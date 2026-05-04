ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न विद्यापीठ भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देत आहे. तुम्हाला सामाजिक न्याय आणि मानवाधिकारांमध्ये रस असेल. तर तुम्ही यातून तुमचे संशोधनआधारित पदव्युत्तर शिक्षण (मास्टर्स बाय रिसर्च) पदवी आणि डॉक्टरेट शिक्षण पूर्ण करू शकता. या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होण्यासाठी संशोधनआधारित पदव्युत्तर शिक्षण आणि पीएचडीच्या प्रवेशाची पुष्टी करणारे प्रवेशपत्र असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांचे संशोधन मानवाधिकारांवर आधारित असले पाहिजे.
जर विद्यार्थ्यांने यावर आधारित आधीच संशोधन पूर्ण केले असेल किंवा उच्च शिक्षण घेतले असेल तर त्याला ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही.
मेलबर्न विद्यापीठीची ही शिष्यवृत्ती अत्यंत स्पर्धात्मक असून अनेक विद्यार्थ्यांना आकर्षित करते. या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर, २०२६ आहे. तरी तुम्ही विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकता.