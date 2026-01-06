Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

खळबळजनक ! विवाहित महिलेला इन्स्टाग्रामवर ‘तो’ व्हिडिओ पाठवला अन् नंतर…

सदर 24 वर्षीय पीडित तरुणी ही मंगळवेढ्याच्या ग्रामीण भागात राहत असून, पती नांदवत नसल्यामुळे ती सध्या आई-वडिलाकडे राहत आहे. 11 जून 2025 रोजी सदर पीडितेच्या मोबाईल क्रमांकावर आरोपीने कॉल केला.

Updated On: Jan 06, 2026 | 01:40 PM
विवाहित महिलेला इन्स्टाग्रामवर 'तो' व्हिडिओ पाठवला अन् नंतर...

विवाहित महिलेला इन्स्टाग्रामवर 'तो' व्हिडिओ पाठवला अन् नंतर...

सोलापूर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय आहे. असे असताना सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढ्यात धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले. मंगळवेढ्याच्या ग्रामीण भागातील एका 24 वर्षीय तरुण विवाहित महिलेच्या मोबाईल इन्स्टाग्रामवर बनावट अकाऊंट तयार करुन अश्लील व्हिडिओ पाठवल्याचे समोर आले.

याबाबत मंगळवेढा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यातील सदर 24 वर्षीय पीडित तरुणी ही मंगळवेढ्याच्या ग्रामीण भागात राहत असून, पती नांदवत नसल्यामुळे ती सध्या आई-वडिलाकडे राहत आहे. 11 जून 2025 रोजी सदर पीडितेच्या मोबाईल क्रमांकावर आरोपीने कॉल केला. पीडितेने त्याला आपले नाव विचारले असता त्याने फोन कट केला. त्यानंतरही तो आरोपी वारंवार पीडितेच्या मोबाईलवर फोन करत असे. मात्र, तो रिप्लाय देत नव्हता म्हणून पीडितेने तिचा इन्स्टाग्राम आयडी बंद केला.

दरम्यान, 12 जून रोजी इन्स्टाग्रामवर अज्ञात व्यक्तीने एका अनोळखी इसमासोबत किस केलेले व एकमेकास मिठी मारलेले व्हिडिओ व फोटो तयार करुन त्याखाली Hi Meri Jaan असे लिहून ते व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर अपलोड केले. सदर घटना पीडितेने आपल्या कुटुंबातील भावाला व आई-वडिलांना सांगितले. त्यानंतर आरोपीविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली असून, गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Published On: Jan 06, 2026 | 01:39 PM

