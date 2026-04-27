आंबा प्रेमींसाठी खास पदार्थ! कडक उन्हाळ्यात झटपट घरी बनवा थंडगार मँगो लस्सी, लहान मुलांसह मोठे करतील कौतुक

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आईस्क्रीम, कोल्ड्रिंक इत्यादी पेय आवडीने प्यायले जातात. पण नेहमीच कोल्ड्रिंक पिण्याऐवजी घरच्या घरी आंब्याची थंडगार लस्सी बनवून प्यावी. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Apr 27, 2026 | 03:35 PM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सगळ्यात पहिली आठवण हापूस आंब्याची होते. हापूस आंब्याचे नाव ऐकल्यानंतर सुद्धा अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. फळांचा राजा म्हणून ओळखला जाणारा हापूस आंबा चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. पिकलेल्या हापूस आंब्यांपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. आंब्याचा रायता, सासव, ज्यूस, आमरस इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला हापूस आंब्यांपासून थंडगार लस्सी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली आंब्याची लस्सी चवीसोबतच शरीरसाठी सुद्धा फायदेशीर ठरेल. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर प्रत्येकाला काहींना काही थंड पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. नेहमीच कोल्ड्रिंक पिणे शरीरासाठी धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे हापूस आंब्याचा गोड सुगंध आणि दह्याचा वापर करून बनवलेली लस्सी सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. आंब्यापासून बनवलेले सर्वच पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडतात. चला तर जाणून घेऊया मँगो लस्सी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • पिकलेला हापूस आंबा
  • दही
  • सुका मेवा
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • दूध
  • बर्फाचे तुकडे
कृती:

  • थंडगार आंब्याची लस्सी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पिकलेला हापूस आंबा काहीवेळ पाण्यात तसाच ठेवा. त्यानंतर आंब्याची साल काढून आंब्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात दही, आंब्याचे तुकडे, बर्फाचे खडे आणि दूध घालून बारीक वाटून घ्या. दह्याच्या अजिबात गुठळ्या ठेवू नये.
  • त्यानंतर त्यात तुमच्या आवडीनुसार साखर, वेलची पावडर घालून पुन्हा एकदा बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेली लस्सी ग्लासात ओतून त्यावर सुका मेवा घालून सजावट करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली थंडगार आंब्याची लस्सी.

Published On: Apr 27, 2026 | 03:35 PM

May 15, 2026 | 09:38 PM
