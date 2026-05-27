World Hunger Day : प्रगतीच्या गप्पा मारणाऱ्या जगात आजही कोट्यवधी लोक भुकेने व्याकुळ; ‘या’ दिनानिमित्त ‘शून्य भूक’ ध्येयाची गरज

World Hunger Day 28 May 2026 : आज जग २१ व्या शतकात विज्ञानाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन शिखरांवर पोहोचले आहे. मानवाने चंद्रापासून मंगळापर्यंत मोहिमा फत्ते केल्या आहेत. परंतु, या झगमगत्या प्रगतीच्या मागे एक अतिशय भयानक आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव लपलेले आहे. ते वास्तव म्हणजे ‘भूक’. आजही जगात असे कोट्यवधी लोक आहेत, ज्यांना एका वेळेच्या अन्नासाठी अतोनात संघर्ष करावा लागतो. याच गंभीर समस्येकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि भूकमुक्त जगाची निर्मिती करण्यासाठी दरवर्षी २८ मे रोजी ‘जागतिक भूक दिन’ (World Hunger Day) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, अन्न मिळवणे हा कोणत्याही उपकाराचा भाग नसून, तो प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत मानवाधिकार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार, जागतिक स्तरावर अन्नधान्याचे उत्पादन भरपूर होत असूनही, केवळ अयोग्य वितरण आणि गरिबीमुळे लाखो लोक कुपोषणाचे बळी ठरत आहेत. युद्ध, हवामान बदल (Climate Change), आर्थिक मंदी आणि गरिबी यांमुळे भुकेने ग्रस्त असलेल्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. दरवर्षी कोट्यवधी टन अन्न कचऱ्यात फेकले जाते, तर दुसरीकडे कित्येक निष्पाप बालके अन्नाचा एक घास न मिळाल्याने मृत्यूच्या दारात पोहोचतात. ही दरी मिटवणे हेच जागतिक भूक दिनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशात भुकेच्या समस्येविरुद्धचा लढा अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. एका बाजूला भारत अन्नधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर झाला असला, तरी देशातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागांत कुपोषणाचे सावट अजूनही कायम आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी २८ मे रोजी देशभरात विविध सामाजिक संस्था, तरुण आणि सरकारद्वारे सामूहिक अन्नदान कार्यक्रम आयोजित केले जातात. ‘अन्न वाया घालवू नका’ या संदेशासह वस्त्या-वस्त्यांमध्ये अन्न वितरण मोहिमा आणि जनजागृती सत्रे राबवली जात आहेत. भुकेल्या पोटी कोणालाही झोपावे लागू नये, यासाठी ही लोकचळवळ अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये (Sustainable Development Goals – SDG) ‘शून्य भूक’ म्हणजेच ‘झिरो हंगर’ हे अत्यंत महत्त्वाचे ध्येय ठेवले आहे. हे ध्येय केवळ सरकारी धोरणांनी किंवा आंतरराष्ट्रीय निधीतून पूर्ण होऊ शकत नाही. यासाठी संपूर्ण जगाला एकत्र यावे लागेल. स्थानिक पातळीवर अन्न सुरक्षेचे नियम कडक करणे, शेतकऱ्यांना बळ देणे, अन्न साठवणुकीची आधुनिक व्यवस्था करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घरगुती व व्यावसायिक पातळीवर होणारी अन्नाची नासाडी थांबवणे ही काळाची गरज बनली आहे. आपण ताटात सोडलेले अन्न हे एखाद्याचे जीवन वाचवू शकते, हा विचार प्रत्येकाने रुजवणे आवश्यक आहे.