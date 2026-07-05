ISRO Gaganyaan Mission: भारताच्या ‘गगनयान’ मोहिमेला मोठे यश! इस्रोकडून विशेष ‘SOLVE’ रॉकेटची पहिली यशस्वी चाचणी

इस्रोच्या माहितीनुसार, ही यशस्वी चाचणी ३ जुलै रोजी सकाळी १०:०० वाजता आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रावर पार पडली. चाचणीदरम्यान, रॉकेटच्या मोटरने शास्त्रज्ञांच्या अपेक्षेप्रमाणेच कामगिरी केली. या यशामुळे भारतीय शास्त्रज्ञांचा आत्मविश्वास मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
The Indian Space Research Organisation (Isro) has successfully conducted the first ground test of the solid motor that will power its experimental Sub-Orbital Launch Vehicle for Experiments (Solve), marking another major milestone in the development of technologies for India’s… pic.twitter.com/ufTluSyvYZ — IndiaToday (@IndiaToday) July 5, 2026
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‘SOLVE’ हे काही सामान्य रॉकेट नाही; गगनयान मोहिमेतील ‘क्रू मॉड्यूल’च्या (अंतराळवीर जिथे बसणार आहेत तो भाग) सुरक्षिततेची चाचणी घेण्यासाठीच याची विशेष रचना करण्यात आली आहे. हे रॉकेट क्रू मॉड्यूलला साधारणपणे १० ते १७ किलोमीटर उंचीपर्यंत घेऊन जाईल. त्यानंतर, हे मॉड्यूल रॉकेटपासून वेगळे होईल आणि एकापाठोपाठ एक असे दहा पॅराशूट्स उघडले जातील. हे पॅराशूट्स मॉड्यूलचा वेग कमी करतील, ज्यामुळे अंतराळवीरांचे समुद्रात सुरक्षित ‘स्प्लॅशडाउन’ (समुद्रावर सुरक्षित उतरणे) सुनिश्चित होईल.
गगनयान मोहीम हा भारताचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अंतराळ प्रकल्प आहे. या मोहिमेअंतर्गत, भारताची योजना दोन ते तीन अंतराळवीरांना पृथ्वीच्या कक्षेत, साधारणपणे ४०० किलोमीटर उंचीवर पाठवण्याची आहे. अंतराळवीर अंतराळात तीन दिवस घालवतील आणि त्यानंतर त्यांना सुरक्षितपणे परत आणून भारतीय जलक्षेत्रात उतरवले जाईल. आणीबाणीच्या प्रसंगी अंतराळवीरांचे रक्षण करण्यासाठी इस्रो एक विशेष ‘क्रू एस्केप सिस्टम’ (अंतराळवीर बचाव प्रणाली) देखील विकसित करत आहे. या मोहिमेसाठी प्रामुख्याने ‘ह्युमन-रेटेड LVM-3’ (HLVM-3) या रॉकेटचा वापर केला जाईल; मानवी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे रॉकेट अत्यंत मजबूत आणि विश्वसनीय अशा प्रकारे तयार करण्यात आले आहे. ही मोठी मोहीम देशातील शास्त्रज्ञ, भारतीय उद्योग आणि प्रमुख संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने पूर्ण केली जात आहे.
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