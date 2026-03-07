Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Iran Israel War Middle East Tension Australia Canada Offer India Additional Gas Supply

Iran Israel War : संकटाच्या काळात भारताला मदतीचा हात! ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून अतिरिक्त गॅस पुरवठ्याचं आश्वासन

भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा टिकवून ठेवण्यासाठी सज्ज झाला असून, सुरक्षित, पर्यायी मार्गांचा शोध घेत आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासह देशांनी भारताला अतिरिक्त गॅस पुरवठा करण्याची तयारी...

Updated On: Mar 07, 2026 | 04:44 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताला मोठा दिलासा
  • व्यावसायिक संबंध भारताची ऊर्जा सुरक्षेमुळे अधिक सक्षम
  • भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत
India additional gas supply : इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर मध्य-पूर्वेतील परिस्थितीत प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. या युद्धजन्य स्थितीमुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः हॉर्मुज जलडमरूमध्य या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावरून होणारा पुरवठा बाधित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

पर्सनल लोन की गोल्ड लोन? आर्थिक संकटात कोणता पर्याय ठरेल ‘स्मार्ट’ निवड?

भारताला मोठा दिलासा

मात्र, अशा कठीण परिस्थितीतही भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा टिकवून ठेवण्यासाठी सज्ज झाला असून, सुरक्षित आणि पर्यायी मार्गांचा शोध घेत आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासह अनेक देशांनी भारताला अतिरिक्त गॅस पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

व्यावसायिक संबंध भारताची ऊर्जा सुरक्षेमुळे अधिक सक्षम

मध्य-पूर्वेतील या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आता आपल्या तेल आयातीचे धोरण अधिक व्यापक केले आहे. भारताची इंधन सुरक्षा आता केवळ एकाच समुद्री मार्गावर किंवा विशिष्ट क्षेत्रावर अवलंबून नाही. यापूर्वी भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी मोठा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्यातून येत असे, परंतु आता चित्र बदलले आहे. भारत आपल्या गरजेचा उर्वरित कच्चा तेल इतर सुरक्षित मार्गांनी मिळवत आहे, ज्यावर सध्याच्या तणावाचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या तेल पुरवठ्याचे जाळे इतके विस्तारले आहे की, आता आपला देश रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका खंड, मध्य आशिया आणि खाडी क्षेत्राबाहेरील मध्य-पूर्व देश अशा तब्बल ४० देशांकडून इंधन आयात करत आहे. सहा खंडांमध्ये पसरलेल्या या २७ हून अधिक देशांसोबतचे हे व्यावसायिक संबंध भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक सक्षम करत आहेत.

भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत

याशिवाय, भारताने अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती सारख्या प्रमुख देशांसोबत ऊर्जा पुरवठ्याबाबत नवी आणि दीर्घकालीन करार केले आहेत. या करारांचा मुख्य उद्देश भविष्यात इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये आणि स्थिरता कायम राहावी हा आहे. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत गेल्या काही दिवसांत १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. असे असतानाही, केंद्र सरकारच्या कुशल धोरणांमुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे.

भारतात पेट्रोलच्या किमतीत १ टक्क्यापेक्षाही कमी वाढ

इतर देशांच्या तुलनेत भारताने इंधन दरवाढीवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवले आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलच्या किमती ५५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर जर्मनी आणि फ्रान्समध्ये अनुक्रमे २२ आणि १९ टक्क्यांचा मोठा फटका बसला आहे. अमेरिकेतही इंधन किमतीत ११ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. याउलट, भारतात याच काळात पेट्रोलच्या किमतीत १ टक्क्यापेक्षाही कमी वाढ झाली आहे. हे आकडे भारताच्या मजबूत ऊर्जा नियोजनाचा आणि जागतिक संकटांना धैर्याने तोंड देण्याच्या क्षमतेचा पुरावा देतात. यामुळेच मध्य-पूर्वेतील तणावाचा थेट फटका भारतीय सामान्य नागरिकांना बसू नये, यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांचं स्वप्नातलं घर आता पूर्ण  होणार! ५% व्याजावर मिळणार ७५ लाखांचे कर्ज?

Web Title: Iran israel war middle east tension australia canada offer india additional gas supply

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 04:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पर्सनल लोन की गोल्ड लोन? आर्थिक संकटात कोणता पर्याय ठरेल ‘स्मार्ट’ निवड?
1

पर्सनल लोन की गोल्ड लोन? आर्थिक संकटात कोणता पर्याय ठरेल ‘स्मार्ट’ निवड?

शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून मोठी भेट! मोठ्या प्रमाणात होणार गव्हाची खरेदी, प्रति क्विंटल मिळणार 160 रूपये जास्त
2

शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून मोठी भेट! मोठ्या प्रमाणात होणार गव्हाची खरेदी, प्रति क्विंटल मिळणार 160 रूपये जास्त

US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!
3

US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!

रशियन तेलाची मागणी वाढली, भारताला यावेळी मिळणार कच्चं तेल मिळणार महागाईत; नफा कमी कंपनी वाढवणार किंमत
4

रशियन तेलाची मागणी वाढली, भारताला यावेळी मिळणार कच्चं तेल मिळणार महागाईत; नफा कमी कंपनी वाढवणार किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Israel War : संकटाच्या काळात भारताला मदतीचा हात! ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून अतिरिक्त गॅस पुरवठ्याचं आश्वासन

Iran Israel War : संकटाच्या काळात भारताला मदतीचा हात! ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून अतिरिक्त गॅस पुरवठ्याचं आश्वासन

Mar 07, 2026 | 04:44 PM
घरी EV चार्ज करताना चुकूनही करू नका ‘या’ चुका! अन्यथा खिसा होईल चांगलाच रिकामा

घरी EV चार्ज करताना चुकूनही करू नका ‘या’ चुका! अन्यथा खिसा होईल चांगलाच रिकामा

Mar 07, 2026 | 04:44 PM
Bigg Boss Marathi 6 : अनपेक्षित वळण! सागरचा घरातील प्रवास संपला? रुचिताला आवरले नाही आंसू

Bigg Boss Marathi 6 : अनपेक्षित वळण! सागरचा घरातील प्रवास संपला? रुचिताला आवरले नाही आंसू

Mar 07, 2026 | 04:43 PM
स्टार प्लसवरच्या लोकप्रिय ‘अनुपमा’मालिकेत नवं वळण; सचिन त्यागीची धमाकेदार एन्ट्री

स्टार प्लसवरच्या लोकप्रिय ‘अनुपमा’मालिकेत नवं वळण; सचिन त्यागीची धमाकेदार एन्ट्री

Mar 07, 2026 | 04:30 PM
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन काँग्रेस आक्रमक; ‘या’ तारखेला कळमनुरी ते हिंगोली पदयात्रा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन काँग्रेस आक्रमक; ‘या’ तारखेला कळमनुरी ते हिंगोली पदयात्रा

Mar 07, 2026 | 04:20 PM
महावितरणच्या मनमानी कारभाराने ओतूरकर त्रस्त; हेमंत पाटील डुंबरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

महावितरणच्या मनमानी कारभाराने ओतूरकर त्रस्त; हेमंत पाटील डुंबरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

Mar 07, 2026 | 04:17 PM
Railway News: पुणेकरांचा ‘हा’ प्रवास सुखकर होणार; ‘या’ रेल्वे मार्गाला गती मिळणार,

Railway News: पुणेकरांचा ‘हा’ प्रवास सुखकर होणार; ‘या’ रेल्वे मार्गाला गती मिळणार,

Mar 07, 2026 | 04:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM