Pune Crime: हिंजवडीतील 24 वर्षीय आयटी अभियंत्याने ऑफिसमध्येच उचलले टोकाचे पाऊल, मेसेज पाठवला आणि…

नेमकं घडलं काय?
सुजल ओसवाल हा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून एका नामांकित खासगी कंपनीमध्ये कार्यरत होता. कामावर असताना तो कंपनीच्या कॅन्टीनमधील स्वच्छतागृहामध्ये गेला. तिथे त्याने मोबाईल चार्जरच्या केबलचा साहाय्याने गळफास घेतला. बराच वेळ झाला तरी तो बाहेर आला नाही, त्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. ही घटना मंगळवारी (६ जानेवारी) पहाटे उघडकीस आली.
आत्महत्या करण्यापूर्वी उचलले टोकाचे पाऊल
सुजलने टोकाचा निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या नातेवाईकांना मोबाईलवर एक मेसेज पाठवला होता. या मेसेजमध्ये त्याने ऑनलाईन सत्ता आणि बेटिंगच्या आहारी गेल्याचं कबुली दिली. ऑनलाइन जुगारात मोठ्या प्रमाणावर पैसे हरला त्यामुळे त्याच्यावर कर्जाचा डोंगर झाला. यामुळे तो नैराश्यात गेला आणि त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. उच्चशिक्षित आणि चांगल्या पगाराची नोकरी करत असतानाही केवळ जुगाराच्या व्यसनामुळे एका २४ वर्षीय तरुणाचा असा दुर्दैवी अंत झाल्याने आयटी क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्याच्या जाण्याने कुटुंबीयांमध्ये शोककळा पसरली आहे. पोलिसांनी सुजलचा मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले आहे. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहे.
