Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A 14 Year Old Girl Studying In The 9th Grade Ended Her Life In Beed District The Village Is In Mourning

Beed News: बीड जिल्ह्यात 9वीत शिकणाऱ्या 14 वर्षीय मुलीने संपवलं जीवन, गावात शोककळा

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील तांबवा गावात 9वीत शिकणाऱ्या 14 वर्षीय मुलीने पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 11:05 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील तांबवा गावातील घटना
  • 9वीत शिकणाऱ्या 14 वर्षीय विद्यार्थिनीची आत्महत्या
  • घराच्या पहिल्या मजल्यावरील खोलीत पंख्याला गळफास
बीड: बीड जिल्ह्यातून एक धक्कदायक आणि हृदयपिळवटून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. ९ वित शिकणाऱ्या १४ वर्षाच्या तरूणीने टोकाचा पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. ही घटना केज तालुक्यातील तांबवा गावात घडली आहे. या घटनेने गावात एकच खळबळ उडाली आहे.

Ahilyanagar Crime: श्रीरामपूरमध्ये थरारक गोळीबार; बंटी जहागिरदारचा उपचारादरम्यान मृत्यू, शहरात तणाव

काय घडलं नेमकं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, २८ डिसेंबर रोजी पीडित तरूणी घरात होती. त्याच वेळी तिने आपल्या घराच्या पहिल्या मजल्यावरती खोलीत पंख्याला गळफास घेत आत्महत्या केली. कुटुंबियांना आत्महत्येची माहिती कळताच त्याना मोठा धक्का बसला. या दरम्यान मृत तरुणीच्या नातेवाईकांनी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि पीडितेचा मृतदेह ताब्यात घेतला. त्यांनी केज उप-जिल्हा रुग्णालयात पोस्टमॉर्टमसाठी मृतदेह पाठवला.

पोलीस तपास सुरु

किशोरवयीन मुलीने आत्महत्या का केली? पीडितेने हे टोकाचे पाऊल का उचलले? याच नेमकं कारण अद्याप समोर आलेले नाही आहे. पोलीस कुटुंबातील सदस्य आणि आसपासच्या स्थानिकांची चौकशी करत आहे. या घटनेनंतर गावकऱ्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे.

संतोष देशमुखांच्या हत्येचे व्हिडीओ भर न्यायालयात लावले…; पत्नी अन् भावाच्या अश्रूंचा बांध फुटला

संपूर्ण राज्याला हादरवणाऱ्या संतोष देशमुख हत्याप्रकरणाची शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी पार पडली. यावेळी सरकारी पक्षाच्या वकिलांकडून वाल्मिक कराड आणि त्याच्या साथीदारांनी संतोष देशमुक यांची कशा प्रकारे हत्या केली. याचे पुरावे न्यायाधिशांसमोर सादर केले. संतोष देशमुख यांना सुदर्शन घुले, विष्णु चाटे आणि त्याच्या साथीदारांनी कशी मारहाण केली, मारहाण केल्यानंतर त्यांच्या तोंडात लघवी केली होती. या सगळ्याचे व्हिडीओही उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले, मारहाणीचे व्हिडीओ सुनावणीदरम्यान सुरू असताना संतोष देशमुखांची पत्नी आणि त्यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांना हे व्हिडीओ पाहून रडू कोसळलं.

Jalgaon Crime: जळगावमध्ये सिनेस्टाईल पाठलाग; गोलाणी मार्केटमध्ये तरुणावर चाकूहल्ला, आरोपी नागरिकांच्या मदतीने ताब्यात

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील तांबवा गावात ही घटना घडली.

  • Que: मृत मुलीचं वय आणि शिक्षण काय होतं?

    Ans: मृत मुलगी 14 वर्षांची असून ती 9वीत शिकत होती.

  • Que: आत्महत्येचं कारण काय आहे?

    Ans: आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नसून पोलिस तपास सुरू आहे.

Web Title: A 14 year old girl studying in the 9th grade ended her life in beed district the village is in mourning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 11:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार
1

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू
2

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल
3

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Beed Accident: देवदर्शनाला निघालेल्या तरुणावर काळाचा घाला; बीडमध्ये ट्रकच्या धडकेत तरुणाचा जागीच मृत्यू
4

Beed Accident: देवदर्शनाला निघालेल्या तरुणावर काळाचा घाला; बीडमध्ये ट्रकच्या धडकेत तरुणाचा जागीच मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Jan 20, 2026 | 02:42 PM
३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

Jan 20, 2026 | 02:37 PM
Shani : तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य येणार एकत्र, ‘या’ 3 राशींसाठी ठरणार सुपरलकी, मिळणार नशिबाची साथ

Shani : तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य येणार एकत्र, ‘या’ 3 राशींसाठी ठरणार सुपरलकी, मिळणार नशिबाची साथ

Jan 20, 2026 | 02:35 PM
पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 20, 2026 | 02:35 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM