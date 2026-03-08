Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मार्केट यार्ड परिसरात एकावर पिस्तुलातून गोळीबार; धक्कादायक कारणही समोर

वैमनस्यातून एकावर पिस्तुलातून गोळीबार करण्यात आल्याची घटना मार्केट यार्ड भागात शुक्रवारी रात्री घडली आहे. गोळीबारात एक तरुण जखमी झाला आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 02:10 PM
पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून खून, हाणामाऱ्या, लुटमार यासारख्या घटना उघडकीस येत असतात. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी घटना समोर आली आहे. वैमनस्यातून एकावर पिस्तुलातून गोळीबार करण्यात आल्याची घटना मार्केट यार्ड भागात शुक्रवारी रात्री घडली आहे. गोळीबारात एक तरुण जखमी झाला आहे. गुलटेकडीतील मीनाताई ठाकरे वसाहत परिसरातील दोन टोळ्यांमधील वर्चस्वातून गाेळीबार झाल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे.

 

या प्रकरणी सराइतांसह सात ते आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आठवड्यापूर्वी गुलटेकडीत अल्पवयीनांनी पिस्तुलातून गोळीबार करुन दहशत माजविल्याची घटना घडली होती. मोझेस शेकापुरे उर्फ मोझ्या (वय २२, रा. मीनाताई ठाकरे वसाहत, गुलटेकडी) असे गंभीर जखमी झालेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी बालाजी उमाप, राम उमाप यांच्यासह सात ते आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुलटेकडीतील मीनाताई ठाकरे वसाहतीत उमाप टोळी आणि अमित शेकापुरे यांच्यात वर्चस्वातून वाद आहे. शुक्रवारी दुपारी बालाजी उमाप आणि अमित शेकापुरे यांच्यात वाद झाला होता. त्यानंतर शुक्रवारी (६ मार्च) रात्री साडेअकराच्या सुमारास अमित शेकापुरे याचा भाऊ मो्झेस आणि त्याचा मित्र हे दुचाकीवरुन मार्केट यार्डातील वखार महामंडळाकडून गंगाधाम चौकाकडे निघाले होते. त्यावेळी त्यांच्या मागावर असलेले आरोपी बालाजी उमाप, राम उमाप आणि चार ते पाच साथीदार दुचाकीवरुन आले. हल्लेखोरांनी शेकापुरे आणि त्याच्याबरोबर असलेल्या मित्राला अडवले. उमाप याने पिस्तुलातून गोळीबार केला. गोळी शेकापूरे याच्या पाठीत शिरल्याने तो गंभीर जखमी झाला.

या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमी झालेल्या शेकापुरेला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. हल्लेखाेरांना शेकापुरे याच्याबरोबर असलेल्या मित्रावर गोळीबार करायचा होता. मात्र, गोळीबारात शेकापुरे जखमी झाल्याची माहिती तपासात मिळाली आहे. खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पसार झालेल्या आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विश्वजीत जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करण्यात येत आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 02:10 PM

