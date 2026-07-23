Sonia Sehrawat: एका इन्स्टाग्राम पोस्टमुळे सोशल मीडियावर ट्रोल! सीआरपीएफच्या असिस्टंट कमांडंट सोनिया सहरावत यांचा पगार किती?

Sonia Sehrawat News: दिल्लीतील जंतर-मंतरवर २० जुलै रोजी झालेल्या भाजपच्या आंदोलनादरम्यान कर्तव्यावर तैनात असलेल्या सीआरपीएफच्या (CRPF) ‘रॅपिड ॲक्शन फोर्स’च्या असिस्टंट कमांडंट सोनिया सहरावत अचानक चर्चेत आल्या आहेत. आंदोलनादरम्यान जखमी झाल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. मात्र, त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर केलेली एक स्टोरी सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली, ज्यानंतर अनेक युजर्स त्यांच्यावर टीका करत आहेत.
सोनिया सहरावत या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) ‘रॅपिड ॲक्शन फोर्स’मध्ये (RAF) असिस्टंट कमांडंट पदावर कार्यरत आहेत. त्या मूळच्या हरियाणातील असून यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्या सीआरपीएफमध्ये रुजू झाल्या होत्या. इन्स्टाग्रामवर कॉकरोचची स्टोरी पोस्ट केल्याने चर्चेत आलेल्या सोनिया सहरावत यांचा पगार किती आहे आणि आरएएफमध्ये नोकरी कशी मिळते, याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
२० जुलै रोजी जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान आरएएफची तुकडी तैनात करण्यात आली होती. यावेळी झालेल्या चकमकीत सोनिया सहरावत जखमी झाल्या. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना संपूर्ण घटनेची माहिती दिली होती.
मात्र, दोन दिवसांनंतर त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून एक स्टोरी व्हायरल झाली, ज्यामध्ये एका मेलेल्या झुरळाच्या फोटोसोबत “CAN’T FIX THEMSELVES AND THEY WANNA FIX THE COUNTRY” असे लिहिले होते. ही स्टोरी सोशल मीडियावर व्हायरल होताच त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली. नंतर ही स्टोरी डिलीट करण्यात आली असली, तरी तिचे स्क्रीनशॉट्स व्हायरल झाले असून त्यांना ट्रोल केले जात आहे.
रॅपिड ॲक्शन फोर्स ही केंद्रीय राखीव पोलीस दलाची (CRPF) एक विशेष शाखा आहे. दंगल नियंत्रण, जमाव नियंत्रण आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी १९९२ मध्ये या दलाची स्थापना करण्यात आली होती. अत्यंत संवेदनशील परिस्थितीमध्ये कमीत कमी वेळेत तैनात होणारे हे विशेष दल आहे.
आरएएफच्या पथकांना नॉन-लॅथल शस्त्रांचा वापर, जमाव नियंत्रण आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. महिला आंदोलकांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रत्येक कंपनीत महिला जवानांची विशेष टीमही समाविष्ट असते.
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आरएएफमध्ये असिस्टंट कमांडंट पदासाठी थेट स्वतंत्र भरती होत नाही. यासाठी उमेदवारांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे (UPSC) आयोजित केली जाणारी CAPF Assistant Commandant ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते.
शैक्षणिक पात्रता: मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेतील पदवी (Graduation) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीयत्व: उमेदवार भारतीय नागरिक असावा.
वयोमर्यादा: वय २० ते २५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. मात्र राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाते.
इतर: उमेदवारांनी निश्चित केलेले शारीरिक आणि वैद्यकीय निकष पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
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सातव्या वेतन आयोगानुसार, सीआरपीएफमधील ‘असिस्टंट कमांडंट’ हे पद ग्रुप-ए (Group A) दर्जाचे अधिकारी पद आहे.
पे-लेव्हल: पे-लेव्हल १० (Pay Level 10)
वेतनश्रेणी: ₹६७,७०० ते ₹२,०८,७०० प्रतिमहिना.
इतर फायदे: मूळ पगाराव्यतिरिक्त महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर अनेक सरकारी सुविधा व भत्ते मिळतात.