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विमानंही आता Ethanol वर उडणार… सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, प्रदूषण पसरवणारे ‘जेट फ्यूल’ होणार रिप्लेस, कोणी घेतला निर्णय?

Updated On: Jul 05, 2026 | 05:28 PM IST
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सारांश

हवाई क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी भारताने एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता थेट Ethanol पासून विमाने उडवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे पारंपारिक प्रदूषणकारी जेट इंधनाला म्हणजेच ATF ला पर्याय शोधला जात आहे.

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

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विस्तार
  • विमानंही आता Ethanol वर उडणार…
  • सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
  • प्रदूषण पसरवणारे ‘जेट फ्यूल’ होणार रिप्लेस
जगभरात प्रदूषण कमी करण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधले जात आहेत. आता विमान वाहतूक क्षेत्रातही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. दक्षिण कोरियाने इथेनॉल-आधारित शाश्वत विमान इंधनाला SAF प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुन्या जेट इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि कार्बन डायऑक्साइडसारखे हानिकारक वायू हवेत सोडले जाण्यापासून रोखणे, हा याचा उद्देश आहे.

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शाश्वत विमान इंधन म्हणजे काय?

शाश्वत विमान इंधन हे जुन्या पेट्रोलियम-आधारित जेट इंधनापेक्षा अधिक पर्यावरणपूरक मानले जाते. ते इथेनॉल, शेतीतील अवशेष, वापरलेले खाद्यतेल आणि इतर सेंद्रिय स्रोतांपासून तयार केले जाऊ शकते. या इंधनाचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, उड्डाणादरम्यान त्यातून कमी कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होते.

दक्षिण कोरियाने कोणता निर्णय घेतला ?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, दक्षिण कोरियाच्या सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्रात शाश्वत विमान इंधनाच्या SAF वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. आता इथेनॉल-आधारित इंधनाच्या उत्पादनाला आणि वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल. येत्या काही वर्षांत विमान कंपन्यांनी हळूहळू जुन्या जेट इंधनाच्या जागी अधिक पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर सुरू करावा, अशी सरकारची इच्छा आहे.

भारत आणि जैवइंधन संबंध

भारतदेखील बऱ्याच काळापासून इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून, देश आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय, भारतात शाश्वत विमान इंधनावर संशोधन आणि विकास कार्यही सुरू आहे.

जेट इंधनाची जागा पूर्णपणे घेतली जाईल का?

सध्या, पारंपरिक जेट इंधनाची जागा पूर्णपणे घेणे सोपे नाही. विमानाची इंजिने, इंधन पुरवठा आणि उत्पादन क्षमता यांसारखी अनेक आव्हाने अजूनही आहेत. त्यामुळे, भविष्यात, जुन्या जेट इंधनासोबत शाश्वत विमान इंधनाचा वापर होण्याची अधिक शक्यता आहे.

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Web Title: Ethanol blending in airplanes jet fuel replace saf see more details

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Published On: Jul 05, 2026 | 05:28 PM

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