर्करोग हा सर्वाधिक आढळणाऱ्या कर्करोगांपैकी एक आहे आणि वेळेवर निदान झाल्यास उपचार यशस्वी होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते. अपोलो हॉस्पिटल्सच्या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. विदिता पोवळे यांच्या मते, यांच्या मते, हे दुर्लक्ष करणेच जीवावर बेतू शकते. यासाठी कोणती लक्षणे कळायला हवीत समजून घ्या
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डोके आणि मानेच्या कर्करोगांची लक्षणे
प्रमुख जोखीम घटक कोणते?
तंबाखूचे सेवन, धूम्रपान, अतिप्रमाणात मद्यपान आणि काही प्रकरणांमध्ये एचपीव्ही (HPV) संसर्ग हे डोके आणि मानेच्या कर्करोगाचे प्रमुख जोखीम घटक आहेत. यापासून बचाव करणे, निरोगी जीवनशैली अंगीकारणे आणि कोणतेही असामान्य लक्षण दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकून राहिल्यास त्वरित तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आज आधुनिक शस्त्रक्रिया, रोबोटिक तंत्रज्ञान, रेडिएशन आणि औषधोपचारातील प्रगतीमुळे डोके आणि मानेच्या कर्करोगावर प्रभावी उपचार शक्य झाले आहेत, विशेषतः आजाराचे निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात झाल्यास. लक्षात ठेवा, वेळेवर तपासणी हाच जीव वाचवण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे.