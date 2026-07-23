Diabetes in Kids: मुलांमध्ये वाढतोय Type 1 डायबिटीस, शाळा आणि प्रवासादरम्यान कशी घ्याल काळजी

विशेष म्हणजे, पालक, शिक्षक आणि कुटुंबियांचे योग्य सहकार्य मिळाल्यास टाइप-१ मधुमेह असलेली मुले इतर मुलांप्रमाणेच शाळेत जाऊ शकतात, खेळू शकतात, प्रवास करू शकतात आणि दैनंदिन जीवनातील सर्व उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. डॉ. कोचुराणी अब्राहम, पेडियाट्रिक एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट, अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वूमेन अँड चिल्ड्रन, औंध, पुणे यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.
टाइप – १ मधुमेह नेमके काय आहे
टाइप-१ मधुमेह हा एक ऑटोइम्यून आजार आहे. यामध्ये शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती स्वादुपिंडातील (पॅन्क्रियाज) इन्सुलिन तयार करणाऱ्या पेशींवर हल्ला करते. त्यामुळे शरीरात इन्सुलिनची कमतरता निर्माण होते आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढते. हा आजार जास्त गोड पदार्थ खाल्ल्यामुळे किंवा चुकीच्या जीवनशैलीमुळे होत नाही. तो प्रामुख्याने मुले आणि तरुणांमध्ये आढळून येतो आणि त्यासाठी आयुष्यभर इन्सुलिनची आवश्यकता असते.
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लक्षणे काय आहेत
या आजाराची लक्षणे ओळखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. वारंवार लघवी होणे, खूप तहान लागणे, सतत भूक लागणे, विनाकारण वजन कमी होणे, सतत थकवा जाणवणे, दृष्टी धूसर होणे आणि वारंवार संसर्ग होणे ही टाइप-१ मधुमेहाची काही प्रमुख लक्षणे आहेत. वेळेवर निदान आणि उपचार न झाल्यास डायबेटिक केटोअॅसिडोसिस (डीकेए), तीव्र निर्जलीकरण, रक्तातील साखर अचानक कमी होणे तसेच डोळे, मूत्रपिंड, मज्जातंतू आणि हृदयावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याचा धोका वाढू शकतो.
शाळेत टाइप-१ मधुमेहाचे व्यवस्थापन
टाइप-१ मधुमेह असलेल्या मुलांसाठी शाळेतील वातावरण सुरक्षित आणि त्यांना समजून घेणारे असणे गरजेचे आहे. पालकांनी मुलाच्या आरोग्याविषयीची माहिती वर्गशिक्षक, शाळेतील वैद्यकीय पथक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना द्यावी. त्यांना मुलांनधील रक्तशर्करेची पातळी कमी होणे लक्षणे ओळखणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने योग्य उपाययोजना करण्याबाबत मार्गदर्शन केले पाहिजे.
मुलांकडे नेहमी एक आपत्कालीन किट असणे आवश्यक आहे. या किटमध्ये इन्सुलिन, रक्तातील साखर तपासण्याचे उपकरण, ग्लुकोजच्या गोळ्या किंवा ग्लुकोन-डी पावडर, पौष्टिक खाऊ, पाण्याची बाटली आणि आपत्कालीन संपर्क क्रमांक असावेत. इन्सुलिन घेतल्यानंतर जेवण चुकवू नये, याची विशेष काळजी घ्यावी.
टाइप-१ मधुमेहामुळे मुलांना शाळेतील कोणत्याही उपक्रमापासून दूर ठेवण्याची गरज नाही. खेळ, सहली आणि इतर सर्व शालेय कार्यक्रमांमध्ये त्यांना सहभागी होण्याची संधी मिळाली पाहिजे. तसेच, शाळेत इन्सुलिन घेण्यासाठी सुरक्षित आणि गोपनीय जागेची व्यवस्था असणेही आवश्यक आहे. मुलांना कोणताही त्रास झाल्यास त्यांनी तात्काळ शिक्षक किंवा वैद्यकीय पथकाला माहिती देण्याची सवय लावणे महत्त्वाचे आहे. मित्र-मैत्रीणींकडून होणारी चेष्टा किंवा भेदभाव याविरोधात शाळेने संवेदनशील आणि कठोर भूमिका घेतली पाहिजे.
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