Job & Salary Trends: आता मोठ्या शहरांमध्येच नव्हे तर ‘या’ शहरांमध्ये झपाट्याने वाढतोय पगार; टीमलीजचा अहवाल जाहीर

Job & Salary Trends: उत्तम नोकरी आणि जास्त पगारासाठी आता फक्त दिल्ली, मुंबई किंवा बंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांकडे धाव घेण्याची गरज उरलेली नाही. देशातील अनेक लहान शहरे आता नोकरी आणि पगाराच्या बाबतीत वेगाने पुढे येत आहेत. एका नवीन अहवालानुसार, टियर-२ शहरांमध्ये कंपन्यांची वाढती गुंतवणूक, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा विस्तार आणि नवीन औद्योगिक कॉरिडॉरची निर्मिती यामुळे येथे नोकरीच्या उत्तम संधी उपलब्ध होत आहेत. याच कारणामुळे आता या शहरांमध्ये पगारवाढीचा वेग अनेक मोठ्या महानगरांपेक्षाही जास्त पाहायला मिळत आहे.
‘टीमलीज’ च्या ‘जॉब्स अँड सॅलरीज प्रायमर २०२६-२७’ अहवालानुसार, आता जास्त पगार मिळणे केवळ आयटी क्षेत्रापुरते किंवा मेट्रो शहरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. अहमदाबाद, नागपूर, इंदूर, जयपूर आणि विशाखापट्टणम यांसारखी टियर-२ शहरे पगारवाढीच्या बाबतीत दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरू सारख्या मोठ्या शहरांना तगडी स्पर्धा देत आहेत. अहवालात नमूद केले आहे की, या शहरांमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा विस्तार, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि कंपन्यांची वाढती गुंतवणूक यांचा थेट परिणाम नोकरी आणि पगारावर दिसून येत आहे.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये अनेक टियर-२ शहरे पगारवाढीच्या बाबतीत मोठ्या महानगरांना मागे टाकताना दिसत आहेत:
अहमदाबाद: सर्वात जास्त ९.७ टक्के पगारवाढीचा अंदाज.
नागपूर, विशाखापट्टणम आणि इंदूर: ९.५ टक्के पगारवाढ.
जयपूर: ९.३ टक्के पगारवाढ.
बंगळुरू: ९.४ टक्के पगारवाढ.
दिल्ली: ९.२ टक्के पगारवाढ.
मुंबई: ९.० टक्के पगारवाढ.
अहवालावरून स्पष्ट होते की, आता लहान शहरेही नोकरी आणि चांगल्या पगाराच्या बाबतीत वेगाने प्रगती करत आहेत.
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अहवालानुसार, आधी पगारवाढीचा सर्वात मोठा आधार आयटी क्षेत्र मानला जात होता, परंतु आता हे चित्र बदलत आहे. देशातील अनेक लहान शहरांमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या वेगाने आपला विस्तार करत आहेत. यासोबतच औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित होत असून कंपन्या सातत्याने गुंतवणूक वाढवत आहेत. याच कारणामुळे या शहरांमध्ये विविध क्षेत्रांत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत असून कर्मचाऱ्यांना उत्तम पगार मिळत आहे.
आयटी क्षेत्राबाबत बोलायचे झाल्यास, बंगळुरू अजूनही सर्वात पुढे आहे. अहवालानुसार, बंगळुरूमध्ये एकूण सरासरी पगारवाढ ९.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर केवळ आयटी क्षेत्रात ही वाढ १२.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. याशिवाय हैदराबादमध्ये ११.७ टक्के आणि पुण्यात ११.५ टक्क्यांपर्यंत पगारवाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
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अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, आता कायमस्वरूपी नोकरी करणारे आणि कॉन्ट्रॅक्ट किंवा तात्पुरते काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील अंतर पूर्वीच्या तुलनेत कमी होत आहे. त्याच वेळी मॅन्युफॅक्चरिंग, इंजिनिअरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बँकिंग, हॉस्पिटॅलिटी, फिनटेक आणि पॉवर यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्येही चांगली पगारवाढ पाहायला मिळत आहे.