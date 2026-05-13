Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा

Trump China Visit : इराणसोबतच्या तणावादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प चीनच्या दौऱ्याला रवाना झाले आहे. हा दौरा जागतिक समीकरणात मोठा बदल घडवून आणू शकतो. यामुळे भारतासह संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे लागले आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 01:07 PM
Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी 'या' जागतिक मुद्द्यांवर होणार चर्चा

  • ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना
  • इराण युद्ध आणि व्यापार युद्धावर होणार चर्चा
  • तैवानचा मुद्दाही करणार उपस्थित
Trump China Visit News in Marathi : बीजिंग : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) चीनच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. त्यांचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील इराणसोबतचा तणाव वाढत चालला आहे. तसेच जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांचा हा दौरा १३ ते १५ मे या कालावधीत होणार आहे. यावेळी ते चीन(China) चे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतील. अमेरिकेच्या इतिहासात कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षचा चीनला हा पहिलाच अधिकृत दौरा आहे. सध्या या दौऱ्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

व्यापार युद्धाला पुर्णविराम?

या दौऱ्यात केवळ व्यापारच नव्हे, तर बदलत्या जागतिक समीकरणावरही चर्चा होणार आहे. या दौऱ्याचा मुख्य हेतू अमेरिका (America) आणि चीनमधील व्यापार युद्ध थांबवणे आहे. गेल्या काही काळापासून दोन्ही देशात टॅरिफ वॉर सुरु आहे. ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे.

दरम्यान या दौऱ्यावर व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध असल्याचे म्हटले. आम्ही व्यापाराशी संबंधित गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सविस्तर चरक्चा करु. ही भेट नक्कीच सकारात्मक राहील अशी त्यांनी आशा व्यक्त केली.

तैवानच्या सुरक्षेबाबात मोठे विधान

ट्रम्प यांच्या या दौऱ्यात तैवानचा मुद्दा सर्वात मोठ्या चर्चेचा विषय असेल, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. ट्रम्प यांच्या मते,  जिनपिंग या मुद्द्यावर जास्त चर्चा करतील. पण अमेरिका तैवानची सुरक्षा करण्यास सक्षम आहे, त्यांच्यावर कोणतेही संकट येणार नाही असे त्यांनी नमूद केले.

इराण युद्धावर कडक पवित्रा

इराणसोबतच्या युद्धावर बोलताना ट्रम्प यांनी इराणवर आमचे पूर्ण नियंत्रण असून आम्हाला कोणत्याही बाह्य मदतीची गरज नसल्याचे त्यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले. शी जिनपिंग यांच्याशी चीनने इराणसोबत घेतलेल्या भूमिकेवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

हे नेते ट्रम्प यांच्या शिष्टमंडळात सहभागी

  • विशेष म्हणजे दौऱ्याचे गांभीर्य लक्षात घेता ट्रम्प यांच्यासोबत असलेल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळात अनेक महत्त्वाच्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे.
  • यामध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ, व्यापार प्रतिनिधी जॅमिसन ग्रीर, एरिका आणि ट्रम्प यांचा समावेश आहे. यामुळे हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
  • या दौऱ्यात अमेरिकेतील मुख्य कंपन्यांच्या सीईओंनाही आमंत्रण देण्यात आले आहे. टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क, अॅपलेचे टिम कूक, एनव्हिडिया चे जेन्सन हुआंग, मेटाच्या अध्यक्षा दिना पॉवेल मॅककॉर्मिक या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजकांचा सहभाग आहे.
  • तसेच बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रातील, ब्लॅकरॉकचे सीईओ लॅरी फिंक, ब्लॅकस्टोनचे अधिकारी स्टीफन श्वार्जमन, सिटीग्रुपचे जेन फ्रेझर , गोल्डमन सॅक्स डेव्हिड सोलोमन एरोस्पेस, पेमेंट आणि इतर उद्योगातील सीईओ आणि प्रतिनीधींना आमंत्रित करण्यात आले आहे.
Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्याच्या मुख्य हेतू काय आहे?

    Ans: ट्रम्प यांच्या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश अमेरिका चीनमधील व्यापार संबंध सुरळित करणे. दोन्ही देशांतील टॅरिफ वादावर तोडगा काढणे आणि जागतिक राजकारणातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणे आहे.

  • Que: इराण संकटाचा ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यावर काय परिणाम होईल?

    Ans: सध्या जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि इराण संकट यावर या दौऱ्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चीनचे इराणसोबतचे संबंध पाहता इराणच्या मुद्द्यावर चीन काय भूमिका घेईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ट्रम्प यांनी इराणवर आक्रमक पवित्रा मात्र कायम ठेवला आहे.

Published On: May 13, 2026 | 12:56 PM

