पावसाळ्यात फॉलो करा सोपे स्किन केअर रुटीन! नियमित खा ‘हे’ गुणकारी पदार्थ, त्वचेवर टिकून राहील चमक

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर वातावरणात सतत बदल होत असतात. दमट वातावरणामुळे त्वचा खूप जास्त तेलकट आणि चिकट होऊन जाते. त्वचा तेलकट झाल्यानंतर चेहऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर पिंपल्स आणि फोड येतात. हे फोड येऊ नये म्हणून अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. पण त्याचा फारसा परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येत नाही. त्वचेवरील ग्लो कमी झाल्यानंतर तो पुन्हा मिळवण्यासाठी स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर न करता हेल्दी आणि गुणकारी पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. यामुळे त्वचेची गुणवत्ता सुधारते आणि चेहरा अधिक सुंदर होतो. (फोटो सौजन्य – istock)