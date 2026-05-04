Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

University of Melbourne Scholarship for Indians: ऑस्ट्रेलियात मोफत शिक्षणाची संधी! ३० लाखांहून अधिक स्कॉलरशिप कशी मिळवाल?

University of Melbourne Scholarship for Indians: मेलबर्न विद्यापीठात मोफत शिक्षणाची संधी! मानवाधिकार विषयात संशोधनासाठी ३०.४० लाख रुपयांपर्यंतची शिष्यवृत्ती भारतीय विद्यार्थ्यांना कशी मिळेल? सविस्तर माहिती.

Updated On: May 04, 2026 | 04:52 PM
melbourne

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • मेलबर्न विद्यापीठाची भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती
  • सामाजिक न्याय आणि मानवाधिकारांवर आधारित शिष्यवृत्ती
  • ऑस्ट्रेलियातील वास्तवासाठी $४४,५०० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स
University of Melbourne Scholarship for Indians : उच्च शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलिया हा जगातील सर्वोत्तम देशांपैकी एक आहे. म्हणूनच तेथे हजारो भारतीय विद्यार्थी पदवी मिळवण्यासाठी जातात. ऑस्ट्रेलियातील शिक्षणाच्या दर्जाप्रमाणे तेथील शैक्षणिक शुल्कही लाखो रूपयांमध्ये आहे. परंतु जर तुम्हाला येथील नामांकित विद्यापीठातून कोणतीही फी न भरता शिक्षण घ्यायचे असेल तर तुमच्यासाठी अशी एक सुवर्णसंधी आहे जी तुमचे करियर बदलू शकते. चला तर मग या सुवर्णसंधीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया…

मेलबर्न विद्यापीठाची भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न विद्यापीठ भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देत आहे. तुम्हाला सामाजिक न्याय आणि मानवाधिकारांमध्ये रस असेल. तर तुम्ही यातून तुमचे संशोधनआधारित पदव्युत्तर शिक्षण (मास्टर्स बाय रिसर्च) पदवी आणि डॉक्टरेट शिक्षण पूर्ण करू शकता. या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

Thalapathy Vijay Education and Politics: अभिनयासाठी शिक्षण सोडणारा सुपरस्टार आता तामिळनाडूच्या सत्तेच्या जवळ? पाहा रंजक प्रवास.

शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता निकष

शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होण्यासाठी संशोधनआधारित पदव्युत्तर शिक्षण आणि पीएचडीच्या प्रवेशाची पुष्टी करणारे प्रवेशपत्र असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांचे संशोधन मानवाधिकारांवर आधारित असले पाहिजे.

जर विद्यार्थ्यांने यावर आधारित आधीच संशोधन पूर्ण केले असेल किंवा उच्च शिक्षण घेतले असेल तर त्याला ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही.

शिष्यवृत्तीमध्ये काय समाविष्ट आहे?

  • मानवाधिकार शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याना कोणतेही शिक्षण शुल्क भरावे लागणार नाही.
  • त्यांना ऑस्ट्रेलियातील वास्तवासाठी $४४,५०० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (अंदाजे ₹३०.४० लाख) दिले जातील.
  • मास्टर्सच्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांसाठी तर पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना साडेतीन ते चार वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
  • विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियाच्या प्रवासखर्चासाठी $3,000 मिळतील.
  • विद्यार्थ्यांना आरोग्य विमा मिळेल.
First Governor of RBI Sir Osborne Smith: आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर भारतीय नव्हते? ऑस्ट्रेलियन बँकरच्या हाती का होती भारताची सूत्रे?

अर्ज कुठे करायचा?

मेलबर्न विद्यापीठीची ही शिष्यवृत्ती अत्यंत स्पर्धात्मक असून अनेक विद्यार्थ्यांना आकर्षित करते. या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर, २०२६ आहे. तरी तुम्ही विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकता.

Web Title: University of melbourne scholarship for indians students 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 04:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!
1

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?
2

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर
3

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर

MHT-CET : सीईटी परीक्षेचा दुसरा टप्पा सुरू! राज्यातील १९४ केंद्रांवर चाचणी; विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?
4

MHT-CET : सीईटी परीक्षेचा दुसरा टप्पा सुरू! राज्यातील १९४ केंद्रांवर चाचणी; विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

May 17, 2026 | 11:10 AM
Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

May 17, 2026 | 11:00 AM
कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

May 17, 2026 | 11:00 AM
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM