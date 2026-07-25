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Quantum Computing Startup: भारतात बनवले स्वतःचे क्वांटम कॉम्प्युटर; ‘या’ तीन भारतीयांची यशोगाथा एकदा वाचाच..

Updated On: Jul 25, 2026 | 04:51 PM IST
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सारांश

India's Quantum Computing Startup: यशस्वी कंपनी विकल्यानंतर तीन इंजिनिअर्सनी भारतात क्वांटम कॉम्प्युटर बनवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. जाणून घ्या Quanfluence आणि त्याच्या फोटोनिक तंत्रज्ञानाची रंजक कहाणी.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

India’s Quantum Computing Startup:बहुतांश उद्योजकांचे स्वप्न एक यशस्वी कंपनी बनवून तिला शिखरावर नेण्याचे असते. पण सुजय चक्रवर्ती, रवी मेहता आणि बिमन चट्टोपाध्याय यांनी याच्या पुढे जाऊन विचार केला. आपली यशस्वी कंपनी एका ग्लोबल टेक कंपनीला विकल्यानंतर त्यांनी एक अगदी वेगळा आणि आव्हानात्मक मार्ग निवडला – भारतात क्वांटम कॉम्प्युटर तयार करणे. हा निर्णय फक्त व्यवसायाचा नव्हता, तर नवीन तंत्रज्ञान समजून घेण्याचा आणि ते विकसित करण्याचा एक धाडसी पाऊल होते.

या तिन्ही फाऊंडर्सचा पार्श्वभूमी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीशी जोडलेली आहे. त्यांनी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकत्र काम केले आणि चिप डिझाइनमध्ये कौशल्य प्राप्त केले. २०१२ मध्ये त्यांनी ‘सिलिकॉन आणि त्याच्या पलीकडे’ (Silicon and Beyond) नावाची कंपनी सुरू केली, जी २०१८ मध्ये Synopsys ने विकत घेतली. या यशानंतरही न थांबता त्यांनी स्वतःला एक मोठा प्रश्न विचारला, “भारत स्वतःचे क्वांटम कॉम्प्युटर बनवू शकतो का?”

लायब्ररीत घालवलेले ते ६ महिने का महत्त्वाचे होते?

कंपनी विकल्यानंतर त्यांनी लगेचच नवीन स्टार्टअप सुरू केला नाही. त्याऐवजी त्यांनी जवळपास ६ महिने क्वांटम कॉम्प्युटिंगच्या वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास केला. त्यांनी सुपरकंडक्टिंग, आयन-ट्रॅप आणि फोटोनिक कॉम्प्युटिंग यांस पर्यायांचा अभ्यास केला. शेवटी त्यांनी फोटोनिक तंत्रज्ञान निवडले, कारण ते खोलीच्या तापमानावर काम करू शकते आणि भारतासाठी ते अधिक व्यावहारिक आहे.

‘क्वानफ्लुएन्स’ कसे बनले?

याच संशोधनानंतर ‘Quanfluence’ ची सुरुवात झाली. या स्टार्टअपमध्ये आयआयटी मद्रासचे प्राध्यापक अनिल प्रभाकर आणि IISER मोहालीचे प्राध्यापक संदीप गोयल यांसारखे तज्ज्ञ देखील जोडले गेले. तसेच इंडस्ट्री एक्सपर्ट अदिती वैद्य यांची चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या टीमने शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अनुभवाची सांगड घालून एक मजबूत तंत्रज्ञान बेस तयार केला.

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हे तंत्रज्ञान बाजारात पोहोचले आहे का?

Quanfluence ने आपले तंत्रज्ञान क्लाउडच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक एंटरप्राइज ग्राहक या प्लॅटफॉर्मचा वापर क्लिष्ट संगणकीय समस्या सोडवण्यासाठी करत आहेत. याचा अर्थ हे तंत्रज्ञान केवळ संशोधनापुरते मर्यादित नसून व्यावसायिक वापरातही आले आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी ही कहाणी का महत्त्वाची आहे?

क्वांटम कॉम्प्युटिंग ही भविष्यातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञानापैकी एक मानली जाते, जी औषध शोध, AI, सायबर सुरक्षा आणि फायनान्स यांसारखी क्षेत्रे बदलू शकते. अशा परिस्थितीत Quanfluence सारख्या कहाण्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहेत.

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या प्रवासातून काय शिकायला मिळते?

संस्थापकांची ही कहाणी हेच शिकवते की, मोठे इनोव्हेशन केवळ पदव्यांमधून येत नाहीत, तर सतत शिकण्याच्या आणि नवीन गोष्टी स्वीकारण्याच्या वृत्तीतून येतात. त्यांनी क्वांटम फिजिक्सपासून सुरुवात केली नव्हती, पण शिकण्याच्या तीव्र इच्छेने त्यांना या स्थानापर्यंत पोहोचवले. शिकणे कधीही संपत नाही, हा प्रत्येक इंजिनिअरसाठी यातून एक मोलाचा संदेश मिळतो.

Web Title: Sujoy chakraborty quanfluence india quantum computing startup

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Published On: Jul 25, 2026 | 04:51 PM

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