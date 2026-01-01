Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ahilyanagar Crime: श्रीरामपूरमध्ये थरारक गोळीबार; बंटी जहागिरदारचा उपचारादरम्यान मृत्यू, शहरात तणाव

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे भरदिवसा दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी बंटी जहागिरदारवर गोळीबार केला. गंभीर जखमी झालेल्या जहागिरदारचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून शहरात तणाव आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:32 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • श्रीरामपूरमध्ये भरदुपारी गोळीबाराची घटना
  • दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात आरोपींचा हल्ला
  • बंटी शब्बीर शेख उर्फ जहागिरदारचा मृत्यू
अहिल्यानगर: अहिल्यानगर येथून एक गोळीबाराची घटना समोर आली आहे. अज्ञात आरपी दुचाकीवरून आले आणि सलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहागिरदारवर गोळ्या झाडल्या. यानंतर तातडीने जहागिरदारला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना श्रीरामपूर येथे भरदिवसा घडली.

Gadchiroli Crime: आंतरजातीय प्रेमविवाहानंतर पत्नीनेच प्रियकरासोबत मिळून पतीची केली हत्या; अपघात वाटावा म्हणून मृतदेह…

काय प्रकरण नेमकं?

पुण्यात जर्मन बेकरी साखळी बॉम्बस्फोट झाला होता. याप्रकरणी आरोपींना मदत केळ्याचा आरोप बंटी जहागिरदार याच्यावर ठेवण्यात आला होता. बंटी जहागीरदार २०२३ पासून जामिनावर बाहेर आला होता. त्यादरम्यान, दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात आरोपींनी जहागिरदार याच्यावर गोळ्या झाडल्या. याच हल्यात बंटी जहागीरदार गंभीर जखमी झाला. त्याच्यावर नगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु होते. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आहे. गोळीबाराच्या घटनेने श्रीरामपुरात तणावाची परिस्थिती आहे.

तपास सुरु

पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गोळीबाराचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपीच्या शोधासाठी पाच टीम रवाना केले आहेत. आरोपींनी हल्ला करण्याचं मागचं कारण काय आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. पोलीस याचा देखील तपास करत आहे. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेने शहरात तणावाची स्थिती आहे.

जळगावमध्ये सिनेस्टाईल पाठलाग; गोलाणी मार्केटमध्ये तरुणावर चाकूहल्ला, आरोपी नागरिकांच्या मदतीने ताब्यात

जळगाव येथून एक धक्कदायक आणि खळबळजनक घटना घडली आहे. सिनेस्टाइल पाठलाग करून तरुणावर चाकूहल्ला करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तरुणाच्या छातीवर चाकूने वार करत जीवघेणा हल्ला केला. यात तरुण गंभीर झखमी झाला. साई बोराडे असे हल्ला झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. ही घटना गोलाणी मार्केटमध्ये घडली. घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या सतर्कतेने संशयितांना नागरिकांनी पकडून ठेवले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. संशयित आरोपीचे नाव शुभम सोनवणे असे आहे. जळगाव महापालीकेत उमेदवारांना अर्जाची छाननी सुरु असतांना बाजूच्या मार्केटमध्ये हल्ला झाल्यामुळे काही वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाली होते.

Maharashtra Politics: धनंजय मुंडेंना दिलासा; कोर्टाने फेटाळली करुणा मुंडेंची ‘ही’ तक्रार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबाराची घटना कुठे घडली?

    Ans: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर शहरात भरदिवसा ही घटना घडली.

  • Que: हल्ल्यात कोणाचा मृत्यू झाला?

    Ans: असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहागिरदार यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय आहे?

    Ans: हल्ल्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिस तपास सुरू आहे.

Web Title: Ahilyanagar crime thrilling shootout in shrirampur bunty jahagirdar dies during treatment tension in the city

Published On: Jan 01, 2026 | 10:32 AM

