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Free Netflix Subscription: फ्लिपकार्टवर शॉपिंग करा अन् मिळवा फ्री नेटफ्लिक्स प्लॅन; काय आहे खास ऑफर?

Updated On: Aug 02, 2026 | 03:28 PM IST
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सारांश

Free Netflix Subscription: ऑनलाईन शॉपिंग दिग्गज फ्लिपकार्टने आणि लोकप्रिय ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सने भारतीय ग्राहकांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. आता 'फ्लिपकार्ट प्लस' मेंबर्सना घरचे नियमित सामान खरेदी करून ३० दिवसांचा मोफत नेटफ्लिक्स मोबाईल प्लॅन मिळवता येणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • फ्लिपकार्टवर शॉपिंग करा
  • मिळवा फ्री नेटफ्लिक्स प्लॅन
  • नेमकी काय आहे ऑफर?
Free Netflix Subscription: मनोरंजन आता टीव्ही पुरता मर्यादीत राहिलेलं नाही. वेगवेगळ्या सिरीज वेगवेगळ्या अॅपलिकेशन्सवर उपलब्ध असतात. त्यातलं एक अॅपल्पिकेशन म्हणजे नेटफ्लिक्स. तुम्हीही नेटफ्लिक्सचं सबस्क्रिप्शन घेता का?  तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. जर तुम्ही फ्लिपकार्टवर वारंवार खरेदी करत असाल आणि नेटफ्लिक्स पाहत असाल, तर आता तुम्ही या दोन्हींचा लाभ घेण्यासाठी ही कमालची ऑफर आहे. फ्लिपकार्ट आणि नेटफ्लिक्सने एक नवीन भागीदारी केली आहे. यानुसार, फ्लिपकार्ट प्लस सदस्य त्यांच्या दैनंदिन खरेदीवर आधारित मासिक नेटफ्लिक्स मोबाईल प्लॅनचा लाभ घेऊ शकतील. यासाठी वेगळ्या नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शनची ( Free Netflix Subscription ) किंवा विशेष रिचार्जची आवश्यकता नाही. ही सेवा १ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू होणार आहे.

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कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, भारतात पहिल्यांदाच एखाद्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मने अशी ऑफर सुरू केली आहे. यापूर्वी, नेटफ्लिक्स प्लॅन्स स्वतंत्रपणे किंवा इतर सेवांसोबत बंडल करून खरेदी करावे लागत होते. आता, ग्राहक त्यांच्या नियमित खरेदीद्वारे या ऑफर्सचा फायदा घेऊ शकतील. यामुळे खरेदी आणि मनोरंजन दोन्हीचा लाभ मिळेल.

नेटफ्लिक्स प्लॅन कसा मिळवावा

या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी, ग्राहक फ्लिपकार्ट प्लस सदस्य असणं आवश्यक आहे. तुम्हाला एका महिन्यात ₹299 किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या किमान चार ऑर्डर्स पूर्ण कराव्या लागतील. या ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट मिनिट्स आणि फ्लिपकार्ट ग्रोसरीवर देता येतील.

तुम्ही चार ऑर्डर्स पूर्ण करताच, तुमचा नेटफ्लिक्स मोबाईल प्लॅन पुढील 30 दिवसांसाठी अनलॉक होईल. तो फ्लिपकार्ट ॲपद्वारे सक्रिय केला जाईल. लॉग इन करण्याची किंवा कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. 30 दिवसांनंतर, प्लॅन आपोआप कालबाह्य होईल. पुढील महिन्यात लाभांचा आनंद घेण्यासाठी, तुम्हाला आणखी चार ऑर्डर्स पूर्ण कराव्या लागतील.

नवीन ग्राहकांना मिळणार मोठा फायदा

जे फ्लिपकार्ट प्लस सदस्य नाहीत, ते कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय वर्षात 15 ऑर्डर्स देऊन प्लस सदस्य बनू शकतात. यानंतर, ते देखील या ऑफरचा लाभ घेऊ शकतात. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, लोक वाढत्या प्रमाणात किराणा सामान, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि इतर आवश्यक वस्तू ऑनलाइन खरेदी करत आहेत. या संदर्भात, एकाच खरेदीसोबत नेटफ्लिक्सचे फायदे देऊन ग्राहकांना अतिरिक्त मूल्य देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही ऑफर विशेषतः त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल जे दर महिन्याला फ्लिपकार्टवर खरेदी करतात. यामुळे प्रमुख शहरांमधील तसेच लहान गावांमधील ग्राहकांना नेटफ्लिक्सचे भारतीय आणि जागतिक चित्रपट आणि वेब सिरीज कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय पाहता येतील.

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Web Title: Free netflix subscription flipkart partners offer 30 day plus

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Published On: Aug 02, 2026 | 03:28 PM

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