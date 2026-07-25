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हँडशेक वादावर ट्रॅव्हिस हेडचा खुलासा; म्हणाला, ‘Virat सोबत पॅच-अपची गरज…’

Updated On: Jul 25, 2026 | 04:45 PM IST
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सारांश

Travis Head on Virat Kohli Hanshake Row: आयपीएल २०२६ दरम्यान विराट कोहली आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्यातील हँडशेक वादावर ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाने अखेर मौन सोडले आहे. त्याने त्याची पत्नी, जेसिका डेव्हिस, हिला सोशल मीडियावर मिळालेल्या अपमानाचाही उल्लेख केला आहे.

हँडशेक वादावर ट्रॅव्हिस हेडचा खुलासा; म्हणाला, ‘Virat सोबत पॅच-अपची गरज…’
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विस्तार
  • विराट कोहलीसोबतच्या वादावर ट्रेविस हेडचे मोठे विधान
  • पत्नीला शिवीगाळ, कुटुंबावरही परिणाम
  • मतभेदांच्या सर्व अफवांना पूर्णविराम
आयपीएल २०२६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु सामन्यानंतर विराट कोहली आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्यातील हँडशेक वाद चर्चेत आला होता. सामन्यानंतर, विराट कोहली ट्रॅव्हिस हेडशी हँडशेक न करता निघून गेल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. यामुळे सोशल मीडियावर या दोन खेळाडूंमधील त्यांच्या नात्याबद्दल अनेक दावे केले गेले. आता, ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फलंदाज, ट्रॅव्हिस हेडने अनेक महिन्यांनंतर या वादावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

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‘विराटसोबत पॅच अॅपची गरज नाही’

ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फलंदाज ट्रॅव्हिस हेडने स्पष्ट केले की, विराट कोहलीसोबतचे त्याचे संबंध सामान्य आहेत. हेड म्हणाला की,’मला वाटत नाही की आमच्यात काही मिटवण्याची ( Patch Up )गरज आहे. जे काही घडले ते खेळाचाच एक भाग होते. ज्या प्रकारे सामना झाला आणि जे घडले, त्याचे मला आश्चर्य वाटले नाही.’ हेडच्या या वक्तव्यामुळे दोन्ही खेळाडूंमधील मतभेदांच्या सर्व अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

पत्नीला शिवीगाळ, कुटुंबावरही परिणाम

हँडशेकच्या वादानंतर, ट्रॅव्हिस हेडची पत्नी जेसिका डेव्हिसने खुलासा केला की तिला सोशल मीडियावर अपमानास्पद मेसेज आणि शिवीगाळ करण्यात आली होती. हेडने मान्य केले की या संपूर्ण घटनेचा परिणाम फक्त त्याच्यावरच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबावरही झाला. तो म्हणाला की, ‘जेसिका आणि मी या गोष्टींकडे योग्य दृष्टिकोनातून पाहतो. हे आजचे जग आहे आणि ती ज्या प्रकारे अशा परिस्थिती हाताळते ते कौतुकास्पद आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यांवर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला, त्यांना अशा गोष्टींची सवय नाही.’

ट्रॅव्हिस हेडने आपल्या पत्नीची प्रशंसा करत पुढे म्हटले की, तिने ही परिस्थिती मोठ्या संयमाने हाताळली. तो म्हणाला, ‘ काही दिवसांनी लोक सर्व काही विसरून जातात. जेसिकाने हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळले. ज्या लोकांना अशा प्रकारच्या परिस्थितीची सवय नसते, त्यांना या गोष्टी हाताळणे हे खरे आव्हान असते.’

आरसीबी पुन्हा एकदा चॅम्पियन

आयपीएल २०२६ मध्ये, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुने गुजरात टायटन्सला हरवून आपले सलग दुसरे विजेतेपद पटकावले.

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Web Title: Travis head virat kohli handshake row ipl 2026 statement wife trolling

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Published On: Jul 25, 2026 | 04:45 PM

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