Free Netflix Subscription: फ्लिपकार्टवर शॉपिंग करा अन् मिळवा फ्री नेटफ्लिक्स प्लॅन; काय आहे खास ऑफर?

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कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, भारतात पहिल्यांदाच एखाद्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मने अशी ऑफर सुरू केली आहे. यापूर्वी, नेटफ्लिक्स प्लॅन्स स्वतंत्रपणे किंवा इतर सेवांसोबत बंडल करून खरेदी करावे लागत होते. आता, ग्राहक त्यांच्या नियमित खरेदीद्वारे या ऑफर्सचा फायदा घेऊ शकतील. यामुळे खरेदी आणि मनोरंजन दोन्हीचा लाभ मिळेल.
या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी, ग्राहक फ्लिपकार्ट प्लस सदस्य असणं आवश्यक आहे. तुम्हाला एका महिन्यात ₹299 किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या किमान चार ऑर्डर्स पूर्ण कराव्या लागतील. या ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट मिनिट्स आणि फ्लिपकार्ट ग्रोसरीवर देता येतील.
तुम्ही चार ऑर्डर्स पूर्ण करताच, तुमचा नेटफ्लिक्स मोबाईल प्लॅन पुढील 30 दिवसांसाठी अनलॉक होईल. तो फ्लिपकार्ट ॲपद्वारे सक्रिय केला जाईल. लॉग इन करण्याची किंवा कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. 30 दिवसांनंतर, प्लॅन आपोआप कालबाह्य होईल. पुढील महिन्यात लाभांचा आनंद घेण्यासाठी, तुम्हाला आणखी चार ऑर्डर्स पूर्ण कराव्या लागतील.
जे फ्लिपकार्ट प्लस सदस्य नाहीत, ते कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय वर्षात 15 ऑर्डर्स देऊन प्लस सदस्य बनू शकतात. यानंतर, ते देखील या ऑफरचा लाभ घेऊ शकतात. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, लोक वाढत्या प्रमाणात किराणा सामान, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि इतर आवश्यक वस्तू ऑनलाइन खरेदी करत आहेत. या संदर्भात, एकाच खरेदीसोबत नेटफ्लिक्सचे फायदे देऊन ग्राहकांना अतिरिक्त मूल्य देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही ऑफर विशेषतः त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल जे दर महिन्याला फ्लिपकार्टवर खरेदी करतात. यामुळे प्रमुख शहरांमधील तसेच लहान गावांमधील ग्राहकांना नेटफ्लिक्सचे भारतीय आणि जागतिक चित्रपट आणि वेब सिरीज कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय पाहता येतील.
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