Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Neet Ug 2026 Paper Leak Cbi Investigation Nta Chemistry Expert Pune Principal

NEET UG 2026 Paper Leak: पुण्याच्या मुख्याध्यापिकेने उघड केले ‘एनटीए’ कनेक्शन; आता रसायनशास्त्र तज्ञही सीबीआयच्या जाळ्यात?

Updated On: May 25, 2026 | 09:13 AM IST
सारांश

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयचा मोठा खुलासा! पुण्यातील मुख्याध्यापिका मनीषा हवालदार हिच्या चौकशीनंतर एनटीए (NTA) रसायनशास्त्र तज्ञ संशयाच्या भोवऱ्यात. सविस्तर वाचा.

NEET 2026 Paper Leak

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात दररोज नवे खुलासे समोर येत आहेत. आता राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेचा (एनटीए) रसायनशास्त्र विषयाचा आणखी एक तज्ञ केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) समोर आला आहे. पुण्यात अटक करण्यात आलेली मुख्याध्यापिका मनीषा हवालदार हिच्या चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीमुळे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या रसायनशास्त्रातील पॅनलमधील तज्ञ प्राध्यापिकेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.

रसायनशास्त्र विषयाचे प्रश्न थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत

रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या विषयांचे पेपर फुटल्याचे सीबीआयच्या तपासात समोर आले आहे. भौतिकशास्त्राचा पेपर फोडणाऱ्या मनीषा हवालदारने एका विद्यार्थ्यांना भौतिकशास्त्राच्या पेपरमधील प्रश्न दिल्याचे कबुल केले आहे. विषेश म्हणजे त्यांनी हे प्रश्न एनटीए पॅनेलशी संबंधित असलेल्या रसायनशास्त्र विषयाच्या एका तज्ञाच्या सांगण्यावरून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवल्याचे मान्य केले आहे.

Govt Jobs After 12th: पदवीशिवाय सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मार्ग

परिक्षा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व तज्ञांची चौकशी

सध्या नीट यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने एनटीएशी संबंधित इतर राज्यातील शैक्षणिक संस्थाचा आणि इतर तज्ञांचा तपास सुरू केला आहे. तसेच प्रश्नपत्रिका तयार करणे, भाषांतर, रिव्हर्स ट्रांन्सलेशन आणि मॉडरेशन आणि परिक्षेसंबंधित असणाऱ्या सर्व प्रक्रियेत समाविष्ट तज्ञांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. सीबीआयच्या पथकाने संबंधितांकडे अनेक तास चौकशी करून त्यांचा मोबाईल संपर्क, परीक्षा प्रक्रियेदरम्यानची भूमिका तसेच आरोपींशी असलेले संबंध याबाबत माहिती घेतली. प्राथमिक चौकशीनंतर काहींना सोडून देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

Rojgar Mela 2026: रोजगार मेळाव्यात ५१ हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाली सरकारी नोकरी; पीएम मोदींनी दिला ‘देशसेवेचा’ कानमंत्र!

पेपरफुटीचे धागेदोरे सापडले अनेक जिल्ह्यात

नीट परीक्षेचे धागेदोरे हे अनेक राज्यांमध्ये सापडत असून राजस्थानमध्ये नीट परीक्षेपूर्वी काही विद्यार्थ्यांकडे संशयास्पद प्रश्नसंच आढळल्याची माहिती आधीच समोर आली होती. त्यानंतर हा तपास सीबीआयने सुरू केला. हा तपास राजस्थानातून सुरु होऊन तो पुणे, लातूरपर्यंत पोहचला आहे. सीबीआय अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत तपासात प्रश्नपत्रिका तयार करणे, भाषांतर, प्रिंटिंग, डिजिटल ट्रांन्सफर आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांत गळती झाल्याचा संशय आहे.

Web Title: Neet ug 2026 paper leak cbi investigation nta chemistry expert pune principal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 09:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु
1

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

अवघ्या २० हजारात पूर्ण होणार MBBS? देशातील ‘या’ सर्वात स्वस्त सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बद्दल आत्ताच जाणून घ्या..
2

अवघ्या २० हजारात पूर्ण होणार MBBS? देशातील ‘या’ सर्वात स्वस्त सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बद्दल आत्ताच जाणून घ्या..

NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन मावळ काँग्रेस आक्रमक; दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी
3

NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन मावळ काँग्रेस आक्रमक; दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या
4

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET UG 2026 Paper Leak: पुण्याच्या मुख्याध्यापिकेने उघड केले ‘एनटीए’ कनेक्शन; आता रसायनशास्त्र तज्ञही सीबीआयच्या जाळ्यात?

NEET UG 2026 Paper Leak: पुण्याच्या मुख्याध्यापिकेने उघड केले ‘एनटीए’ कनेक्शन; आता रसायनशास्त्र तज्ञही सीबीआयच्या जाळ्यात?

May 25, 2026 | 09:13 AM
काखेत वाढलेला काळेपणा आणि दुर्गंधीमुळे हैराण झाला आहात? ‘हे’ घरगुती उपाय करून मिळवा कायमच आराम, बिनधास्त घाला स्लिव्हलेस

काखेत वाढलेला काळेपणा आणि दुर्गंधीमुळे हैराण झाला आहात? ‘हे’ घरगुती उपाय करून मिळवा कायमच आराम, बिनधास्त घाला स्लिव्हलेस

May 25, 2026 | 09:10 AM
Surya Rohini Nakshatra Gochar: सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करताच सुरू नौतपा, या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो धनलाभ

Surya Rohini Nakshatra Gochar: सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करताच सुरू नौतपा, या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो धनलाभ

May 25, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: गेल्या १० दिवसांत चौथ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महाग

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: गेल्या १० दिवसांत चौथ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महाग

May 25, 2026 | 08:55 AM
Beed Crime: दारू दुकानातील कर्मचाऱ्याची निर्घृण हत्या, संतोष देशमुख प्रकरणासारखी मारहाण झाल्याचा आरोप

Beed Crime: दारू दुकानातील कर्मचाऱ्याची निर्घृण हत्या, संतोष देशमुख प्रकरणासारखी मारहाण झाल्याचा आरोप

May 25, 2026 | 08:53 AM
Dinvishesh : सुप्रसिद्ध भारतीय हिंदी चित्रपट अभिनेते सुनील दत्त यांचे निधन; जाणून घ्या २५ मे चा इतिहास

Dinvishesh : सुप्रसिद्ध भारतीय हिंदी चित्रपट अभिनेते सुनील दत्त यांचे निधन; जाणून घ्या २५ मे चा इतिहास

May 25, 2026 | 08:50 AM
Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण; नफा मिळवण्यासाठी ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण; नफा मिळवण्यासाठी ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

May 25, 2026 | 08:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM