Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Minor Girl Was Repeatedly Assaulted Under The Threat Of Suicide 2

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

हर्षल मधुकर माळी असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. पीडित मुलगी आणि संशयित परिचयाचे असून, त्याने तू माझे ऐकले नाही तर मी आत्महत्या करण्याची धमकी दिली.

Updated On: Jan 24, 2026 | 01:50 PM
इन्स्टाग्रामवर झालेल्या ओळखीचे मैत्रीत रूपांतर

इन्स्टाग्रामवर झालेल्या ओळखीचे मैत्रीत रूपांतर (फोटो सौजन्य: Freepik)

Follow Us:
Follow Us:

नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय वाढताना दिसत आहे. त्यातच आता आत्महत्येची धमकी देत एकाने शाळकरी मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पुणे येथे शिक्षण घेणाऱ्या पीडित मुलीने पुण्यातील भूमाता फाऊंडेशनचे कार्यालय गाठल्याने हा प्रकार पोलिसात पोहोचला असून, नऱ्हे पोलिसांनी तपासासाठी हा गुन्हा अंबड पोलिसांकडे वर्ग केला आहे.

हर्षल मधुकर माळी असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. पीडित मुलगी आणि संशयित परिचयाचे असून, त्याने तू माझे ऐकले नाही तर मी आत्महत्या करण्याची धमकी दिली. शहरातील सातपूर अंबड लिकरोडवरील एका संकुलात हा प्रकार घडला. अल्पवयीन मुलगी शाळेत असताना तिची संशयिताशी मैत्री झाली होती. २०२४ मध्ये संशयिताने १६ वर्षीय मुलगी घरात एकटी असल्याची संधी साधून तिला आत्महत्येची धमकी देत बळजबरीने अत्याचार केला. यावेळी त्याने मुलीचे अश्लील फोटो व व्हिडिओ काढला.

हेदेखील वाचा : धक्कादायक ! डॉक्टर महिलेवर सातत्याने अत्याचार; व्हिडिओ, फोटोही काढले, विविध हॉटेलमध्ये बोलवायचा अन्…

यानंतर त्याने अश्लील फोटो व व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत वेळोवेळी अत्याचार केला. या जाचास कंटाळून गेल्या वर्षी मुलीने त्याच्याशी बोलणे बंद केले असता त्याने शिवीगाळ व मारहाण केली. मुलगी सध्या पुण्यात शिक्षण घेत असून, तिच्या विरहात त्याने मुलीच्या आई-वडिलांशी संपर्क साधत आत्महत्येची आणि अश्लील फोटो व व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली. त्यामुळे पीडित मुलीने भूमाता फाऊंडेशनची मदत घेत नऱ्हे पोलिस ठाणे गाठले. त्यानंतर घडला प्रकार समोर आला.

इन्स्टाग्रामवर झालेल्या ओळखीचे मैत्रीत रूपांतर

दुसऱ्या एका घटनेत, इन्स्टाग्रामवर झालेल्या ओळखीचे मैत्रीत रूपांतर झाले, पण त्यानंतरच तीच ओळख एका महिला डॉक्टरसाठी महागात पडल्याचे समोर आले. अमरनाथविरोधात वेदांत नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. तक्रारीनुसार, महिला डॉक्टरची आरोपी अमरनाथसोबत इन्स्टाग्रामवर ओळख झाली होती. काही दिवसांतच दोघांमध्ये संपर्क वाढला. त्यातून मैत्रीचे नाते घट्ट होत असताना आरोपीने तिचा गैरफायदा घेतला. शहरातील रेल्वेस्थानक परिसरातील एका हॉटेलमध्ये बोलावून त्याने तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्याचे फोटो-व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केले.

Web Title: A minor girl was repeatedly assaulted under the threat of suicide 2

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 01:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…
1

बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…

Crime News: चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्याची बोरमाळ लंपास; दार तोडून थेट…
2

Crime News: चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्याची बोरमाळ लंपास; दार तोडून थेट…

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे 29 नगरसेवक! भाजपचे 14 तर राष्ट्रवादीचे अन् शिवसेनेचे…
3

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे 29 नगरसेवक! भाजपचे 14 तर राष्ट्रवादीचे अन् शिवसेनेचे…

राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
4

राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM
धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM
ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 

ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 

Jan 24, 2026 | 01:49 PM
Jalna Crime: फिरायला नेतो म्हणत नात्यातील तरुणीचे अपहरण; आळंदीत मंदिरात बळजबरीने लग्न, नाही म्हणाली तर…

Jalna Crime: फिरायला नेतो म्हणत नात्यातील तरुणीचे अपहरण; आळंदीत मंदिरात बळजबरीने लग्न, नाही म्हणाली तर…

Jan 24, 2026 | 01:49 PM
Rubab Movie: नवं कोरं मराठी गाणं प्रदर्शित! मन जुळले’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Rubab Movie: नवं कोरं मराठी गाणं प्रदर्शित! मन जुळले’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 24, 2026 | 01:43 PM
सहर म्हणजे सौंदर्याचा कहर! ‘क्यो? इन आँखो से कैसे फसाया?’

सहर म्हणजे सौंदर्याचा कहर! ‘क्यो? इन आँखो से कैसे फसाया?’

Jan 24, 2026 | 01:27 PM
‘बेशरम रंग’ गाणं तीन वर्षांनंतरही तितकंच लोकप्रिय! ऊर्जावान संगीतामुळे हे गाणं पार्टी अँथम

‘बेशरम रंग’ गाणं तीन वर्षांनंतरही तितकंच लोकप्रिय! ऊर्जावान संगीतामुळे हे गाणं पार्टी अँथम

Jan 24, 2026 | 01:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM