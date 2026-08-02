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पावसाळ्यात फॉलो करा सोपे स्किन केअर रुटीन! नियमित खा ‘हे’ गुणकारी पदार्थ, त्वचेवर टिकून राहील चमक

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर वातावरणात सतत बदल होत असतात. दमट वातावरणामुळे त्वचा खूप जास्त तेलकट आणि चिकट होऊन जाते. त्वचा तेलकट झाल्यानंतर चेहऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर पिंपल्स आणि फोड येतात. हे फोड येऊ नये म्हणून अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. पण त्याचा फारसा परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येत नाही. त्वचेवरील ग्लो कमी झाल्यानंतर तो पुन्हा मिळवण्यासाठी स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर न करता हेल्दी आणि गुणकारी पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. यामुळे त्वचेची गुणवत्ता सुधारते आणि चेहरा अधिक सुंदर होतो. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Aug 02, 2026 | 03:20 PM
पावसाळ्यात फॉलो करा सोपे स्किन केअर रुटीन! नियमित खा 'हे' गुणकारी पदार्थ, त्वचेवर टिकून राहील चमक

पावसाळ्यात फॉलो करा सोपे स्किन केअर रुटीन! नियमित खा 'हे' गुणकारी पदार्थ, त्वचेवर टिकून राहील चमक

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1 / 5 चेहऱ्यावरील नॅचरल ग्लो वाढवण्यासाठी आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा बीटच्या रसाचे सेवन करावे. बीटचा रस प्यायल्यामुळे पचनक्रिया निरोगी राहण्यासोबतच त्वचेवर अजिबात पिंपल्स येत नाहीत.

चेहऱ्यावरील नॅचरल ग्लो वाढवण्यासाठी आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा बीटच्या रसाचे सेवन करावे. बीटचा रस प्यायल्यामुळे पचनक्रिया निरोगी राहण्यासोबतच त्वचेवर अजिबात पिंपल्स येत नाहीत.

2 / 5 सकाळच्या नाश्त्यात नियमित भिजवलेले ४ ते ५ बदाम खावेत. बदामामध्ये विटामिन ई युक्त गुणकारी घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते.

सकाळच्या नाश्त्यात नियमित भिजवलेले ४ ते ५ बदाम खावेत. बदामामध्ये विटामिन ई युक्त गुणकारी घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते.

3 / 5 तूप खाणे शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर मानले जाते. कारण तुपामध्ये असलेले विटामिन ई त्वचा हायड्रेट ठेवण्यासाठी मऊ ठेवण्यास मदत करते. जेवणात नियमित चमचाभर तूप खावे.

तूप खाणे शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर मानले जाते. कारण तुपामध्ये असलेले विटामिन ई त्वचा हायड्रेट ठेवण्यासाठी मऊ ठेवण्यास मदत करते. जेवणात नियमित चमचाभर तूप खावे.

4 / 5 पावसाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये त्वचेच्या समस्या वाढू लागतात. त्यामुळे वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी आहारात बदल करणे फार आवश्यक आहे.

पावसाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये त्वचेच्या समस्या वाढू लागतात. त्यामुळे वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी आहारात बदल करणे फार आवश्यक आहे.

5 / 5 जवस त्वचेसाठी फायदेशीर आहेत. एक ग्लास कोमट पाण्यात जवस पावडर मिक्स करून प्यायल्यास पचनक्रिया निरोगी राहील आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतील.

जवस त्वचेसाठी फायदेशीर आहेत. एक ग्लास कोमट पाण्यात जवस पावडर मिक्स करून प्यायल्यास पचनक्रिया निरोगी राहील आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतील.

Web Title: Follow a simple skincare routine during the monsoon regularly consume these beneficial foods to keep your skin glowing

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Published On: Aug 02, 2026 | 03:20 PM

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