Mumbai Hospital News: सात महिन्यांच्या चिमुकल्याने गिळले ‘कृष्ण’ लॉकेट, डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीतून वाचवला जीव

मिळालेल्या माहितीनुसार सात वर्षाचा आरोहित गुप्ता हा आई-वडील बाहेर गेले असल्याने आत्या जवळ होता. घरात राख्या तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने मणी, धागे आणि सजावटीचे छोटे धातूचे तुकडे विखुरलेले होते. याचदरम्यान चिमुकल्याने कृष्णाची प्रतिमा असलेले दोन छोटे लॉकेट तोंडात टाकले. एक लॉकेट लगेच बाहेर काढण्यात आले; मात्र दुसरे सापडत नसल्याने कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर मुलाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एक्स-रेमध्ये लॉकेट अन्ननलिकेच्या वरच्या भागात अडकले असल्याचे स्पष्ट झाले.
‘भारताला जागतिक महाशक्ती बनवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले’; मुख्यमंत्र्यांचं गौरोद्गार
ईएनटी तज्ज्ञ डॉ. दिलेश मोगरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तसेच भूलतज्ज्ञ डॉ. पूनम यांच्या मदतीने जनरल अॅनेस्थेशियाखाली एंडोस्कोपी केली. तपासणीदरम्यान मोरपंख असलेले कृष्णाचे लॉकेट अडकलेले दिसून आले. डॉक्टरांनी अत्यंत काळजीपूर्वक ते बाहेर काढले. संपूर्ण प्रक्रिया यशस्वी ठरली असून मुलाची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेमुळे लहान मुलांच्या आसपास लहान सजावटीच्या वस्तू किंवा धातूचे साहित्य विखुरलेले ठेवू नये, असा इशाराही वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.
‘लहान मुले अत्यंत कुतूहलपूर्ण असल्याने मोठ्यांच्या दुर्लक्षामुळे अपघात घडू शकतात. त्यामुळे पालकांनी व कुटुंबीयांनी लहान वस्तू, सजावटीचे साहित्य किंवा धातूचे तुकडे मुलांपासून लांब ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकरणात वेळेत निदान आणि एंडोस्कोपिक उपचार झाल्यामुळे मोठा धोका टळला.’अशी माहिती शताब्दी कांदिवली रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांनी माहिती दिली.
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम आणि सर्वसामान्यांना दर्जेदार उपचार मिळावेत या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुंबईतील सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज आणि केईएम हॉस्पीटल येथे अत्याधुनिक ‘हाय-एंड व्हेसल सीलर’ (Vessel Sealer) उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात आली असून, यामुळे शस्त्रक्रियांच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा मिळणार आहेत. या सीएसआर प्रकल्पांतर्गत दोन प्रगत इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट्स जनरल सर्जरी विभागासाठी ‘इलेक्टिव्ह सर्जरी ओटी’ जमेशदजी मेहता शस्त्रक्रिया कक्षामध्ये बसविण्यात आले आहेत.
ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राधान्य द्यायला हवे! खासदार संजय दिना पाटील यांचा युवकांना व्यसनमुक्तीचा संदेश