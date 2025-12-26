Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ITI मध्ये भरती! आजच अर्ज करा जाऊन साईटवरती; मिळवा ६० हजारापर्यंत पगार

आयटीआय लिमिटेडने यंग प्रोफेशनल पदांसाठी २१५ रिक्त जागांची भरती जाहीर केली आहे. ग्रॅज्युएट, टेक्नीशियन आणि ऑपरेटर पदांसाठी अनुक्रमे ६० हजार, ३५ हजार व ३० हजार रुपये मासिक वेतन मिळणार आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 06:27 PM
सरकारी क्षेत्रात नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आयटीआय लिमिटेड (ITI Limited) ने यंग प्रोफेशनल पदांसाठी भरती जाहीर केली असून, या भरतीद्वारे एकूण २१५ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. कंपनीकडून अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. पात्र उमेदवारांना कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.

‘परीक्षा पे चर्चा’ : नोंदणीत अनुत्साह! टार्गेट ६५ लाख असतानाही प्रत्यक्षात ३ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी

आयटीआय लिमिटेडने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार यंग प्रोफेशनल या श्रेणीत विविध पदांवर नियुक्ती केली जाणार आहे. यामध्ये यंग प्रोफेशनल (ग्रॅज्युएट), यंग प्रोफेशनल (टेक्नीशियन), यंग प्रोफेशनल (ऑपरेटर) या पदांचा समावेश आहे. भरतीसंदर्भातील सविस्तर माहिती कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवार www.itiltd.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. या भरतीअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना पदानुसार आकर्षक मासिक वेतन दिले जाणार आहे. यंग प्रोफेशनल (ग्रॅज्युएट) पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ६० हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. यंग प्रोफेशनल (टेक्नीशियन) पदासाठी ३५ हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देण्यात येईल. तर यंग प्रोफेशनल (ऑपरेटर) पदावर नियुक्त उमेदवारांना ३० हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिले जाणार आहे. हे वेतनमान पाहता ही भरती तरुणांसाठी चांगली करिअर संधी मानली जात आहे.

उमेदवारांची निवड प्रक्रिया एकूण दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांचे मूल्यमापन करण्यात येईल. पात्रता, अनुभव आणि इतर निकषांच्या आधारे उमेदवारांना वेटेज सिस्टमद्वारे शॉर्टलिस्ट केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात शॉर्टलिस्ट झालेल्या उमेदवारांना एसेसमेंट टेस्टसाठी बोलावले जाईल. या चाचणीनंतर अंतिम मेरिट लिस्ट जाहीर केली जाईल. मेरिट लिस्टमध्ये नाव असलेल्या उमेदवारांना करार तत्त्वावर (Contract Basis) नियुक्ती दिली जाणार आहे.

शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्रात व्यापक सुधारणा! शालेय शिक्षण विभागाचे नावीन्यपूर्ण उपक्रम

अर्ज कसा कराल?

  1. सर्वप्रथम आयटीआय लिमिटेडच्या अधिकृत वेबसाइट www.itiltd.in वर जा.
  2. आवश्यक माहिती भरून नोंदणी (Registration) प्रक्रिया पूर्ण करा.
  3. नोंदणीनंतर लॉगिन करून शैक्षणिक पात्रता, अनुभव व इतर आवश्यक तपशील भरा.
  4. सर्व माहिती योग्यरीत्या भरल्यानंतर अर्ज सबमिट करा.
भरतीसंबंधी शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, अनुभव, अटी व शर्ती यांची सविस्तर माहिती अधिकृत अधिसूचनेत देण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. सरकारी क्षेत्रात चांगल्या वेतनासह काम करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी आयटीआय लिमिटेडची ही भरती एक उत्तम संधी ठरणार आहे.

