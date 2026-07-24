शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Freelancers And Professionals Can Pay Tax On Just 50 Of Income

Freelancers आणि व्यावसायिकांसाठी खुशखबर! ‘या’ आयकर नियमामुळे होऊ शकते मोठी करबचत

Updated On: Jul 24, 2026 | 02:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

Freelancers: नोकरीऐवजी फ्रीलान्स किंवा व्यावसायिक सेवा देणाऱ्या व्यक्तींसाठी आयकर कायद्यातील कलम 44ADA मोठा दिलासा देणारे ठरते. या योजनेअंतर्गत पात्र व्यावसायिकांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या 50% रकमेवरच करपात्र उत्पन्न मानण्याची सुविधा मिळते.

Freelancers (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Freelancers (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Freelancers साठी मोठी बातमी
  • आयकर कायद्यातील कलम 44ADA हे विशेषतः व्यावसायिक सेवा
  • संपूर्ण उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही
 

Section 44ADA Explained News: आजकाल अनेकजण नोकरीऐवजी स्वतःचा व्यवसाय किंवा फ्रीलान्स कामाचा मार्ग निवडतात. डॉक्टर, वकील, CA, इंजिनिअर, आयटी सल्लागार अशा अनेक व्यावसायिकांचे उत्पन्न नियमित पगाराऐवजी सेवांमधून मिळते. अशा व्यक्तींसाठी आयकर कायद्यात एक सोपी आणि फायदेशीर व्यवस्था उपलब्ध आहे. योग्य पद्धतीने तिचा वापर केल्यास कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होते आणि कागदपत्रांची धावपळही कमी होते.

आयकर कायद्यातील कलम 44ADA हे विशेषतः व्यावसायिक सेवा देणाऱ्या व्यक्तींसाठी तयार करण्यात आले आहे. या पर्यायाचा स्वीकार केल्यास प्रत्येक खर्चाची बिले, पावत्या किंवा स्वतंत्र हिशोब सादर करण्याची गरज राहत नाही.

नेमका ‘या’ योजनेचा फायदा काय?

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे संपूर्ण उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यावसायिकाने वर्षभरात 40 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले असेल, तर त्यापैकी निम्मी रक्कम व्यवसायासाठी खर्च झाली असे गृहित धरले जाते. त्यामुळे उर्वरित 20 लाख रुपयेच करपात्र उत्पन्न मानले जाते. यामुळे कराचे ओझे कमी होते आणि लेखापरीक्षणाचा त्रासही टाळता येतो.

या नियमाचा विचार करू शकता

ही सुविधा प्रत्येकासाठी उपलब्ध नाही. डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, आर्किटेक्ट, इंजिनिअर, इंटिरिअर डिझायनर, तांत्रिक सल्लागार तसेच या क्षेत्रात स्वतंत्रपणे काम करणारे फ्रीलान्सर्स या पर्यायाचा लाभ घेऊ शकतात. जर तुमचे काम व्यावसायिक सेवांच्या श्रेणीत येत असेल, तर तुम्हीही या नियमाचा विचार करू शकता.

‘ISRO’ मध्ये इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी! कोणती कागदपत्रे, अर्जांची अंतिम तारीख, पात्रता AtoZ माहिती जाणून घ्या…

अतिरिक्त फायदा मिळू शकतो

या योजनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. ठराविक मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यावसायिकांना याचा लाभ मिळतो. तसेच ज्या व्यक्तींचे बहुतांश व्यवहार ऑनलाइन किंवा बँकिंग माध्यमातून होतात, त्यांच्यासाठी ही मर्यादा आणखी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांना अतिरिक्त फायदा मिळू शकतो.

या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे हिशोब ठेवण्याची प्रक्रिया सोपी होते. प्रत्येक खर्चाचा पुरावा जपण्याची गरज राहत नाही. त्यामुळे लहान व्यावसायिक, स्वतंत्र सल्लागार आणि फ्रीलान्स काम करणाऱ्यांचा वेळ आणि मेहनत दोन्हीची बचत होते. अनेकांना चार्टर्ड अकाउंटंटकडे वारंवार जाण्याची गरजही कमी भासते.

