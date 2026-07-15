Jharkhand Crime : ३ वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार, पंचायतने १ लाखांचा दंड वसूल करत केली दारू पार्टी

…आणि छाती दाबणे म्हणजे बलात्काराचा प्रयत्न नाही; पटना हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी
खेळायला घेऊन जाण्याचे दिले कारण…
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी सुनील लोहरा मुलीच्या घरी पोहचला. त्याने मुलीला खेळायला घेऊन जातो असं कारण देत आपल्या खोलीत नेलं आणि तिथे तिच्यावर बलात्कार केला. थोड्या वेळाने, जेव्हा मुलगी रडत होती आणि रक्ताने माखलेली आढळली, तेव्हा तिची आई घटनास्थळी पोहोचली आणि प्रकरण उघडकीस आले.
ही घटना जशी गावभर पसरली तशी पंचायत बसवण्यात आली. घटनेची माहिती पोलिसांना देण्याऐवजी पंचायतीने हे प्रकरण दाबण्याचा निर्णय घेतला. मुलीला सर्वात पहिले वैयक्तिम डाॅक्टरजवळ नेण्यात आले आणि रविवारी पंचायतीची बैठक बसवण्यात आली. पंचायतीच्या काही सदस्यांनी आरोपीवर एक लाख रुपयांचा दंड आकारला. आरोपीकडून २० हजार रुपये तात्काळ वसूल करण्यात आले आणि त्याला उर्वरित रक्कम एका आठवड्याच्या आत देण्यास सांगण्यात आले.
आरोपीला अटक
या सर्व प्रकरानंतर एका ग्रामस्थाने गुप्तपणे घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. घटनेची माहिती मिळता च पोलिसांचे एक पथक गावात पोहचले आणि त्यांनी आरोपीला अटक केली. यावेळी पंचायतचे काही सदस्य आणि आरोपी मिळून वसूलीचे २० हजार रुपये खर्च करण्यासाठी मांस आणि दारूची पार्टी करत होते. इथूनच आरोपीला अटक करण्यात आली.
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आईच्या जबाबावर तक्रार दाखल
पोलिसांनी पिडीत मुलीच्या आईच्या जबाबावर तक्रार दाखल केली असून प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे. हे प्रकरण दडपण्यात आणि आरोपीला पाठिंबा देण्यात पंचायत सदस्यांच्या भूमिकेचीही चाैकशी केली जात आहे. पोलिसांनी सांगितले की, दोषी आढळलेल्या सर्वांवर कायदेशीररित्या योग्य ती कारवाई केली जाईल.