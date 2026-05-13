Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा

India Russia Relations : भारत नेहमीच…; रशियन मंत्र्यांचा पाश्चात्य देशांना टोला; तेलाच्या मुद्द्यावरुन अमेरिकेला सुनावलं
या दौऱ्यात केवळ व्यापारच नव्हे, तर बदलत्या जागतिक समीकरणावरही चर्चा होणार आहे. या दौऱ्याचा मुख्य हेतू अमेरिका (America) आणि चीनमधील व्यापार युद्ध थांबवणे आहे. गेल्या काही काळापासून दोन्ही देशात टॅरिफ वॉर सुरु आहे. ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे.
दरम्यान या दौऱ्यावर व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध असल्याचे म्हटले. आम्ही व्यापाराशी संबंधित गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सविस्तर चरक्चा करु. ही भेट नक्कीच सकारात्मक राहील अशी त्यांनी आशा व्यक्त केली.
ट्रम्प यांच्या या दौऱ्यात तैवानचा मुद्दा सर्वात मोठ्या चर्चेचा विषय असेल, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. ट्रम्प यांच्या मते, जिनपिंग या मुद्द्यावर जास्त चर्चा करतील. पण अमेरिका तैवानची सुरक्षा करण्यास सक्षम आहे, त्यांच्यावर कोणतेही संकट येणार नाही असे त्यांनी नमूद केले.
इराणसोबतच्या युद्धावर बोलताना ट्रम्प यांनी इराणवर आमचे पूर्ण नियंत्रण असून आम्हाला कोणत्याही बाह्य मदतीची गरज नसल्याचे त्यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले. शी जिनपिंग यांच्याशी चीनने इराणसोबत घेतलेल्या भूमिकेवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Ans: सध्या जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि इराण संकट यावर या दौऱ्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चीनचे इराणसोबतचे संबंध पाहता इराणच्या मुद्द्यावर चीन काय भूमिका घेईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ट्रम्प यांनी इराणवर आक्रमक पवित्रा मात्र कायम ठेवला आहे.