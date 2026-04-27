राघव चढ्ढा यांनी, इतर सात राज्यसभा खासदारांसह, आम आदमी पक्ष सोडून भारतीय जनता पक्षात (BJP) प्रवेश केल्यानंतर ही आंदोलने भडकली. आपल्या जुन्या पक्षावर गंभीर आरोप करताना चढ्ढा यांनी म्हटले की, ज्या पक्षाची स्थापना भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या संकल्पासह झाली होती, तोच पक्ष आता स्वतः भ्रष्ट झाला आहे. चढ्ढा यांच्या मते, गेल्या वर्षभरापासून त्यांनी पक्षाच्या कामकाजापासून स्वतःला अलिप्त ठेवले होते; याचे नेमके कारण म्हणजे पक्षाच्या गैरकृत्यांमध्ये आणि तडजोडींमध्ये त्यांना सहभागी व्हायचे नव्हते.
AAP protest in Mumbai against Raghav Chaddha, because he exercised his will to leave a party and join another.
Mumbai: Khar Police has registered an FIR against eight leaders of the Aam Aadmi Party, including its Mumbai working president Ruben Mascarenhas. The case relates to a protest held against Rajya Sabha MP Raghav Chadha and six others over their merger with the Bharatiya Janata…
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी आंदोलकांना तात्काळ ताब्यात घेतले. खार पोलिसांनी या प्रकरणी ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) च्या कलम 189(2), 189(3) आणि 223 अन्वये, तसेच ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमा’न्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तथापि, कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्वांना नोटिसा बजावून सोडून देण्यात आले आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे इतर आंदोलकांची ओळख पटवण्याचे काम करत आहेत.
आंदोलनांची ही लाट केवळ मुंबईपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही. शनिवारी (25 एप्रिल) पंजाबमधील जालंधर येथे, क्रिकेटपटू-राजकारणी हरभजन सिंग यांच्या निवासस्थानाबाहेरही ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. कार्यकर्त्यांनी हरभजन सिंग यांच्या घराबाहेर “गद्दार” हा शब्द लिहिला आणि जोरदार घोषणाबाजी केली. पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाने ठामपणे सांगितले आहे की, ज्या खासदारांनी जनतेच्या विश्वासाचा भंग केला आहे, त्यांना नक्कीच जाब विचारला जाईल. आम आदमी पक्षातील या मोठ्या अंतर्गत उलथापालथीमुळे, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांची एकजूट आणि पक्षाची अंतर्गत सुसूत्रता यांबाबत महत्त्वपूर्ण प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दरम्यान, भाजपमध्ये सामील झालेल्या खासदारांनी आपण हा निर्णय राष्ट्रहितासाठी आणि नैतिकतेच्या भावनेतून घेतल्याचे म्हटले आहे.
