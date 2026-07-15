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Jharkhand Crime : ३ वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार, पंचायतने १ लाखांचा दंड वसूल करत केली दारू पार्टी

Updated On: Jul 15, 2026 | 10:19 AM IST
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सारांश

Rape Case : झारखंडमधील गुमला जिल्ह्यात ३ वर्षांच्या चिमुकलीवरील अत्याचारप्रकरणात पंचायतच्या भूमिकेमुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. आरोपीवर तत्काळ कारवाई करण्याऐवजी प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Jharkhand Crime : ३ वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार, पंचायतने १ लाखांचा दंड वसूल करत केली दारू पार्टी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • ३ वर्षांच्या मुलीवरील अत्याचारानंतर पंचायतच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित.
  • गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला.
  • प्रकरण दडपण्यात सहभागी असल्याच्या आरोपांवर पंचायत सदस्यांचीही चौकशी सुरू.
झारखंडच्या गुमला जिल्ह्यातून माणूसकीला काळीमा फासणारी एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. घाघरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात ३ वर्षांच्या मुलीवर कथितरित्या बलात्कार करण्यात आला. मुख्य म्हणजेे यानंतर आरोपीवर कारावाई न करत पंचायतीने त्याच्याकडून १ लाख रुपये उकळले आणि त्या पैशांची नंतर दारु पार्टी केली. आरोपीला शिक्षा देण्याऐवजी त्यांनी प्रकरण दाबत स्वत:चा फायदा करु पाहिला. ही घटना समोर आल्यानंतर परिसरात असंतोष निर्माण झाला असून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

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खेळायला घेऊन जाण्याचे दिले कारण…

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी सुनील लोहरा मुलीच्या घरी पोहचला. त्याने मुलीला खेळायला घेऊन जातो असं कारण देत आपल्या खोलीत नेलं आणि तिथे तिच्यावर बलात्कार केला. थोड्या वेळाने, जेव्हा मुलगी रडत होती आणि रक्ताने माखलेली आढळली, तेव्हा तिची आई घटनास्थळी पोहोचली आणि प्रकरण उघडकीस आले.

ही घटना जशी गावभर पसरली तशी पंचायत बसवण्यात आली. घटनेची माहिती पोलिसांना देण्याऐवजी पंचायतीने हे प्रकरण दाबण्याचा निर्णय घेतला. मुलीला सर्वात पहिले वैयक्तिम डाॅक्टरजवळ नेण्यात आले आणि रविवारी पंचायतीची बैठक बसवण्यात आली. पंचायतीच्या काही सदस्यांनी आरोपीवर एक लाख रुपयांचा दंड आकारला. आरोपीकडून २० हजार रुपये तात्काळ वसूल करण्यात आले आणि त्याला उर्वरित रक्कम एका आठवड्याच्या आत देण्यास सांगण्यात आले.

आरोपीला अटक

या सर्व प्रकरानंतर एका ग्रामस्थाने गुप्तपणे घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. घटनेची माहिती मिळता च पोलिसांचे एक पथक गावात पोहचले आणि त्यांनी आरोपीला अटक केली. यावेळी पंचायतचे काही सदस्य आणि आरोपी मिळून वसूलीचे २० हजार रुपये खर्च करण्यासाठी मांस आणि दारूची पार्टी करत होते. इथूनच आरोपीला अटक करण्यात आली.

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आईच्या जबाबावर तक्रार दाखल

पोलिसांनी पिडीत मुलीच्या आईच्या जबाबावर तक्रार दाखल केली असून प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे. हे प्रकरण दडपण्यात आणि आरोपीला पाठिंबा देण्यात पंचायत सदस्यांच्या भूमिकेचीही चाैकशी केली जात आहे. पोलिसांनी सांगितले की, दोषी आढळलेल्या सर्वांवर कायदेशीररित्या योग्य ती कारवाई केली जाईल.

Web Title: Jharkhand gumla 3 year old girl assault case panchayat allegedly suppressed case police investigation

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Published On: Jul 15, 2026 | 10:19 AM

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