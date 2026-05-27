Zimmermann Telegram History: ‘त्या’ एका गुप्त पत्राने पहिल्या महायुद्धाचा इतिहास कसा बदलला? जर्मनीचा कोणता डाव अमेरिकेमुळे उलटला?

Updated On: May 27, 2026 | 03:10 PM IST
सारांश

Zimmermann Telegram History: पहिल्या महायुद्धाचा इतिहास बदलणाऱ्या 'झिमरमन टेलिग्राम'ची संपूर्ण माहिती. जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री आर्थर झिमरमन यांचे मेक्सिकोला पाठवलेले गुप्त पत्र आणि अमेरिकेच्या युद्धातील प्रवेशाविषयी सविस्तर वाचा.

zimmerman telegram

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

विस्तार

Zimmermann Telegram History: पहिल्या महायुद्धादरम्यान वर्ष १९१७ मध्ये एक गुप्त पत्र पाठवण्यात आले, ज्याने संपूर्ण जगाचे राजकारण आणि युद्धाची दिशाच बदलून टाकली. या युद्धात जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री आर्थर झिमरमन  यांनी एक गुप्त पत्र मेक्सिकोला पाठवले होते, ज्याला इतिहासात ‘झमरमन टेलिग्राम’ म्हणून ओळखले जाते.

 या पत्रात लिहले होते की, अमेरिकेने या महायुद्धापासून दूर रहावे, जर अमेरिका जर्मनीविरुद्ध युदधात उतरली तर मेक्सिकोने जर्मनीला साथ द्यावी. या बदल्यात जर्मनीने टेक्सास, अ‍ॅरिझोना आणि न्यू मेक्सिको यांसारखे प्रदेश परत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते, जे मेक्सिको यापूर्वी अमेरिकेकडून हारला होता.

जर्मनीला वाटले की, या पत्रातील संदेश गुप्त राहील परंतु, ब्रिटनची गुप्तहेर संस्था संस्था ‘रूम ४०’ ने हे पत्र वाटेतच पकडले. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी हा गुप्त संदेश वाचला आणि नंतर ही माहिती अमेरिकेपर्यंत पोहोचवली. जेव्हा ही बातमी अमेरिकन वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाली, तेव्हा संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. या संदेशाने अमेरिका जनता संतप्त झाली आणि यानंतर या महायुद्धाला वेगळे वळण मिळाले.

अमेरिकेची युद्धात एन्ट्री आणि महायुद्धाला नवे वळण

झिमरमन टेलिग्राम उघडकीस आल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांच्यावर अमेरिकन जनतेचा दबाव वाढला. याच काळात जर्मनीने कोणतीही सूचना न देता अमेरिकेच्या जहाजांवर हल्ले केले, यामुळे अमेरिकेची व्यापारी जहाजे धोक्यात आली. जनता आणि नेत्यांमध्ये वाढत्या संतापानंतर अखेर ६ एप्रिल १९१७ रोजी अमेरिकेने जर्मनीविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली. या युद्धात अमेरिका सामील झाल्यामुळे मित्र राष्ट्रांना म्हणजेच ब्रिटन, फांन्स आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मोठी ताकद मिळाली.

एक गुप्त पत्र आणि महायुद्धाचा अंत

अमेरिका या महायुद्धात उतरल्यानंतर पहिल्या महायुद्धाचा शेवट वेगाने जवळ येऊ लागला. जर्मनी आणि त्यांच्या सहकारी देशांवर सातत्याने दबाव वाढत गेला. अखेर १९१८ मध्ये पहिले महायुद्ध संपले आणि मित्र राष्ट्रांचा यामध्ये विजय झाला. इतिहासकारांच्या मते जर झिमरमन टेलिग्राम समोर आला नसता तर कदाचित अमेरिका युद्धात सामील झाली नसती. त्या एका गुप्त पत्राने संपूर्ण जगाची राजकीय दिशाही बदलून टाकली. याच कारणामुळे ‘झिमरमन टेलिग्राम’ आजही इतिहासातील सर्वात गाजलेल्या आणि प्रभावशाली घटनांपैकी एक मानला जातो.

म्हसवडमध्ये पाणी संकट गडद! ८० कोटींच्या नवीन योजनेच्या जलवाहिनीला गळती; लाखो लिटर पाणी वाया गेल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप

RBI च्या नावाने कोट्यवधींच्या लॉटरीचे मेसेज? केंद्र सरकारच्या PIB कडून बनावट घोटाळ्याचा Alert!

Randhir Singh Passed Away: भारतीय क्रीडा क्षेत्राचा 'गोल्डन बॉय' हरपला; राजा रणधीर सिंह काळाच्या पडद्याआड

Ranveer Singh प्रकरणावर FWICE चे सल्लागार! सांगितलं "ही ती बंदी नव्हे"; रणवीरला 'या' गोष्टींना जावे लागणार सामोरे

पुणे, इंदापूर, बारामतीसह परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा; 20.62 टीएमसी पाणी उपलब्ध

Pune Crime: आळंदी देवस्थानात खळबळ! मुख्य दानपेटीतून लाखोंची रोकड लंपास; व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

