इक्ष्वाकू वंशाची स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या अयोध्या आणि सूर्यवंशाचा इतिहास

भारतीय इतिहास, पुराणे आणि रामायण–महाभारत यांमध्ये उल्लेखिलेल्या सर्वात प्राचीन आणि गौरवशाली राजघराण्यांपैकी एक म्हणजे इक्ष्वाकू राजवंश. या राजवंशाला सूर्यवंश असेही म्हटले जाते. कारण या वंशाची परंपरा सूर्यदेवापासून सुरू झाल्याचे पुराणांमध्ये वर्णन आहे. भगवान श्रीराम याच इक्ष्वाकू वंशात जन्मले म्हणून या वंशाला भारतीय जनमानसात विशेष पूज्य स्थान प्राप्त झाले आहे.
इक्ष्वाकू वंश हा केवळ राजकीय सत्ता किंवा साम्राज्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर धर्म, न्याय, सत्य, आदर्श राज्यकारभार आणि संस्कृती यांचे प्रतीक मानला जातो. भारतीय राजधर्माची मूळ संकल्पना याच वंशातून विकसित झाल्याचे मानले जाते.
पुराणांनुसार, वैवस्वत मनू हे मानवजातीचे आदिपुरुष मानले जातात. प्रलयानंतर पृथ्वीवर नव्या मानवसंस्कृतीची स्थापना त्यांनी केली. वैवस्वत मनू यांना अनेक पुत्र होते. त्यांपैकी ज्येष्ठ पुत्र म्हणजे राजा इक्ष्वाकू. “इक्ष्वाकू” या नावाबाबत विविध मते आहेत. काही विद्वानांच्या मते “इक्षु” म्हणजे ऊस. मनूंनी यज्ञातील प्रसादरूप अन्न ग्रहण केल्यानंतर जन्मलेल्या पुत्राचे नाव इक्ष्वाकू ठेवले गेले. तर काही पुराणांनुसार एका विशिष्ट विधीमुळे हे नाव प्राप्त झाले.
इक्ष्वाकू हे अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ आणि प्रजेमध्ये लोकप्रिय राजा होते. त्यांनी उत्तर भारतात एक विशाल राज्य निर्माण केले आणि पुढे त्याच वंशातून अनेक महान राजे उदयास आले.
इक्ष्वाकू वंशाची स्थापना प्राचीन भारतातील अयोध्या नगरीत झाली. अयोध्या ही नगरी सरयू नदीच्या तीरावर वसलेली होती आणि ती त्या काळातील अत्यंत समृद्ध, नियोजनबद्ध व सांस्कृतिक दृष्ट्या प्रगत राजधानी मानली जात असे.
वाल्मिकी रामायणात अयोध्येचे वर्णन अत्यंत वैभवशाली नगरी म्हणून आले आहे. इक्ष्वाकूंनी येथे राजसत्ता स्थापन करून सूर्यवंशाची पायाभरणी केली. त्यामुळेच इक्ष्वाकू वंशाला “सूर्यवंश” असे नाव प्राप्त झाले.
इक्ष्वाकू वंशातील राजांची काही विशेष वैशिष्ट्ये होती की ते धर्मप्रधान राज्यकारभार करत, त्यांच्यामध्ये सत्यनिष्ठा होती. ते प्रजाहितदक्षतासाठी लक्ष होते. ते अत्यंत पराक्रमी होते. व इक्ष्वाकू वंशातील राजे महान योद्धे होते.
वंशाचे संस्थापक. त्यांनी अयोध्येत सत्ता स्थापन केली आणि सूर्यवंशाची सुरुवात केली.
इक्ष्वाकूंचे पुत्र. त्यांच्याबाबत अनेक आख्यायिका पुराणांमध्ये आढळतात.
कृषीव्यवस्था आणि भूमी विकासासाठी प्रसिद्ध.
स्वर्गात देहासह जाण्याची इच्छा बाळगणारा राजा म्हणून प्रसिद्ध.
सत्य आणि धर्मासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणारा महान राजा.
सगर राजाने अश्वमेध यज्ञ केला. त्यांचे साठ हजार पुत्र प्रसिद्ध आहेत.
गंगेला पृथ्वीवर आणण्याचे महान कार्य भगीरथांनी केले.
धर्मनिष्ठ आणि आदर्श राजा.
रघुवंशातील अत्यंत पराक्रमी राजा. पुढे “रघुकुल” ही संज्ञा प्रसिद्ध झाली.
भगवान श्रीरामांचे पिता. अयोध्येचे महान सम्राट.
इक्ष्वाकू वंशातील सर्वात महान आणि पूजनीय व्यक्तिमत्त्व. इक्ष्वाकू वंशाचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे “रामराज्य” ही संकल्पना.
Ans: इक्ष्वाकू वंश हा प्राचीन भारतातील सर्वात प्राचीन आणि प्रसिद्ध राजवंशांपैकी एक मानला जातो. यालाच सूर्यवंश असेही म्हटले जाते.
Ans: पुराणांनुसार वैवस्वत मनूंचे ज्येष्ठ पुत्र राजा इक्ष्वाकू यांनी या वंशाची स्थापना केली.
Ans: या वंशाची परंपरा सूर्यदेवापासून सुरू झाल्याचे मानले जाते, त्यामुळे त्याला सूर्यवंश असे नाव मिळाले