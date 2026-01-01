Beed News: बीड जिल्ह्यात 9वीत शिकणाऱ्या 14 वर्षीय मुलीने संपवलं जीवन, गावात शोककळा

Ahilyanagar Crime: श्रीरामपूरमध्ये थरारक गोळीबार; बंटी जहागिरदारचा उपचारादरम्यान मृत्यू, शहरात तणाव
काय घडलं नेमकं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, २८ डिसेंबर रोजी पीडित तरूणी घरात होती. त्याच वेळी तिने आपल्या घराच्या पहिल्या मजल्यावरती खोलीत पंख्याला गळफास घेत आत्महत्या केली. कुटुंबियांना आत्महत्येची माहिती कळताच त्याना मोठा धक्का बसला. या दरम्यान मृत तरुणीच्या नातेवाईकांनी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि पीडितेचा मृतदेह ताब्यात घेतला. त्यांनी केज उप-जिल्हा रुग्णालयात पोस्टमॉर्टमसाठी मृतदेह पाठवला.
पोलीस तपास सुरु
किशोरवयीन मुलीने आत्महत्या का केली? पीडितेने हे टोकाचे पाऊल का उचलले? याच नेमकं कारण अद्याप समोर आलेले नाही आहे. पोलीस कुटुंबातील सदस्य आणि आसपासच्या स्थानिकांची चौकशी करत आहे. या घटनेनंतर गावकऱ्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे.
Ans: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील तांबवा गावात ही घटना घडली.
Ans: मृत मुलगी 14 वर्षांची असून ती 9वीत शिकत होती.
Ans: आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नसून पोलिस तपास सुरू आहे.