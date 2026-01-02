Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जीवनशैलीत करा बदल, आयुष्य सुधारेल; नव्या वर्षासाठी नव्या सवयी!

नवीन वर्ष म्हणजे आयुष्याला नवी दिशा देण्याची संधी असून २०२६ कडून प्रत्येकाला आनंद, आरोग्य आणि मानसिक शांततेची अपेक्षा आहे.

Jan 02, 2026 | 04:15 AM
नवीन वर्ष म्हणजे केवळ कॅलेंडर बदलण्याचा क्षण नसतो, तर स्वतःच्या आयुष्याला नवी दिशा देण्याची सुवर्णसंधी असते. २०२६ चे स्वागत करताना प्रत्येकाच्या मनात नवी स्वप्ने, संकल्प आणि मंगल भावना दाटून येतात. येणारे वर्ष आनंदी जावे, आरोग्य चांगले राहावे, मन शांत असावे आणि जीवनात संतुलन नांदावे, अशीच प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र अनेकदा उत्साहात घेतलेले नवे वर्षाचे संकल्प काही दिवसांतच मागे पडतात. यामागचे कारण प्रयत्नांचा अभाव नसून, एकाच वेळी फार मोठे बदल करण्याची आपली घाई असते.

वय फक्त 23 आठवडे, वजन 550 ग्रॅम; बाळाची मृत्यूशी झुंज, 100 दिवस ICU मध्ये उपाय अन्…

खरं तर आनंदी आणि समाधानकारक आयुष्याचा मार्ग हा छोट्या, पण सातत्याने पाळल्या जाणाऱ्या सवयींमधून जातो. नव्या वर्षाची सुरुवात जर योग्य जीवनशैलीने केली, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम केवळ शरीरावरच नाही तर मनावर आणि विचारांवरही दिसून येतो. त्यामुळे २०२६ चे स्वागत करताना दैनंदिन जीवनात काही सोपे, पण प्रभावी बदल करण्याचा संकल्प करा.

सकाळ चांगली असेल तर संपूर्ण दिवस उत्साहात जातो. नवीन वर्षात लवकर उठण्याची सवय लावा. उठताच मोबाइल पाहण्याऐवजी काही क्षण खोल श्वास घ्या, सूर्यप्रकाश अनुभवून मनात सकारात्मक विचार ठेवा. ही छोटी सवय दिवसभराचा मूड सुधारते. आरोग्यदायी जीवनासाठी शरीर सक्रिय ठेवणे गरजेचे आहे. दररोज २० ते ३० मिनिटे चालणे, हलका योग किंवा स्ट्रेचिंग केल्याने शरीरात ऊर्जा टिकून राहते. खूप कठीण व्यायाम करण्यापेक्षा रोज थोडी हालचाल करण्यावर भर द्या. सातत्यच खऱ्या अर्थाने फिटनेस देते.

नवीन वर्ष म्हणजे पार्टी, बाहेरचे खाणे असे समीकरण असले तरी, आहार संतुलित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. दिवसाची सुरुवात पौष्टिक नाश्त्याने करा. फळे, घरचे अन्न, दही यांचा समावेश ठेवा. प्रक्रिया केलेल्या अन्नापासून दूर राहा आणि पाणी पिण्याचे प्रमाण वाढवा. योग्य आहारामुळे शरीरासोबत मनही हलके राहते. चांगली झोप ही आनंदी आयुष्याची पायाभरणी आहे. २०२६ मध्ये दररोज ठरावीक वेळी झोपण्याचा आणि उठण्याचा प्रयत्न करा. झोपण्यापूर्वी मोबाइल, टीव्हीपासून थोडे दूर राहा. त्यामुळे झोप गाढ लागते आणि सकाळी ताजेतवाने वाटते.

Premanand Maharaj: नोकरीवरुन काढलं तर बॉसला कर्माची शिक्षा मिळते ? प्रेमानंद महाराजांनी दिलं हटके उत्तर

दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी दिवसभरातील दोन-तीन चांगल्या गोष्टी आठवा. या छोट्या सवयीमुळे ताण कमी होतो आणि जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. जे आहे त्याबद्दल कृतज्ञ राहिल्यास समाधान आपोआप मिळते. नवीन वर्ष खऱ्या अर्थाने आनंदी तेव्हाच होईल, जेव्हा तुम्ही स्वतःशी जोडलेले राहाल. पुस्तक वाचणे, संगीत ऐकणे, शांतपणे चहा पिणे असे काही क्षण दररोज स्वतःसाठी ठेवा. हेच छोटे क्षण आयुष्यात मोठा आनंद देतात. मंगल भावना, सकारात्मक विचार आणि संतुलित जीवनशैली यांच्यासह जर तुम्ही २०२६ चे स्वागत केले, तर हे वर्ष नक्कीच अधिक सुंदर बनेल. लक्षात ठेवा, आनंदी नवीन वर्ष हा एकदिवसीय संकल्प नसून, रोज पाळल्या जाणाऱ्या चांगल्या सवयींचा परिणाम असतो.

Jan 02, 2026 | 04:15 AM

