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ISRO Gaganyaan Mission: भारताच्या ‘गगनयान’ मोहिमेला मोठे यश! इस्रोकडून विशेष ‘SOLVE’ रॉकेटची पहिली यशस्वी चाचणी

Updated On: Jul 05, 2026 | 05:07 PM IST
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सारांश

इस्रोने गगनयान मोहिमेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या 'SOLVE' चाचणी रॉकेटच्या सॉलिड मोटर प्रणालीचे श्रीहरिकोटा येथे यशस्वी परीक्षण केले आहे. यामुळे अंतराळवीरांच्या सुरक्षेला मोठे बळ मिळणार आहे.

भारताच्या 'गगनयान' मोहिमेला मोठे यश! (Photo Credit- X)

भारताच्या 'गगनयान' मोहिमेला मोठे यश! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • भारताच्या ‘गगनयान’ मोहिमेला मोठे यश!
  • इस्रोकडून विशेष ‘SOLVE’ रॉकेटची पहिली यशस्वी चाचणी
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भारताच्या पहिल्या मानवी अंतराळ मोहिमेबाबत, म्हणजेच ‘गगनयान’बाबत एक उत्साहवर्धक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) या मोहिमेसाठीची एक अत्यंत महत्त्वाची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. ‘SOLVE’ (Sub-Orbital Launch Vehicle for Experiments – प्रयोगांसाठीचे सब-ऑर्बिटल प्रक्षेपण वाहन) नावाच्या एका विशेष चाचणी रॉकेटसाठीच्या ‘सॉलिड मोटर सिस्टम’ची (घन इंधन प्रणाली) पहिली यशस्वी चाचणी इस्रोने घेतली.

श्रीहरिकोटा येथे यशस्वी चाचणी

इस्रोच्या माहितीनुसार, ही यशस्वी चाचणी ३ जुलै रोजी सकाळी १०:०० वाजता आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रावर पार पडली. चाचणीदरम्यान, रॉकेटच्या मोटरने शास्त्रज्ञांच्या अपेक्षेप्रमाणेच कामगिरी केली. या यशामुळे भारतीय शास्त्रज्ञांचा आत्मविश्वास मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

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ही चाचणी महत्त्वपूर्ण का आहे?

‘SOLVE’ हे काही सामान्य रॉकेट नाही; गगनयान मोहिमेतील ‘क्रू मॉड्यूल’च्या (अंतराळवीर जिथे बसणार आहेत तो भाग) सुरक्षिततेची चाचणी घेण्यासाठीच याची विशेष रचना करण्यात आली आहे. हे रॉकेट क्रू मॉड्यूलला साधारणपणे १० ते १७ किलोमीटर उंचीपर्यंत घेऊन जाईल. त्यानंतर, हे मॉड्यूल रॉकेटपासून वेगळे होईल आणि एकापाठोपाठ एक असे दहा पॅराशूट्स उघडले जातील. हे पॅराशूट्स मॉड्यूलचा वेग कमी करतील, ज्यामुळे अंतराळवीरांचे समुद्रात सुरक्षित ‘स्प्लॅशडाउन’ (समुद्रावर सुरक्षित उतरणे) सुनिश्चित होईल.

गगनयान मोहीम काय आहे?

गगनयान मोहीम हा भारताचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अंतराळ प्रकल्प आहे. या मोहिमेअंतर्गत, भारताची योजना दोन ते तीन अंतराळवीरांना पृथ्वीच्या कक्षेत, साधारणपणे ४०० किलोमीटर उंचीवर पाठवण्याची आहे. अंतराळवीर अंतराळात तीन दिवस घालवतील आणि त्यानंतर त्यांना सुरक्षितपणे परत आणून भारतीय जलक्षेत्रात उतरवले जाईल. आणीबाणीच्या प्रसंगी अंतराळवीरांचे रक्षण करण्यासाठी इस्रो एक विशेष ‘क्रू एस्केप सिस्टम’ (अंतराळवीर बचाव प्रणाली) देखील विकसित करत आहे. या मोहिमेसाठी प्रामुख्याने ‘ह्युमन-रेटेड LVM-3’ (HLVM-3) या रॉकेटचा वापर केला जाईल; मानवी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे रॉकेट अत्यंत मजबूत आणि विश्वसनीय अशा प्रकारे तयार करण्यात आले आहे. ही मोठी मोहीम देशातील शास्त्रज्ञ, भारतीय उद्योग आणि प्रमुख संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने पूर्ण केली जात आहे.

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Web Title: Major success for indias gaganyaan mission isro conducts the first successful test of the special solve rocket

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Published On: Jul 05, 2026 | 05:07 PM

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