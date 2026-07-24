चिंटू, मिंटू, पिंटू... इवलासा रंगीत रेनकोट आणि मित्रांचा हातात हात... चिमुकल्यांच्या VIDEO ने वेधले यूजर्सचे लक्ष

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काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये मोकळा रस्ता दिसतो आणि या रस्त्यावरच तीन लहान चिमुकले शाळेत किंवा शाळेतून घरी जात असतात. पावासाळ्याच्या ऋतू असल्याने तीघांनीही रेनकोट परिधान केलेले असते. यात एकाने पिवळा, एकाने गुलाबी तर एकाने हिरवा रंगाचा रेनकोट घातलेला असतो. इवलासा तो रेनकोट घालून चिमुकले एकमेकांचा हात हातात घेऊन गोडरित्या पुढे जात असतात. रेनकोटमुळे त्यांचा चेहरा दिसून येत नाही परंतु त्यांची लहान पाऊले, तो रंगीत रेनकोट आणि हातात एकमेकांचा घेतलेला हात अनेकांच्या चेहऱ्यावर हसू आणतं. यूजर्स आता चिमुकल्यांच्या व्हिडिओवर आपल्या गोंडस प्रतिक्रिया व्यक्त करत असून व्हिडिओला ‘Cutest Commute’ असं म्हणत पसंत केलं जात आहे.
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हा व्हिडिओ @anil_bud.810 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘आम्ही तीन भाऊ’. असं लिहिण्यात आलं आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत करोडो लोकांच्या व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “अरे व्वा! एकाच फ्रेममध्ये चालणारे हे तिघेही किती गोड आहेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ते बाजूने जाणाऱ्या व्यक्तीकडे पाहतही नाहीयेत, कदाजित आईवडिलांना कुणाशी बोलायचं नाही म्हणून सांगितलं असेल आणि ते आदेशाचं पालन करत आहेत”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ते इवलेसे एलियन दिसत आहेत”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.