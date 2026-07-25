हँडशेक वादावर ट्रॅव्हिस हेडचा खुलासा; म्हणाला, ‘Virat सोबत पॅच-अपची गरज…’

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ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फलंदाज ट्रॅव्हिस हेडने स्पष्ट केले की, विराट कोहलीसोबतचे त्याचे संबंध सामान्य आहेत. हेड म्हणाला की,’मला वाटत नाही की आमच्यात काही मिटवण्याची ( Patch Up )गरज आहे. जे काही घडले ते खेळाचाच एक भाग होते. ज्या प्रकारे सामना झाला आणि जे घडले, त्याचे मला आश्चर्य वाटले नाही.’ हेडच्या या वक्तव्यामुळे दोन्ही खेळाडूंमधील मतभेदांच्या सर्व अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
हँडशेकच्या वादानंतर, ट्रॅव्हिस हेडची पत्नी जेसिका डेव्हिसने खुलासा केला की तिला सोशल मीडियावर अपमानास्पद मेसेज आणि शिवीगाळ करण्यात आली होती. हेडने मान्य केले की या संपूर्ण घटनेचा परिणाम फक्त त्याच्यावरच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबावरही झाला. तो म्हणाला की, ‘जेसिका आणि मी या गोष्टींकडे योग्य दृष्टिकोनातून पाहतो. हे आजचे जग आहे आणि ती ज्या प्रकारे अशा परिस्थिती हाताळते ते कौतुकास्पद आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यांवर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला, त्यांना अशा गोष्टींची सवय नाही.’
ट्रॅव्हिस हेडने आपल्या पत्नीची प्रशंसा करत पुढे म्हटले की, तिने ही परिस्थिती मोठ्या संयमाने हाताळली. तो म्हणाला, ‘ काही दिवसांनी लोक सर्व काही विसरून जातात. जेसिकाने हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळले. ज्या लोकांना अशा प्रकारच्या परिस्थितीची सवय नसते, त्यांना या गोष्टी हाताळणे हे खरे आव्हान असते.’
आयपीएल २०२६ मध्ये, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुने गुजरात टायटन्सला हरवून आपले सलग दुसरे विजेतेपद पटकावले.
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