Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Railway Recruitment Board Rrb Announced Recruitment Notification For Total Of 312 Vacancies Under Isolated Category

आता थांबायच नाय! Railway Jobs करू इच्छिणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, 312 पदांसाठी भरती सुरु

जर तुम्हीही भारतीय रेल्वेमध्ये नोकरी करू इच्छित असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्वाची ठरणार आहे. याचे कारण म्हणजे रेल्वे भरती मंडळाने 312 आयसोलेटेड श्रेणीतील पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 06:47 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • रेल्वे भरती मंडळाकडून भरतीची घोषणा
  • 312 आयसोलेटेड श्रेणीतील पदांसाठी अर्ज
  • मिळणार दमदार पगार
Government Job ची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी रेल्वेकडून एक उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे. रेल्वे भरती मंडळाने (RRB) आयसोलेटेड कॅटेगरी अंतर्गत एकूण 312 रिक्त पदांसाठी भरती अधिसूचना जाहीर केली आहे. या भरतीमध्ये ज्युनिअर ट्रान्सलेटर, चीफ लॉ असिस्टंट, स्टाफ अँड वेल्फेअर इन्स्पेक्टर यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे.
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून इच्छुक उमेदवार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत अर्ज करू शकतात.

पदांचा तपशील

RRB कडून आयसोलेटेड कॅटेगरी अंतर्गत एकूण 312 पदांवर भरती केली जाणार आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक ज्युनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर – 202 पदांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. तसेच चीफ लॉ असिस्टंटसाठी 22 पदे, पब्लिक प्रॉसिक्युशनसाठी 7 पदे, सीनियर पब्लिक इन्स्पेक्टरसाठी 15 पदे, स्टाफ अँड वेल्फेअर इन्स्पेक्टरसाठी 24 पदे. तसेच तांत्रिक व वैज्ञानिक श्रेणीत सायंटिफिक असिस्टंट ट्रेनिंगसाठी 2 पदे, लॅब असिस्टंट ग्रेड-3 (केमिस्ट अँड मेटलर्जिस्ट) साठी 39 पदे, सायंटिफिक सुपरवायझरसाठी 1 पद,
अशी पदे भरली जाणार आहेत.

Government Job : सरकारी नोकरीची मोठी संधी! ‘या’ तीन राज्यांमध्ये नोकरीसाठी जागा रिक्त, आजच करा अर्ज

शैक्षणिक पात्रता

या भरतीमध्ये वेगवेगळ्या पदांसाठी वेगवेगळी शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.

  • ज्युनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर पदासाठी संबंधित विषयात पदवी आवश्यक आहे.
  • चीफ लॉ असिस्टंट आणि पब्लिक प्रॉसिक्युशन पदांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (Law Degree) आवश्यक आहे.
  • सायंटिफिक असिस्टंट, लॅब असिस्टंट आणि इतर तांत्रिक पदांसाठी विज्ञान शाखेतील पदवी किंवा डिप्लोमा आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा

या भरतीसाठी उमेदवारांचे किमान वय 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे. कमाल वयोमर्यादा पदानुसार वेगवेगळी असून साधारणतः 30 ते 40 वर्षांदरम्यान आहे. SC, ST, OBC आणि इतर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना शासन नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.

पगार किती मिळेल?

निवड झालेल्या उमेदवारांना पदानुसार आकर्षक वेतन दिले जाईल. बहुतांश पदांसाठी 35,400 प्रति महिना वेतन मिळेल. चीफ लॉ असिस्टंट सारख्या वरिष्ठ पदांसाठी 44,900 प्रति महिना पर्यंत वेतन दिले जाईल. याशिवाय महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) आणि केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार इतर सुविधा मिळणार असल्याने एकूण मासिक उत्पन्न अधिक वाढेल.

Chhatrapati Sambhajinagar : अभ्यासाबरोबरचं स्वसंरक्षण काळाची गरज; विद्यार्थांना करुन दिली शस्त्रांची ओळख

अर्ज शुल्क

  • जनरल, OBC आणि EWS उमेदवारांसाठी – ₹500
  • SC आणि ST उमेदवारांसाठी – ₹250
हे शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे ऑनलाइन भरता येईल. रेल्वेकडून शुल्कात सवलतही देण्यात येणार असून CBT-1 परीक्षा दिल्यानंतर जनरल, OBC, EWS उमेदवारांना ₹400 रिफंड केले जाईल. तसेच, SC/ST उमेदवारांना पूर्ण ₹250 रिफंड दिला जाईल.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

  • उमेदवारांनी सर्वप्रथम rrbapply.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • “Create an Account” वर क्लिक करून नोंदणी करावी.
  • लॉगिन करून अर्जामधील आवश्यक माहिती भरावी.
  • आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
  • अर्ज शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करावा.
  • शेवटी अर्जाचा प्रिंटआउट काढून ठेवावा.
 

Web Title: Railway recruitment board rrb announced recruitment notification for total of 312 vacancies under isolated category

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 06:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?
1

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी
2

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना
3

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल
4

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 01:32 PM
Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Jan 21, 2026 | 01:31 PM
महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

Jan 21, 2026 | 01:27 PM
Raigad News: पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

Raigad News: पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

Jan 21, 2026 | 01:27 PM
Tariff War : ‘तर अब्जावधी डॉलर्स परत करावे लागतील!’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयापूर्वी ट्रम्पची धाकधूक वाढली

Tariff War : ‘तर अब्जावधी डॉलर्स परत करावे लागतील!’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयापूर्वी ट्रम्पची धाकधूक वाढली

Jan 21, 2026 | 01:24 PM
Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Jan 21, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM