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“My Dear Cockroach….” म्हणत प्रकाश राज यांनी पोस्ट टाकत cjpचे केले अभिनंदन

Updated On: Jul 25, 2026 | 04:40 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयानंतर जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांनी जल्लोष साजरा केला. आंदोलनाला यापूर्वीच पाठिंबा दर्शवणारे अभिनेते प्रकाश राज यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत या घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त

Prakash Raj Reacts After Dharmendra Pradhan's Resignation (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

Prakash Raj Reacts After Dharmendra Pradhan's Resignation (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

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विस्तार
  •  केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा
  • या निर्णयाचे स्वागत करत जंतर-मंतर परिसरात आनंदोत्सव साजरा 
  • अभिनेते प्रकाश राज यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर 
Prakash Raj Reacts After Dharmendra Pradhan’s Resignation News: दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. केंद्र सरकारने धर्मेद्र प्रधान यांना पदावरून हटवले आहे. विद्यार्थ्यांनी सरकारसमोर तीन प्रमुख अटी ठेवल्या होत्या. यात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख अट होती. सरकारसोबत काल च्या बैठकीनंतर आज दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत सरकारला अल्टीमेटम देण्यात आला होता.

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प्रकाश राज यांची पोस्ट

आज पुन्हा बैठक होणार होती. पण आजच्या बैठकीपुर्वीच सरकारने धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेत त्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारच्या निर्णयानंतर जंतर मंतरवर मोठा जल्लोष पाहायला मिळाला. ज्येष्ठ अभिनेते प्रकाशराज यांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाल पाठिंबा दिला होता. सोनम वांगचूक यांना स्वत:ता जंतर-मंतरला जाणून आपला पाठिंबा दर्शवला होता. आता अखेर केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, यानंतर प्रकाश राज यांनी पोस्ट टाकत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

पोस्टमध्ये नेमकं काय लिहिलं?

पोस्टमध्ये प्रकाश राज लिहितात की, माझ्या प्रिय ‘कॉकरोचेस’ (Cockroaches) चे खूप खूप अभिनंदन! तसेच, प्रिय सोनम वांगचुक सर आणि तरुणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेल्या प्रत्येकाचेही अभिनंदन. तुम्ही हे सिद्ध करून दाखवले आहे की, तुम्ही एका सत्तेला गुडघे टेकायला भाग पाडू शकता. असे प्रकाश राज यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे.

शांततापूर्ण मार्गाने प्रश्न सोडवण्याची गरज

मनोरंजन क्षेत्रातील कलाकारांनी या विषयावर व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया देखील लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. काही कलाकार विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचे कौतुक करत आहेत, तर काही संवाद आणि शांततापूर्ण मार्गाने प्रश्न सोडवण्याची गरज अधोरेखित करत आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा विषय केवळ राजकीय किंवा शैक्षणिक मर्यादेत न राहता समाजाच्या विविध स्तरांपर्यंत पोहोचला आहे.

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एकंदरीत, विद्यार्थी आंदोलनानंतर घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. सोशल मीडियावरील पोस्ट, विविध नेत्यांची वक्तव्ये आणि कलाकारांच्या प्रतिक्रिया यामुळे हा विषय अजूनही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. पुढील काळात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय होतात आणि शिक्षण व्यवस्थेत कोणते बदल केले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

Web Title: Prakash raj reacts after dharmendra pradhans resignation

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Published On: Jul 25, 2026 | 04:40 PM

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