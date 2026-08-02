Shehzad Poonawalla Resigns: भाजपकडून राजीनामा दिल्यानंतर शहजाद पूनावाला चर्चेत! नेमके किती शिकलेत माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते?

Shehzad Poonawalla Resigns: भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राहिलेले शहजाद पूनावाला सध्या त्यांच्या राजीनाम्यामुळे चर्चेत आहेत. त्यांनी वैयक्तिक कारणांचा आढावा देत पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर लोक त्यांच्या राजकीय प्रवासासोबतच त्यांच्या शिक्षणाबद्दल आणि व्यवसायाबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत.
अनेक लोकांना हे जाणून घ्यायचे आहे की शहजाद पूनावाला नक्की किती शिकले आहेत आणि राजकारणात येण्यापूर्वी ते काय करत होते. चला तर मग जाणून घेऊया शहजाद पूनावाला यांचे शिक्षण किती झाले आहे आणि त्यांच्याकडे कोणत्या पदव्या आहेत.
शहजाद पूनावाला यांचा जन्म १९८७ मध्ये महाराष्ट्रातील पुणे शहरात झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षणही पुण्यातच झाले. ते प्रदीर्घ काळ राजकारणात आणि टीव्ही डिबेट्समध्ये सक्रिय असणाऱ्या प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक राहिले आहेत. नुकताच त्यांनी वैयक्तिक कारणांचे स्पष्टीकरण देत भाजपचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.
शालेय शिक्षण: शहजाद पूनावाला यांनी आपले शालेय शिक्षण पुण्यातील सेंट व्हिन्सेंट हायस्कूल मधून पूर्ण केले.
पदवी : यानंतर त्यांनी नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स मधून वाणिज्य शाखेतून पदवी घेतली.
कायदा : पुढे जाऊन त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि वकिलीची पदवी मिळवली.
विशेष कोर्स: याव्यतिरिक्त त्यांनी एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथून राजकारण, प्रशासन आणि गव्हर्नन्सशी संबंधित एक विशेष कोर्सही केला.
अभ्यासादरम्यानच त्यांचा रस सार्वजनिक मुद्दे, वादविवाद आणि विद्यार्थी राजकारणात वाढू लागला होता.
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राजकारणात सक्रिय होण्यापूर्वी शहजाद पूनावाला यांनी वकील म्हणून आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती. त्यांनी संसदीय कामकाज मंत्रालयासोबत देखील काम केले. या काळात ते नागरी हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांवरही सक्रिय राहिले.
सुमारे चार वर्षे काँग्रेसपासून दूर राहिल्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये शहजाद पूनावाला अधिकृतपणे भाजपमध्ये दाखल झाले. पक्षात आल्यानंतर काही काळातच त्यांना राष्ट्रीय प्रवक्ते बनवण्यात आले. यानंतर ते टीव्ही डिबेट, पत्रकार परिषदा आणि सोशल मीडियावर भाजपची बाजू मांडणारे प्रमुख चेहरे बनले. डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांच्याकडे भाजपच्या दिल्ली युनिटच्या आयटी आणि सोशल मीडिया प्रमुखपदाची जबाबदारीही सोपवण्यात आली होती.
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बी.कॉम : बॅचलर ऑफ कॉमर्स
एलएल.बी : बॅचलर ऑफ लॉ
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