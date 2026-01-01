Ahilyanagar Crime: श्रीरामपूरमध्ये थरारक गोळीबार; बंटी जहागिरदारचा उपचारादरम्यान मृत्यू, शहरात तणाव

Gadchiroli Crime: आंतरजातीय प्रेमविवाहानंतर पत्नीनेच प्रियकरासोबत मिळून पतीची केली हत्या; अपघात वाटावा म्हणून मृतदेह…
काय प्रकरण नेमकं?
पुण्यात जर्मन बेकरी साखळी बॉम्बस्फोट झाला होता. याप्रकरणी आरोपींना मदत केळ्याचा आरोप बंटी जहागिरदार याच्यावर ठेवण्यात आला होता. बंटी जहागीरदार २०२३ पासून जामिनावर बाहेर आला होता. त्यादरम्यान, दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात आरोपींनी जहागिरदार याच्यावर गोळ्या झाडल्या. याच हल्यात बंटी जहागीरदार गंभीर जखमी झाला. त्याच्यावर नगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु होते. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आहे. गोळीबाराच्या घटनेने श्रीरामपुरात तणावाची परिस्थिती आहे.
तपास सुरु
पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गोळीबाराचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपीच्या शोधासाठी पाच टीम रवाना केले आहेत. आरोपींनी हल्ला करण्याचं मागचं कारण काय आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. पोलीस याचा देखील तपास करत आहे. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेने शहरात तणावाची स्थिती आहे.
Ans: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर शहरात भरदिवसा ही घटना घडली.
Ans: असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहागिरदार यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Ans: हल्ल्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिस तपास सुरू आहे.