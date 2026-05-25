paper leak 2026: ऑनलाइन परीक्षा तरीही पेपर लीक?’कॉकरोच जनता पार्टी’ने SSC GD पेपरफुटीवर उपस्थित केले प्रश्न?

Updated On: May 25, 2026 | 01:39 PM IST
paper leak 2026 : नीट पेपरफुटीनंतर परीक्षा ऑनलाइन (CBT) घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय खरोखरच सुरक्षित आहे का? उत्तर प्रदेशात एसएससी जीडी परीक्षेची सिस्टीम घरबसल्या हॅक करून ४ लाख रुपयांना पेपर विकणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश झाल्यानंतर यंत्रणेवर काय प्रश्न उपस्थित होत आहेत? जाणून घ्या सविस्तर

paper leak 2026 : देशात नीट(NEET) पेपरफुटीचे प्रकरण ताजे असतानाच आता एसएससी जीडी भरती परीक्षेसी संबंधित आणखी एक घोटाळा समोर आला आहे. उत्तर प्रदेश कृती दलाने (UP STF) या परीक्षेत सुरू असलेल्या एका मोठ्या हायटेक कॉपीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, कर्मचारी निवड आयोगाच्या जीडी म्हणजेच जनरल ड्युटी भरती परीक्षेचा पेपर लाखो रुपयांना विकला गेला आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशाच्या कृती दलाने ग्रेटर नोएडा येथून ७ जणांना ताब्यात घेतले असून आरोपींकडून ५० लाख रुपयांची रक्कमही जप्त केली आहे.

नीट पेपरफुटीनंतर केंद्र सरकारने सक्त धोरणे आखत पुढील वर्षापासून नीट परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी(Computer Based Test) मोडमध्ये घेण्याचे ठरवले होते. मात्र, ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या एसएससी जीडी भरतीचा पेपर ४ लाख रुपयांना विकल्याचे उघड झाल्यानंतर आता पुन्हा हा सीबीटी (Computer Based Test) मोड पेपरफुटी रोखण्याचा खात्रीशीर उपाय आहे का? यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

काय सीबीटी (CBT) मोड हा पेपरफुटी रोखण्याचा ठोस उपाय आहे?

ऑनलाइन परीक्षा लीक होण्याची पहिली वेळ नाही. एसएससी जीडी भरती परीक्षेच्या पेपरफुटीपूर्वी हॅकिंग, रिमोट ॲक्सेस आणि परीक्षा केंद्र चालकांच्या संमतीने पेपर लीक झाले आहेत. जर पेन-पेपर मोड परीक्षेत प्रत्यक्ष कागदपत्रे गळती होण्याचा धोका असतो तर सीबीटी मोडमध्ये रिमोट ॲक्सेस, हॅकिंग आणि सॉल्व्हर गँगकडून सिस्टीम हॅक केली जाण्याचा धोका कायम असतो.

कॉकरोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटीवर उपस्थित केले प्रश्न?

या घोटाळ्यानंतर सोशल मीडियावरही संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कॉकरोच जनता पार्टी नावाच्या एका ट्विटर (X) हँडलवरून नीट आणि एसएसी जीडी पेपर फुटीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

“नीट परीक्षा पुढील वर्षी कॉम्प्युटर बेस्ड (ऑनलाइन) होणार आहे, पण हा खरोखरच पेपरफुटीचा तोडगा आहे का? जे याला जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? एसएससी जीडीची परीक्षा झाली होती पण सॉल्वर गँगने घरबसल्या सिस्टम हॅक करून त्याचा प्रश्न सोडवला. मग काय आहे, हे तरुणांची फसवणुक नव्हे काय?

पेपरफुटीवर कशा प्रकारे रोकड लावता येईल?

ऑनलाइन परीक्षांमधील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत सुरक्षित तंत्रज्ञान हाच एकमेव उपाय आहे. देशातील मोठ्या ऑनलाइन परीक्षांसाठी अशा सॉफ्टवेअरचा वापर करावा लागेल, जे कोणत्याही ‘थर्ड पार्टी’ किंवा ‘रिमोट ॲक्सेस टूल’ला कॉम्प्युरमध्ये प्रवेश देणार नाहीत. ज्यामुळे कॉम्प्युटरची ऑपरेटिंग सिस्टिम हॅक होण्याची शक्यता बऱ्याच अंशी कमी होईल.

