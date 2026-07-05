विमानंही आता Ethanol वर उडणार… सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, प्रदूषण पसरवणारे ‘जेट फ्यूल’ होणार रिप्लेस, कोणी घेतला निर्णय?

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शाश्वत विमान इंधन हे जुन्या पेट्रोलियम-आधारित जेट इंधनापेक्षा अधिक पर्यावरणपूरक मानले जाते. ते इथेनॉल, शेतीतील अवशेष, वापरलेले खाद्यतेल आणि इतर सेंद्रिय स्रोतांपासून तयार केले जाऊ शकते. या इंधनाचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, उड्डाणादरम्यान त्यातून कमी कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होते.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, दक्षिण कोरियाच्या सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्रात शाश्वत विमान इंधनाच्या SAF वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. आता इथेनॉल-आधारित इंधनाच्या उत्पादनाला आणि वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल. येत्या काही वर्षांत विमान कंपन्यांनी हळूहळू जुन्या जेट इंधनाच्या जागी अधिक पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर सुरू करावा, अशी सरकारची इच्छा आहे.
भारतदेखील बऱ्याच काळापासून इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून, देश आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय, भारतात शाश्वत विमान इंधनावर संशोधन आणि विकास कार्यही सुरू आहे.
सध्या, पारंपरिक जेट इंधनाची जागा पूर्णपणे घेणे सोपे नाही. विमानाची इंजिने, इंधन पुरवठा आणि उत्पादन क्षमता यांसारखी अनेक आव्हाने अजूनही आहेत. त्यामुळे, भविष्यात, जुन्या जेट इंधनासोबत शाश्वत विमान इंधनाचा वापर होण्याची अधिक शक्यता आहे.
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