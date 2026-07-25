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Russia-Ukraine: युक्रेनच्या ‘या’ महास्त्राने उडवली पुतिन यांची झोप; रशियाचा कोपरान् कोपरा युक्रेनच्या टप्प्यात, 10,000 किमी पल्ला

Updated On: Jul 25, 2026 | 04:45 PM IST
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सारांश

रशिया-युक्रेन युद्ध पाचव्या वर्षातही सुरू असून ते शमण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. शुक्रवारी रशियाच्या प्रमुख लष्करी आणि तेल तळांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी नवीन जबाबदारी स्वीकारली आहे.

ukraine 10000 km long range drone zelenskyy russia war

Russia-Ukraine: युक्रेनच्या 'या' महास्त्राने उडवली पुतिन यांची झोप; रशियाचा कोपरान् कोपरा युक्रेनच्या टप्प्यात, १०,००० किमी पल्ला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • १०,००० किमी पल्ल्याचे लांब अंतराचे ड्रोन
  • सायबेरिया अन् रशियाच्या खोलवर थेट प्रहार
  • २५,००० मानवरहित ‘रोबोटिक फोर्स’

रशिया आणि युक्रेन (Russia Ukraine War) यांच्यातील रणसंग्राम आता एका अत्यंत निर्णायक आणि भीषण वळणावर येऊन पोहोचला आहे. युद्धाच्या नव्या टप्प्यात भूमीवरील थेट सैनिकी चकमकींपेक्षा ‘ड्रोन वॉरफेअर’ (Drone Warfare) युद्धभूमीचे भविष्य ठरवत आहे. रशियाच्या अंतर्गत लष्करी तळांवर, इंधन साठ्यांवर आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रांवर एकापाठोपाठ एक यशस्वी हल्ले चढवल्यानंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी एक मोठी लष्करी घोषणा केली आहे. युक्रेन सैन्य आपल्या लांब पल्ल्याच्या ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अतिशय वेगाने विस्तार करत असून, आगामी काळात थेट १०,००० किलोमीटर अंतरावरील शत्रूच्या ठिकाणांचा अचूक वेध घेऊ शकणारे महाघातक ड्रोन्स सैन्यात दाखल केले जाणार आहेत. या घोषणेने मॉस्को आणि क्रिमलिन प्रशासनाची झोप उडवली आहे.

अमेरिकन पत्रकारांशी संवाद साधताना राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी युक्रेनच्या ड्रोन क्षमतेचा आलेख उघड केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, युक्रेनकडे सध्या ३,००० किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक अंतरावर मारा करण्याची क्षमता असणारे लांब पल्ल्याचे ‘कामिकाझे ड्रोन्स’ (Kamikaze Drones) कार्यरत आहेत. परंतु तंत्रज्ञानातील सुधारणेमुळे या वर्षाच्या अखेरपर्यंत युक्रेनकडे ४,००० किलोमीटर पल्ल्याचे ड्रोन उपलब्ध असतील. इतकेच नव्हे, तर पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला हे अंतर ५,००० ते १०,००० किलोमीटरपर्यंत वाढवले जाईल. याचा थेट अर्थ असा आहे की, युक्रेन आता युरोपियन रशियापुरता मर्यादित न राहता, रशियाच्या सुदूर पूर्व भागातील आणि सायबेरियातील (Siberia) अति-सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या लष्करी छावण्यांवरही सहजरीत्या बॉम्बवर्षाव करू शकेल.

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मार्च २०२५ च्या चाचणीने बदलली युद्धाची समीकरणे

युक्रेनने आपल्या तंत्रज्ञान विकासाला मार्च २०२५ मध्येच गती दिली होती. त्यावेळी युक्रेनियन संरक्षण दलाने ३,००० किलोमीटर अंतर कापणाऱ्या एका स्वदेशी मानवरहित विमानाची (UAV) यशस्वी चाचणी घेतली होती. या तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर करत युक्रेनने रशियाच्या ट्युमेन (Tyumen) प्रदेशातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि लष्करी रसद तळांना यशस्वीरित्या लक्ष्य केले. या दीर्घ पल्ल्याच्या ड्रोन्समुळे रशियन सैन्याला रणांगणावर दारुगोळा आणि इंधन पुरवठा करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्यावर पाश्चात्य देशांनी घातलेले निर्बंध झुगारून देण्यासाठी युक्रेनने पूर्णपणे स्वदेशी ड्रोन मालिकेची निर्मिती केली असून, यामुळे युद्धाचे संपूर्ण चित्र पालटताना दिसत आहे.

credit – social media and Twitter

युक्रेन आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या बहुचर्चित ‘ड्रोन कराराच्या’ (Drone Deal) पार्श्वभूमीवर हा तांत्रिक विस्तार अधिक महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. युक्रेन केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर अमेरिकेसोबत तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करून युद्धभूमीवरील प्रत्यक्ष अनुभवांच्या (Battlefield Experience) आधारे ड्रोन उत्पादन करत आहे. ड्रोन हे क्षेपणास्त्र किंवा तोफखान्यासारखे स्थिर शस्त्र नसून, रणांगणातील गरजांनुसार दर तीन ते सहा महिन्यांनी बदलणारे आधुनिक साधन आहे, असे झेलेन्स्की यांनी ठामपणे नमूद केले.

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युद्धाच्या आघाडीवर २५,००० रोबोट्सचे ‘अदृश्य सैन्य’

आकाशातील ड्रोन हल्ल्यांसोबतच भूमीवर आपल्या सैनिकांचा जीव वाचवण्यासाठी युक्रेनने मानवरहित ग्राउंड व्हेइकल्स (UGVs) म्हणजेच ‘युद्ध रोबोट्स’चा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवला आहे. युक्रेनियन सैन्याने रशियाविरोधात तब्बल २५,००० लहान-मोठे रोबोट्स रणांगणात उतरवण्याची तातडीची योजना आखली आहे. हे मानवरहित रोबोट्स थेट शत्रूच्या गोळीबाराच्या टप्प्यात जाऊन भूसुरुंग पेरणे, जखमी सैनिकांना सुरक्षित बाहेर काढणे, दारुगोळा पुरवणे आणि शत्रूच्या बंकर्सवर थेट आत्मघाती हल्ले करण्याचे काम करत आहेत.

सैन्य दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, एकट्या एप्रिल महिन्यात युक्रेनियन सैन्याने या रोबोटिक गाड्यांच्या साहाय्याने १०,२०० पेक्षा जास्त कठीण आणि धोकादायक मोहिमा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या. युद्धभूमीवर माणसांऐवजी यंत्रांचा वापर वाढवून युक्रेन सैनिकी मनुष्यबळाचे होणारे नुकसान कमी करत आहे. एका बाजूला आकाशात १०,००० किमीचे ड्रोन्स आणि दुसऱ्या बाजूला जमिनीवर हजारो रोबोट्स, या दुहेरी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर युक्रेन रशियाच्या महाकाय सैन्याला अभूतपूर्व आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.

Web Title: Ukraine 10000 km long range drone zelenskyy russia war

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Published On: Jul 25, 2026 | 04:45 PM

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