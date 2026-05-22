पुण्यातील ‘सेठ हिरालाल सराफ प्रशाले’ची कर्मचारी असलेली मनीषा संजय हवालदार हिला अटक करण्यात आली आहे; या परीक्षेसाठी ‘भौतिकशास्त्र तज्ज्ञ’ म्हणून काम करण्यासाठी NTA कडून तिची नियुक्ती करण्यात आली होती. तपासादरम्यान असे उघड झाले आहे की, मनीषा हवालदार हिच्याकडे भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकांचा पूर्णपणे ॲक्सेस होता. या अधिकाराचा गैरवापर करत, एप्रिल २०२६ मध्ये नियोजित असलेल्या या परीक्षेतील अत्यंत संवेदनशील प्रश्न तिने सहआरोपी मनीषा मांधरे जिच्यावर १६ मे रोजी अटक करण्यात आली होती) हिच्यासोबत शेअर केले होते. या महत्त्वपूर्ण अटकेसह, आता दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर आणि अहिल्यानगर (नगर) यांसारख्या शहरांतून एकूण ११ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, ही पेपरफुटी करणारी टोळी (सिंडिकेट) संपूर्ण देशभरात पसरलेल्या एका विशाल आणि संघटित नेटवर्कच्या स्वरूपात कार्यरत होती.
सीबीआयने (CBI) अलीकडेच टाकलेल्या छाप्यातून डिजिटल पुराव्यांचा मोठा साठा हाती लागला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनीषाच्या मोबाईल फोनमधून जप्त करण्यात आलेले ‘चॅट लॉग’, ‘कॉल रेकॉर्ड्स’ आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर माहिती देणारी कागदपत्रे यांनी या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. मनीषाने परीक्षा केंद्रांशी थेट समन्वय कसा साधला होता आणि कोणाच्या सांगण्यावरून विशेषतः कोणत्या प्रभावशाली व्यक्तींच्या इशाऱ्यावर हा “पेपरचा खेळ” रचला जात होता, हे शोधण्यावर आता तपास यंत्रणेने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
‘NEET’ घोटाळ्याच्या तपासात ही अशी तिसरी घटना आहे, जिथे तपासाची सूत्रे पुन्हा एकदा ‘मनीषा’ नावाच्या एका महिलेकडेच जाताना दिसत आहेत. हा केवळ एक योगायोग आहे, की मग ‘पेपरफुटी माफिया’ने रचलेले हे एक सुनियोजित कारस्थान आहे? हा प्रश्न आता प्रत्येकाच्या ओठांवर आहे. पुण्यामध्ये राबवण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
मनीषा हवालदार हिच्या चौकशीद्वारे, हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य पणाला लावण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची संपूर्ण साखळी सीबीआय आता अत्यंत बारकाईने उलगडून काढत आहे. सूत्रांचा दावा आहे की, मनीषाने केलेल्या खुलाशांमुळे या रॅकेटचे सूत्रधार मानल्या जाणाऱ्या अनेक ‘हाय-प्रोफाईल’ व्यक्तींना लवकरच अटक होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष आता सीबीआयच्या पुढील हालचालींवर लागून राहिले आहे.
