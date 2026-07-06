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AI in School Syllabus: शाळांमध्ये AI च्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा! शालेय अभ्यासक्रमात सरकार नेमका काय बदल करतंय?

Updated On: Jul 06, 2026 | 01:27 PM IST
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सारांश

AI in School Syllabus: शालेय शिक्षणात आता मोठा बदल होणार आहे. इयत्ता ३ री ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि कम्प्युटेशनल थिंकिंग (CT) या विषयांचा समावेश असलेला नवीन अभ्यासक्रम कसा असेल, ते जाणून घ्या.

ai

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Computational Thinking and AI in School Syllabus: आता शाळांमध्ये फक्त पुस्तकी अभ्यास होणार नाही. येणाऱ्या काळात लहान मुलेही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि नवीन तंत्रज्ञानाविषयी शिकणार आहेत. सरकारने इयत्ता ३ री ते ८ वीच्या मुलांसाठी नवीन अभ्यासक्रम (Syllabus) तयार केला आहे, जेणेकरून मुले सुरुवातीपासूनच बदलत्या जगासोबत पावले टाकू शकतील. सरकारने शालेय शिक्षणात मोठा बदल केला असून आता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि कम्प्युटेशनल थिंकिंग (CT) शिकवले जाणार आहे.

नवीन अभ्यासक्रमात काय शिकवले जाणार?

या नवीन अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना सोप्या पद्धतीने विचार करणे, कोणत्याही समस्येचे निवारण करणे आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करणे शिकवले जाईल. अभ्यास अधिक रंजक आणि सोपा करण्यासाठी नवीन पुस्तके आणि शिक्षकांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शिका (Teacher’s Guide) देखील तयार करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना काय फायदा होणार?

आजच्या काळात एआयचा (AI) वापर सर्वत्र वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जर मुलांना शालेय जीवनापासूनच याची माहिती मिळाली, तर त्यांना पुढील उच्च शिक्षण आणि नोकरीमध्ये मोठी मदत होईल. यामुळे त्यांची विचार करण्याची क्षमता वाढेल आणि नवीन गोष्टी शिकणे देखील सोपे होईल.

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सरकारचा उद्देश काय आहे?

भारतातील मुलांनी काळासोबत पुढे जावे आणि नवीन तंत्रज्ञान चांगल्या प्रकारे समजून घ्यावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. याच कारणामुळे शाळांमध्ये एआयचे (AI) शिक्षण सुरू केले जात आहे, जेणेकरून येणाऱ्या काळात देशातील तरुण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करू शकतील.

आता अभ्यास होणार आधीपेक्षा ‘स्मार्ट’

हा नवीन अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार आहे. सर्वात आधी शिक्षकांना याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ते मुलांना सोप्या भाषेत AI आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित गोष्टी समजावून सांगू शकतील. यानंतर शाळांमध्ये नवीन पुस्तके आणि अध्यापनाच्या नवीन पद्धतींसह हा अभ्यासक्रम सुरू केला जाईल. जर मुलांना लहान वयातच तंत्रज्ञानाची योग्य माहिती मिळाली, तर ते भविष्यात उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि नोकरीसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार होऊ शकतील, असा विश्वास सरकारला आहे.

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Web Title: Ai in school syllabus change ai and computational thinking for class 3 to 8 students

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Published On: Jul 06, 2026 | 01:27 PM

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