आयकर विभागाच्या नियमानुसार व्याज लागू

अग्रिम कर भरण्याचे नियम मात्र पाळावे लागतात. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींनी लागू होणारा संपूर्ण अग्रिम कर ठरलेल्या तारखेपूर्वी जमा करणे आवश्यक असते. अन्यथा आयकर विभागाच्या नियमानुसार व्याज लागू होऊ शकते. त्यामुळे कर नियोजन करताना ही बाब लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

JOB News: IT क्षेत्रातील तरुणांसाठी खुशखबर! ‘ही’ कंपनी देणार 20,000 नव्या नोकऱ्या; जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीची तारीखही ठरली

आयकर विवरणपत्र भरताना या योजनेसाठी स्वतंत्र फॉर्मची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आणि कमी वेळात पूर्ण करता येते. विशेषतः लहान व्यावसायिक आणि नव्याने फ्रीलान्सिंग सुरू करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही व्यवस्था अधिक उपयुक्त ठरते.

चौकटीत राहून योग्य नियोजन करणे

करबचत म्हणजे केवळ कमी कर भरणे नव्हे, तर नियमांच्या चौकटीत राहून योग्य नियोजन करणे हे अधिक महत्त्वाचे असते. त्यामुळे तुम्ही स्वतंत्र व्यवसाय किंवा व्यावसायिक सेवा देत असाल, तर आयकर कायद्यातील या पर्यायाची माहिती करून घेणे फायदेशीर ठरू शकते. योग्य पात्रता पूर्ण होत असल्यास या व्यवस्थेचा लाभ घेऊन कर प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुलभ करता येऊ शकते.

Web Title: Freelancers and professionals can pay tax on just 50 of income

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 02:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ITR Rules: कमी इनकम असलेल्यांनाही बसणार दंड? वर्षाला 4 लाख कमाईवालेही ‘या’ लिस्टमध्ये, नेमका नियम काय?
1

ITR Rules: कमी इनकम असलेल्यांनाही बसणार दंड? वर्षाला 4 लाख कमाईवालेही ‘या’ लिस्टमध्ये, नेमका नियम काय?

Income Tax Return 2026 : कर शून्य असला तरी ITR भरावा लागतो का? कलम 87A चा नवा नियम जाणून घ्या…
2

Income Tax Return 2026 : कर शून्य असला तरी ITR भरावा लागतो का? कलम 87A चा नवा नियम जाणून घ्या…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Freelancers आणि व्यावसायिकांसाठी खुशखबर! ‘या’ आयकर नियमामुळे होऊ शकते मोठी करबचत

Freelancers आणि व्यावसायिकांसाठी खुशखबर! ‘या’ आयकर नियमामुळे होऊ शकते मोठी करबचत

Jul 24, 2026 | 02:46 PM
आषाढी वारीला पंढरपूरला जाता येत नाही? महाराष्ट्रातील ‘या’ प्रसिद्ध श्रीविठ्ठल मंदिरांना द्या भेट

आषाढी वारीला पंढरपूरला जाता येत नाही? महाराष्ट्रातील ‘या’ प्रसिद्ध श्रीविठ्ठल मंदिरांना द्या भेट

Jul 24, 2026 | 02:46 PM
The India Story Review: दमदार विषय, पण कमकुवत स्क्रीनप्लेमुळे फिका पडला श्रेयस तळपदेचा चित्रपट

The India Story Review: दमदार विषय, पण कमकुवत स्क्रीनप्लेमुळे फिका पडला श्रेयस तळपदेचा चित्रपट

Jul 24, 2026 | 02:44 PM
IND Vs ZIM: राडा होणार, सुट्टी नाही मिळणार! सलग होणार भारत-झिम्बाब्वे सामने, पहा वेळापत्रक

IND Vs ZIM: राडा होणार, सुट्टी नाही मिळणार! सलग होणार भारत-झिम्बाब्वे सामने, पहा वेळापत्रक

Jul 24, 2026 | 02:42 PM
CJP Press Conference: CJPच्या टीमला आज रात्री अटक होऊ शकते..; अभिजीत दिपकेंचा खळबळजनक दावा

CJP Press Conference: CJPच्या टीमला आज रात्री अटक होऊ शकते..; अभिजीत दिपकेंचा खळबळजनक दावा

Jul 24, 2026 | 02:38 PM
NEET Paper: ‘विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत तडजोड नाही’; कोर्टाचे सरकारला खडे बोल, NEET परीक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

NEET Paper: ‘विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत तडजोड नाही’; कोर्टाचे सरकारला खडे बोल, NEET परीक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Jul 24, 2026 | 02:26 PM
California Diwali Holiday: कॅलिफोर्निया न्यायालयाचा निकाल! सरकारकडून दिवाळीची सुट्टी दिली जाणार नाही; कायदा रद्द

California Diwali Holiday: कॅलिफोर्निया न्यायालयाचा निकाल! सरकारकडून दिवाळीची सुट्टी दिली जाणार नाही; कायदा रद्द

Jul 24, 2026 | 02:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा