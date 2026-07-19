IRCTC New Chairman: शिक्षणामध्ये नेहमीच टॉपर; आता सांभाळणार IRCTC ची कमान! जाणून घ्या कोण आहेत नवे CMD राहुल हिमालियन

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राहुल हिमालियन हे इंडियन रेल्वे ट्रॅफिक सर्व्हिस म्हणजे IRTS च्या १९९९ च्या तुकडीतील एक अत्यंत वरिष्ठ आणि आदरणीय अधिकारी आहेत. त्यांना भारतीय रेल्वे आणि IRCTC मध्ये काम करण्याचा २६ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. ते १६ फेब्रुवारी २०२४ पासून IRCTC च्या संचालक मंडळावर आहेत आणि त्यांनी पर्यटन, आयटी, मानव संसाधन, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासन यांसारख्या प्रमुख विभागांचे नेतृत्व केले आहे.
राहुल हिमालियन यांची शैक्षणिक कामगिरीही उत्कृष्ट आहे.
ते त्यांच्या शाळेत (द लॉरेन्स स्कूल) हेड बॉय आणि सर्वोत्तम विद्यार्थी होते.
त्यांनी एनआयटी हमीरपूरमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली, जिथे त्यांना सुवर्णपदक मिळाले.
त्यानंतर त्यांनी आयआयटी दिल्लीमधून पदव्युत्तर शिक्षण (एम.टेक) घेतले, जिथे त्यांनी १० पैकी १० असा परिपूर्ण सीजीपीए मिळवला.
त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांना प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपती सुवर्णपदक’ देऊनही सन्मानित करण्यात आले.
सीएमडी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळाल्याने, राहुल हिमालयन आता आयआरसीटीसीच्या कामकाज, धोरण आणि संघटनात्मक नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतील. ते संचालक पर्यटन आणि विपणन म्हणून आपली सध्याची कर्तव्येही पार पाडत राहतील.
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