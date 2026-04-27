Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Jobs Success Story Of Ips Ilma Afroz Who Crecked Upsc In 2017 Stuggle Life Journey See Details

Success Story:14 व्या वर्षी वडीलांचं छत्र हरपलं, शेतात राबली अन्… इल्मा अफरोज यांची IPS अधिकारी बनण्याची कहाणी

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातील कुंदरकी या छोट्याशा गावातून न्यूयॉर्कच्या उत्तुंग इमारतींपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास एखाद्या चित्रपटासारखा वाटतो. पण इल्मा अफरोजसाठी हा प्रवास संघर्षमयी होता.

Updated On: Apr 27, 2026 | 03:55 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इल्मा अफरोजसाठी हा प्रवास संघर्षमयी
  • १४ व्या वर्षी वडिलांचं निधन
  • आईने केला स्वतःच्या सुखाचा त्याग
Success Story, Ilma Afroz IPS: उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातील कुंदरकी या छोट्याशा गावातून न्यूयॉर्कच्या उत्तुंग इमारतींपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास एखाद्या चित्रपटासारखा वाटतो. पण इल्मा अफरोजसाठी हा प्रवास संघर्षमयी होता. वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी वडिलांचं छत्र हरपलं. आपल्या मातीबद्दल आणि ज्या मुलांकडे शिक्षणाची साधनं नाहीत, अशा गरीब मुलांसाठी काहीतरी करण्याची तीव्र इच्छा इल्माच्या मनात होती. या सगळ्या संघर्षातून त्या उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी आपल्या आईचं आणि स्वतःचं स्वप्न पूर्ण केलं. चला तर मग जाणून घेऊयात हा प्रेरणादायी प्रवास.

DRDO इंटर्नशिपची संधी, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी 30 हजार स्टायपेंडसह अर्ज सुरू; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

१४ व्या वर्षी वडिलांचं निधन

मुरादाबादमधील कुंदरकी येथील एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात इल्मा अफरोजचा जन्म झाला. वडिलांनी तिला साधेपणा आणि कष्टाचे धडे दिले याच्याच बळावर ती मोठी होत होती. पण जेव्हा इल्मा फक्त १४ वर्षांची होती, तेव्हा वडिलांचं कॅन्सरमुळे निधन झालं. कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आणि १२ वर्षांचा मुलगा आणि इल्मा यांच्या दोघांच्या संगोपनाची जबाबदारी आईच्या खांद्यावर पडली. त्या काळात इल्माने शेतात राबून कष्ट केलं. या सगळ्या संघर्षांवेळी कोणी त्या अधिकारी लेकीची कल्पनाही केली नसणार पण ते स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार होतं.

आईने केला स्वतःच्या सुखाचा त्याग

सुरुवातीचा प्रवास शेतात पण नंतर उच्च शिक्षणापर्यंत मजल मारणं सोपं नव्हतं. या सगळ्या मागे होता तो त्या आईचा खंबीर पाठिंबा आणि तिचा संघर्ष. समाजातील जुन्या रूढी आणि संकुचित विचारांना बाजूला सारून इल्माच्या आईने एक धाडसी निर्णय घेतला. ज्या समाजात मुलींच्या लग्नासाठी हुंड्याचे पैसे जमा केले जातात, तिथे इल्माच्या आईने आणि त्यांच्या लहान भावाने स्वतःच्या सुखाचा त्याग केला. त्यांनी आपली सर्व पुंजी आणि संसाधनं इल्माच्या उच्च शिक्षणावर खर्च केली. इल्मा आजही आपल्या आईला जगातील सर्वात धाडसी महिला मानते.

भारतात परतण्याचा मोठा निर्णय

इल्माच्या बुद्धिमत्तेने तिला दिल्लीच्या प्रसिद्ध सेंट स्टीफन्स कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून दिला. त्यानंतर तिची निवड ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी’ मध्ये झाली, जिथून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं. शिक्षणांनंतर ती न्यूयॉर्कच्या मॅनहट्टनमध्ये गेली. तिथे तिचं जीवन निवांत आणि आलिशान होतं. पण मॅनहट्टनची स्कायलाईन पाहताना तिला नेहमी गांधीजींचा तो संकल्प आठवायचातिला जाणवलं की, त्यांच्या शिक्षणाचा खरा फायदा आपल्या देशातील लोकांनाच झाला पाहिजे. त्यानंतर तिने परदेशातील सुख सोडून भारतात परतण्याचा मोठा निर्णय घेतला. आणि स्वदेशींचं भलं करण्यासाठी ती भारतात परतली.

‘होप’ नावाचं नेटवर्क

२०१७ मध्ये इल्मा अफरोजने यूपीएससी परीक्षेत २१७ वा रैंक मिळवला आणि IPS साठी निवड झाली. हिमाचल प्रदेश केडर मिळालं, परंतु तिचं ध्येय केवळ गुन्हेगारांना पकडणं नव्हतं. इल्माने आपल्या कुंदरकी गावात ‘होप’ (Hope) नावाचं नेटवर्क सुरू केलं आहे,. हे नेटवर्क वंचित आणि गरीब मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतं. वडिलांचं कॅन्सरमुळे निधन होण्यापासून आणि शेतात काम करण्यापासून ते आयपीएस अधिकारी बनण्यापर्यंतचा त्यांचा हा प्रवास कोट्यवधी तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. आणि आजही ती प्रेरणा तरुणांच्या मनात जिवंत ठेवण्याचं काम त्या होपच्या माध्यमातून करत आहेत.

Exclusive Series : एक मुलगा, एक बदल आणि लिंग समभावाची जाणीव: मीना राजू मंचमुळे आदित्य बिलार्डचा प्रेरणादायी प्रवास

Web Title: Jobs success story of ips ilma afroz who crecked upsc in 2017 stuggle life journey see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या
1

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?
2

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; ‘या’ लोकांना होणार फायदा
3

Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; ‘या’ लोकांना होणार फायदा

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax
4

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

May 16, 2026 | 06:38 PM
नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

May 16, 2026 | 06:33 PM
Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

May 16, 2026 | 06:27 PM
Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

May 16, 2026 | 06:22 PM
Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

May 16, 2026 | 06:20 PM
विद्युत तारेच्या झटक्याने तरूण गंभीर जखमी; महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका

विद्युत तारेच्या झटक्याने तरूण गंभीर जखमी; महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका

May 16, 2026 | 06:19 PM
T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

May 16, 2026 | 06:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM