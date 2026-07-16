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Atul Kulkarni : सोनम वांगचुक यांच्यासाठी अतुल कुलकर्णींचं मोठं पाऊल! करणार एकदिवसीय उपोषण; सरकारला चर्चेसाठी केलं आवाहन

Updated On: Jul 16, 2026 | 09:16 AM IST
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सारांश

Atul Kulkarni Supports Sonam Wangchuk: अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनी सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ १६ जुलै रोजी एक दिवसाचे उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाला अनेक क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळत असून काही कलाकारांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंतीही केली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सोनम वांगचुक यांच्यासाठी अतुल कुलकर्णींचं मोठं पाऊल
  • अतुल कुलकर्णींचं एकदिवसीय उपोषण
  • अतुल कुलकर्णींनी सरकारला चर्चेसाठी केलं आवाहन 
 

Atul Kulkarni Supports Sonam Wangchuk: सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला आता कलाकार मंडळींकडून पाठिंबा मिळत आहे. अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनी सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ १६ जुलै रोजी एक दिवसाचे उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच सरकारने तातडीने संवाद सुरू करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

सोनम वांगचुक यांनी २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारने चर्चा करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. या आंदोलनाला अनेक क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळत असून काही कलाकारांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंतीही केली आहे.

दरम्यान, अतुल कुलकर्णी यांनी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत आपल्या उपोषणामागील भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “आज १६ जुलै रोजी मी माझ्या घरातून एक दिवसाचे उपोषण करणार आहे. सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना होत असलेल्या वेदनांशी एकरूप होण्यासाठी आणि सरकारने संवेदनशीलता दाखवत त्यांच्याशी संवाद सुरू करावा, यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे.”

 

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पुढे बोलताना त्यांनी सरकारला थेट आवाहन केले. “मला वाटत नाही की सरकार असंवेदनशील आहे. मात्र या प्रकरणात काही गैरसमज झाल्यामुळे संवाद होत नाही. सरकारने तातडीने चर्चा सुरू करावी. मतभेद असले तरी संवाद हा मार्ग असला पाहिजे,” असे अतुल कुलकर्णी यांनी म्हटले.

तसेच, ज्यांना सोनम वांगचुक यांच्या मागण्या योग्य वाटतात त्यांनी हा संदेश अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवावा आणि शक्य असल्यास एक दिवसाचे उपोषण करून त्यांना प्रतीकात्मक पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर जाणार राखी सावंत; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत केली मोठी घोषणा, ”दिल्लीत येऊन मीच”

Web Title: Atul kulkarni to observe one day fast in support of sonam wangchuk urges government to initiate talks

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Published On: Jul 16, 2026 | 09:16 AM

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