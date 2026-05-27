विद्यार्थ्यांना घरात घुसून टोळक्याने लुटले; जीवे मारण्याची धमकी देत खंडणी उकळली

Updated On: May 27, 2026 | 12:10 PM IST
सारांश

संशयितांनी विद्यार्थ्यांच्या बॅगांची झडती घेऊन त्यातील रोख रक्कम काढून घेतली. तसेच ध्रुव देवरे नावाच्या विद्यार्थ्यांचा महागडा 'आयफोन' बळजबरीने हिसकावून घेतला. एवढ्यावरच न थांबता, भामट्यांनी विद्यार्थ्यांना इमारतीखाली नेऊन पुन्हा मारहाण केली.

विस्तार

नाशिक : कॉलेजरोड जवळील विसेमळा भागात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. रूम पार्टनर असलेल्या विद्यार्थ्यांना चाकूचा धाक दाखवत आणि बेदम मारहाण करत एका टोळक्याने सुमारे ७१ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल लुटल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात जबरी चोरी आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी ध्रुव वाघ, दुर्गेश पाटील, दिवेश पाटील आणि मनी पाटील या संशयित आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.

जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव येथील मूळ रहिवासी असलेला गौरव ज्ञानेश्वर महाजन (वय १८) हा तरुण त्याचे मित्र ध्रुवम देवरे, प्रेम पाटील आणि प्रज्वल मालपुरे यांच्यासह शिक्षणासाठी नाशिकमध्ये आला आहे. हे सर्वजण विसेमळा भागातील ‘निर्मल रत्न अपार्टमेंट’ मध्ये भाड्याने खोली घेऊन राहतात. गेल्या शुक्रवारी (दि.२२) दुपारच्या सुमारास हे सर्व विद्यार्थी रूमवर असताना ही घटना घडली. ‘आम्ही कार्तिक देवरेचे मित्र आहोत’ असे सांगून संशयित टोळक्याने घरात प्रवेश केला. परवा तुमच्यासोबत जो जाड मुलगा होता, तो आम्हाला पाहिजे आहे, असे म्हणत त्यांनी विद्यार्थ्यांना दमदाटी सुरू केली. विद्यार्थ्यांनी त्या मुलाला बोलावण्यास नकार दिला असता, संशयितांनी चाकूचा धाक दाखवत विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

दरम्यान, संशयितांनी विद्यार्थ्यांच्या बॅगांची झडती घेऊन त्यातील रोख रक्कम काढून घेतली. तसेच ध्रुव देवरे नावाच्या विद्यार्थ्यांचा महागडा ‘आयफोन’ बळजबरीने हिसकावून घेतला. एवढ्यावरच न थांबता, भामट्यांनी विद्यार्थ्यांना इमारतीखाली नेऊन पुन्हा मारहाण केली आणि मोबाईल परत पाहिजे असल्यास २५ हजार रुपये द्यावे लागतील, अशी धमकी देत खंडणी मागितली.

दुचाकीवरून आरोपी पसार

एका विद्यार्थ्याच्या खिशात पैसे न सापडल्याने त्यांनी कार्तिक देवरे याच्या फोनवर ऑनलाईन पैसे पाठवण्यास भाग पाडले. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आणि पोलिसांत तक्रार न करण्यासाठी संशयित टोळक्याने, ‘आमच्याकडून या विद्यार्थ्यांनी उधारी घेतली आहे’ असा एक खोटा व्हिडिओ विद्यार्थ्यांना बनवण्यास भाग पाडले. यानंतर आरोपी एमएच ४१ बीआर ६०२२ क्रमांकाची स्कार्पिओ गाडी आणि दुचाकीवरून पसार झाले.

Published On: May 27, 2026 | 12:10 PM

