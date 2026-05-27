Mumbai Hospital News: सात महिन्यांच्या चिमुकल्याने गिळले ‘कृष्ण’ लॉकेट, डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीतून वाचवला जीव

Updated On: May 27, 2026 | 11:40 AM IST
रक्षाबंधनाच्या सजावटीतील कृष्णाच्या मोरपंख असलेले धातूचे लॉकेट गिळल्याने सात महिन्यांच्या चिमुकल्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला. अन्ननलिकेत अडकलेले लॉकेट डॉक्टरांनी तातडीने एंडोस्कोपी करून सुरक्षित बाहेर काढल्याने मोठा अनर्थ टळला.

राम खांदारे, मुंबई : रक्षाबंधन सजावटीच्या साहित्यामुळे सात महिन्यांच्या चिमुकल्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याची घटना समोर आली आहे. कृष्णाच्या मोरपंख असलेल्या छोट्या धातूच्या लॉकेटपैकी एक लॉकेट मुलाने गिळल्याने कुटुंबीयांची एकच धावपळ उडाली. सुदैवाने पालिकेच्या शताब्दी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तातडीने एंडोस्कोपी करून ते सुखरूप बाहेर काढले.

मिळालेल्या माहितीनुसार सात वर्षाचा आरोहित गुप्ता हा आई-वडील बाहेर गेले असल्याने आत्या जवळ होता. घरात राख्या तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने मणी, धागे आणि सजावटीचे छोटे धातूचे तुकडे विखुरलेले होते. याचदरम्यान चिमुकल्याने कृष्णाची प्रतिमा असलेले दोन छोटे लॉकेट तोंडात टाकले. एक लॉकेट लगेच बाहेर काढण्यात आले; मात्र दुसरे सापडत नसल्याने कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर मुलाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एक्स-रेमध्ये लॉकेट अन्ननलिकेच्या वरच्या भागात अडकले असल्याचे स्पष्ट झाले.

ईएनटी तज्ज्ञ डॉ. दिलेश मोगरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तसेच भूलतज्ज्ञ डॉ. पूनम यांच्या मदतीने जनरल अ‍ॅनेस्थेशियाखाली एंडोस्कोपी केली. तपासणीदरम्यान मोरपंख असलेले कृष्णाचे लॉकेट अडकलेले दिसून आले. डॉक्टरांनी अत्यंत काळजीपूर्वक ते बाहेर काढले. संपूर्ण प्रक्रिया यशस्वी ठरली असून मुलाची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेमुळे लहान मुलांच्या आसपास लहान सजावटीच्या वस्तू किंवा धातूचे साहित्य विखुरलेले ठेवू नये, असा इशाराही वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.

‘लहान मुले अत्यंत कुतूहलपूर्ण असल्याने मोठ्यांच्या दुर्लक्षामुळे अपघात घडू शकतात. त्यामुळे पालकांनी व कुटुंबीयांनी लहान वस्तू, सजावटीचे साहित्य किंवा धातूचे तुकडे मुलांपासून लांब ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकरणात वेळेत निदान आणि एंडोस्कोपिक उपचार झाल्यामुळे मोठा धोका टळला.’अशी माहिती शताब्दी कांदिवली रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांनी माहिती दिली.

Web Title: Rakshabandhan decoration locket swallowed child endoscopy life saved

Published On: May 27, 2026 | 11:40 AM

