Government Job : सरकारी नोकरीची मोठी संधी! ‘या’ तीन राज्यांमध्ये नोकरीसाठी जागा रिक्त, आजच करा अर्ज

जर तुम्ही सरकारी नोकरीची तयारी करत असाल आणि रिक्त पदाची वाट पाहत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी योग्य आहे. तीन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विविध पदांसाठी भरती सुरू आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 06:06 PM
सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तुमच्या कुटुंबातील किंवा ओळखीच्या व्यक्तीने सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही बातमी अतिशय महत्त्वाची आहे. कोणत्या तीन राज्यांमध्ये सरकारी नोकरीच्या रिक्त जागा आहेत, त्या कोणत्या पदांसाठी आहेत आणि अर्ज कसा करायचा. तर, तुमचा वेळ वाया न घालवता, जाणून घ्या या सरकारी नोकरीच्या रिक्त पदांबद्दल माहिती देऊ.

१. झारखंडमध्ये जेल वॉर्डर भरती

तीन राज्यांच्या यादीतील पहिले राज्य झारखंड आहे, जिथे झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाने १,७३३ पदांसाठी तुरुंग वॉर्डरची भरती जाहीर केली आहे. यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अर्ज करण्यास इच्छुक असलेले लोक jssc.jharkhand.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात, कारण ही प्रक्रिया आज, ८ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली आहे. अर्ज प्रक्रियेची शेवटची तारीख ७ फेब्रुवारी २०२६ आहे हे देखील लक्षात ठेवावे.

अर्ज करू इच्छिणाऱ्यांनी प्रथम jssc.jharkhand.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी. त्यानंतर, “JKCE-२०२५ साठी ऑनलाइन अर्ज” वर क्लिक करा. येथे नोंदणी करा, लॉग इन करा आणि फॉर्म भरा. यानंतर, तुम्हाला शुल्क भरावे लागेल आणि तुमचा फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करावी लागेल.

२. मध्य प्रदेश सहकारी बँक भरती

यादीतील दुसरे नाव मध्य प्रदेशचे आहे, जिथे सहकारी बँकेने संगणक ऑपरेटर, सोसायटी व्यवस्थापक आणि अधिकारी यासह विविध पदांसाठी २,०७६ रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. या रिक्त जागा ३८ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी आहेत. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि ५ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख आहे.

अर्ज करू इच्छिणाऱ्यांनी प्रथम apexbankmp.bank.in वेबसाइटला भेट द्यावी. ऑनलाइन नोंदणी लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व माहिती भरा. हे पूर्ण केल्यानंतर, आवश्यक शुल्क भरा आणि फॉर्म सबमिट करा.

३. राजस्थानमधील भरती

या यादीतील आडनाव राजस्थान आहे, जिथे राजस्थान कर्मचारी निवड आयोगाने वनपाल (वनपाल) साठी भरती जाहीर केली आहे. २५९ रिक्त जागा आहेत. अर्ज प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि अर्जदार ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकतात. आता आपण अर्ज कसा करायचा ते समजावून सांगू. प्रथम, तुम्हाला rssb.rajasthan.gov.in किंवा SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) वर लॉग इन करावे लागेल. त्यानंतर, सिटीझन अॅप्समध्ये भरती पोर्टल निवडा. एकदा पूर्ण झाल्यावर, तुम्हाला अर्ज करा वर क्लिक करावे लागेल आणि एक-वेळ नोंदणी पूर्ण करावी लागेल. यानंतर, तुम्हाला फक्त आवश्यक माहिती भरावी लागेल आणि प्रक्रिया पूर्ण होईल.

Published On: Jan 09, 2026 | 06:06 PM

