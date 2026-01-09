Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी किती शिकल्या आहेत? जाणून घ्या राजकारणापर्यंतचा त्यांचा थक्क करणारा प्रवास

Updated On: Jan 09, 2026 | 09:59 PM
Mamata Banerjee’s Education: या वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत. याआधीही तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अनेक मुद्द्यांमुळे चर्चेत राहिल्या आहेत, ज्यामध्ये SIR आणि IPAC कार्यालयांवर ED च्या छाप्यांचा समावेश आहे. एक फायरब्रँड नेत्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ममता दीदी खूपच गतिमान आहेत. वयाच्या १५ व्या वर्षी त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला.

आपल्या भाषणांनी विरोधकांना पराभूत करू शकणाऱ्या ममता बॅनर्जी केवळ राजकारणातच नव्हे तर शैक्षणिक क्षेत्रातही अनेक प्रमुख नेत्यांपेक्षा खूप पुढे आहेत. राजकारणात त्यांचा प्रवेश हा कोणत्याही योजनेचा भाग नव्हता, तर त्यांच्या उत्कटतेचा परिणाम होता. चला जाणून घेऊया की त्या किती शिक्षित आहेत आणि त्यांनी राजकारणात कसा प्रवेश केला.

ममता बॅनर्जी यांचे सुरुवातीचे जीवन

ममता बॅनर्जी यांचा जन्म ५ जानेवारी १९५५ रोजी कोलकाता येथे झाला. त्या एका मध्यमवर्गीय बंगाली हिंदू कुटुंबातून आल्या. वैद्यकीय उपचारांअभावी त्यांचे वडील वयाच्या १७ व्या वर्षी निधन झाले. घरातील जबाबदाऱ्या आणि परिस्थिती कठीण असतानाही ममतांनी त्यांचा अभ्यास आणि दृढनिश्चय कधीही ढळू दिला नाही.

ममता बॅनर्जी किती शिक्षित आहेत?

ममता बॅनर्जी केवळ एक फायरब्रँड नेत्याच नाहीत तर एक उच्च शिक्षित व्यक्ती देखील आहेत. १९७० मध्ये, त्यांनी देशबंधू शिशु शिक्षणालयातून उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी जोगमाया देवी महाविद्यालयातून इतिहासात बॅचलर पदवी मिळवली. कलकत्ता विद्यापीठातून त्यांनी इस्लामिक इतिहासात पदव्युत्तर पदवी देखील घेतली.

पदव्युत्तर शिक्षणानंतर, ममता बॅनर्जी यांनी श्री शिक्षणतन महाविद्यालयातून बी.एड. आणि जोगेशचंद्र चौधरी लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी मिळवली. त्यांना भुवनेश्वर येथील कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलॉजीमधून मानद डॉक्टरेट आणि कलकत्ता विद्यापीठातून डी.लिट. (डॉक्टर ऑफ लिटरेचर) ही पदवी मिळाली.

वयाच्या १५ व्या वर्षी राजकारणात प्रवेश

खूप कमी लोकांना माहिती आहे की ममता बॅनर्जी यांनी वयाच्या १५ व्या वर्षी राजकारणात प्रवेश केला. महाविद्यालयीन काळात त्यांनी विद्यार्थी राजकारणात भाग घेतला आणि छात्र परिषद संघाची स्थापना केली. येथूनच त्यांचा दृष्टिकोन आणि नेतृत्व कौशल्य स्पष्ट झाले. ममतांनी काँग्रेस पक्षापासून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली.

Published On: Jan 09, 2026 | 09:59 PM

