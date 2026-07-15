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Thane News : ठाण्यात महावितरणाचा अजब कारभार, घरातील लोक झोपले असताना बसला स्मार्ट मीटर

Updated On: Jul 15, 2026 | 04:14 PM IST
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सारांश

Thane News : ठाण्यातील सावरकरनगर परिसरात हा प्रकार समोर आला. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, दुपारच्या वेळेत अनेकजण घरात विश्रांती घेत होते. त्याच वेळी काही कर्मचारी परिसरात आले आणि घराबाहेरून कडी लावून मीटर बदलल्याचा आरोप करण्यात आला.

Thane Smart Meter (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Thane Smart Meter (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

ठाण्यात अजब प्रकार समोर आला…

दुपारच्या वेळेत घरातील सदस्यांना न सांगता लावला स्मार्ट मीटर…

नवीन मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात वाढ…

 

राज्यात स्मार्ट मीटरचा विषय दिवसेंदिवस अधिकच तापताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी नागरिक या योजनेला विरोध करत आहेत. अशातच ठाण्यात घडलेल्या एका प्रकारामुळे पुन्हा एकदा महावितरणच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काही रहिवाशांनी त्यांच्या परवानगीशिवाय घरातील जुने वीज मीटर काढून नवीन स्मार्ट मीटर बसवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

नकळत लावला स्मार्टमीटर….
ठाण्यातील सावरकरनगर परिसरात हा प्रकार समोर आला. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, दुपारच्या वेळेत अनेकजण घरात विश्रांती घेत होते. त्याच वेळी काही कर्मचारी परिसरात आले आणि घराबाहेरून कडी लावून मीटर बदलल्याचा आरोप करण्यात आला. सायंकाळी घराबाहेर पडताना हा प्रकार रहिवाशांच्या लक्षात आला. त्यामुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.

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याच दरम्यान घोडबंदर रोडवरील एका मोठ्या गृहनिर्माण संकुलातही वेगळाच प्रकार घडल्याची चर्चा आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या कामासाठी काही इमारतींचा वीजपुरवठा काही काळ बंद करण्यात आल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी याला सक्तीची कारवाई असल्याचे म्हणत नाराजी व्यक्त केली.

नवीन मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात वाढ…
स्मार्ट मीटरबाबत आधीपासूनच अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही ग्राहकांचा दावा आहे की, नवीन मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेक भागांत नागरिक या मीटरला विरोध करत आहेत. यामुळे हा विषय केवळ तांत्रिक न राहता लोकांच्या दैनंदिन खर्चाशी जोडला गेला आहे.

राजकीय स्तरावरही या मुद्द्यावर वेगवेगळी मतं समोर येत आहेत. सुरुवातीला सामान्य ग्राहकांवर स्मार्ट मीटरची सक्ती होणार नसल्याचे सांगितले जात होते. मात्र नंतरच्या वक्तव्यांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. नेमके कोणत्या ग्राहकांसाठी हे मीटर आवश्यक आहेत, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

कुटुंबातील सदस्यांची संमती न घेता अशा प्रकारे मीटर बदलणे योग्य…
दरम्यान, काही गृहनिर्माण सोसायट्यांनीही परवानगीशिवाय मीटर बदलण्यास विरोध दर्शवला आहे. रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, घरमालक किंवा कुटुंबातील सदस्यांची संमती न घेता अशा प्रकारे मीटर बदलणे योग्य नाही. कोणतेही काम करण्यापूर्वी संबंधितांना माहिती देणे आणि त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.

सावरकरनगरातील घटनेनंतर परिसरातील अनेक रहिवाशांनी जुने मीटर काढून नेल्याचा आरोप केला आहे. काहींनी तर बदललेले जुने मीटर नंतर खराब केले जात असल्याचाही संशय व्यक्त केला. या आरोपांबाबत अधिकृत स्तरावर स्पष्टीकरणाची मागणी केली जात आहे.

दुसरीकडे, नागरिकांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला आहे. परिसरात वारंवार वीज खंडित होत असल्याच्या तक्रारी अनेक दिवसांपासून आहेत. अशा वेळी देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे तातडीने होत नसल्याची भावना स्थानिकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आधी मूलभूत सेवा सुधाराव्यात आणि त्यानंतर नवीन योजना राबवाव्यात, अशी मागणीही केली जात आहे.

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स्मार्ट मीटरचा उद्देश वीज व्यवस्थापन अधिक आधुनिक करणे हा असला, तरी त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नागरिकांचा विश्वास मिळवण्यासाठी स्पष्ट माहिती, योग्य संवाद आणि नियमांचे पालन आवश्यक आहे. अन्यथा अशा घटनांमुळे वाद वाढण्याची आणि लोकांचा विरोध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Web Title: Smart meter installed while family slept questions raised over msedcls actions

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Published On: Jul 15, 2026 | 04:12 PM

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