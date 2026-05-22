Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

Updated On: May 22, 2026 | 09:40 PM IST
सारांश

पुण्यातील 'सेठ हिरालाल सराफ प्रशाले'ची कर्मचारी असलेली मनीषा संजय हवालदार हिला अटक करण्यात आली आहे; या परीक्षेसाठी 'भौतिकशास्त्र तज्ज्ञ' म्हणून काम करण्यासाठी NTA कडून तिची नियुक्ती करण्यात आली होती.

नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक (Photo Credit- X)

नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • NEET पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक
  • पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या
पुणे:नीट’ (NEET) पेपरफुटी प्रकरणामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) आणखी एक मोठे यश मिळवले आहे. यावेळी, तपासाचे केंद्रबिंदू थेट अशा एका महिलेवर येऊन थांबले आहे, जिचा या परीक्षेतील भौतिकशास्त्राच्या (Physics) प्रश्नांच्या फुटीशी संबंध आहे. पुणे येथे सीबीआयने केलेली ही ताजी कारवाई, या प्रकरणाला एका नव्या आणि चिंताजनक वळणावर घेऊन गेली आहे.

कोण आहे ही मनीषा?

पुण्यातील ‘सेठ हिरालाल सराफ प्रशाले’ची कर्मचारी असलेली मनीषा संजय हवालदार हिला अटक करण्यात आली आहे; या परीक्षेसाठी ‘भौतिकशास्त्र तज्ज्ञ’ म्हणून काम करण्यासाठी NTA कडून तिची नियुक्ती करण्यात आली होती. तपासादरम्यान असे उघड झाले आहे की, मनीषा हवालदार हिच्याकडे भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकांचा पूर्णपणे ॲक्सेस होता. या अधिकाराचा गैरवापर करत, एप्रिल २०२६ मध्ये नियोजित असलेल्या या परीक्षेतील अत्यंत संवेदनशील प्रश्न तिने सहआरोपी मनीषा मांधरे जिच्यावर १६ मे रोजी अटक करण्यात आली होती) हिच्यासोबत शेअर केले होते. या महत्त्वपूर्ण अटकेसह, आता दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर आणि अहिल्यानगर (नगर) यांसारख्या शहरांतून एकूण ११ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, ही पेपरफुटी करणारी टोळी (सिंडिकेट) संपूर्ण देशभरात पसरलेल्या एका विशाल आणि संघटित नेटवर्कच्या स्वरूपात कार्यरत होती.

इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांतून उलगडले रहस्य

सीबीआयने (CBI) अलीकडेच टाकलेल्या छाप्यातून डिजिटल पुराव्यांचा मोठा साठा हाती लागला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनीषाच्या मोबाईल फोनमधून जप्त करण्यात आलेले ‘चॅट लॉग’, ‘कॉल रेकॉर्ड्स’ आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर माहिती देणारी कागदपत्रे यांनी या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. मनीषाने परीक्षा केंद्रांशी थेट समन्वय कसा साधला होता आणि कोणाच्या सांगण्यावरून विशेषतः कोणत्या प्रभावशाली व्यक्तींच्या इशाऱ्यावर हा “पेपरचा खेळ” रचला जात होता, हे शोधण्यावर आता तपास यंत्रणेने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.

नीट परिक्षेनंतर MH–CET मध्येही मोठा घोटाळा; सचिन सावंतांकडून चौकशीची मागणी

तिसरी मनीषा आणि माफियाचे जाळे

‘NEET’ घोटाळ्याच्या तपासात ही अशी तिसरी घटना आहे, जिथे तपासाची सूत्रे पुन्हा एकदा ‘मनीषा’ नावाच्या एका महिलेकडेच जाताना दिसत आहेत. हा केवळ एक योगायोग आहे, की मग ‘पेपरफुटी माफिया’ने रचलेले हे एक सुनियोजित कारस्थान आहे? हा प्रश्न आता प्रत्येकाच्या ओठांवर आहे. पुण्यामध्ये राबवण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

आता कोणाचा नंबर?

मनीषा हवालदार हिच्या चौकशीद्वारे, हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य पणाला लावण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची संपूर्ण साखळी सीबीआय आता अत्यंत बारकाईने उलगडून काढत आहे. सूत्रांचा दावा आहे की, मनीषाने केलेल्या खुलाशांमुळे या रॅकेटचे सूत्रधार मानल्या जाणाऱ्या अनेक ‘हाय-प्रोफाईल’ व्यक्तींना लवकरच अटक होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष आता सीबीआयच्या पुढील हालचालींवर लागून राहिले आहे.

NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

Web Title: 11th arrest in neet paper leak case manisha havildar from pune arrested by cbi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 09:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navbharat Social Impact Summit 2026: नवभारत समिट 2026 आज; मंत्री, उद्योगपतींसह दिग्गजांचा महाकुंभ रंगणार
1

Navbharat Social Impact Summit 2026: नवभारत समिट 2026 आज; मंत्री, उद्योगपतींसह दिग्गजांचा महाकुंभ रंगणार

NEET 2026मध्ये पुन्हा धक्कादायक खुलासा! केमिस्ट्री, बायोलॉजीसह फिजिक्सचा पेपरही लीक
2

NEET 2026मध्ये पुन्हा धक्कादायक खुलासा! केमिस्ट्री, बायोलॉजीसह फिजिक्सचा पेपरही लीक

Pune Crime:“तु माझी नाही झालीस तर कोणाचीच नाही”; पुण्यात तरुणीवर अॅसिड हल्ला, आरोपीला कर्नाटकातून अटक
3

Pune Crime:“तु माझी नाही झालीस तर कोणाचीच नाही”; पुण्यात तरुणीवर अॅसिड हल्ला, आरोपीला कर्नाटकातून अटक

NEET Paper Leak : नीट पेपर लीकचे पुणे ते राजस्थान कनेक्शन; ‘ब्लँक चेक’ घेऊन कोट्यवधींची डील करणारा मास्टरमाइंड अखेर सापडला
4

NEET Paper Leak : नीट पेपर लीकचे पुणे ते राजस्थान कनेक्शन; ‘ब्लँक चेक’ घेऊन कोट्यवधींची डील करणारा मास्टरमाइंड अखेर सापडला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

May 22, 2026 | 10:07 PM
खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

May 22, 2026 | 09:52 PM
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

May 22, 2026 | 09:28 PM
तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

May 22, 2026 | 09:24 PM
भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

May 22, 2026 | 09:02 PM
“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

May 22, 2026 | 08:58 PM
“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

May 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM