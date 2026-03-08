Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Deshmukh Murder Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; एक आरोपी येणार जेलबाहेर, कारण काय?

Crime News : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट समोर आली आहे. देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी जयराम चाटे हा जेलच्या बाहेर येणार आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:07 PM
Santosh Deshmukh murder case update accused Jairam Chate will come out of jail

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी जयराम चाटे येणार जेलबाहेर येणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • बीडच्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील अपडेट
  • हत्या प्रकरणातील एक आरोपी येणार बाहेर
  • जिल्हा न्यायालयाचा मानवतावादी दृष्टिकोनातून निर्णय
Deshmukh Murder Case : बीड : मागील वर्षी मस्साजोग गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृणपणे हत्या (Beed News) करण्यात आली. या हत्येनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातून संतापाची लाट उसळली होती.या प्रकरणातील सर्व आरोपी तुरूगांत असून मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणातील एक आरोपी अजूनही फरार आहे. या प्रकरणाचा तपास अजून सुरु असून कोर्टामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट समोर आली आहे. देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी जयराम चाटे हा जेलच्या बाहेर येणार आहे. (Crime News) घरगुती कारणामुळे त्याला जेलच्या बाहेर आणण्यात येणार आहे.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामध्ये मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडसह इतर आरोपी हे जेलमध्ये आहेत. त्याचबरोबर एक आरोपी कृष्णा आंधळे हा फरार आहे. या प्रकरणातील आरोपी जयराम चाटे याला जिल्हा न्यायालयाकडून दिलासा देण्यात आला आहे. जयराम चाटे याचा भाऊ श्रीराम काटे यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या पुढील धार्मिक विधींसाठी जयराम चाटे हा जेलबाहेर येणार आहे.

आरोपी जयराम चाटे भावाच्या बाराव्याच्या विधीकरिता त्याला त्याच्या गावी जाण्याची परवानगी कोर्टाने दिली. मात्र, ही परवानगी देताना काही नियम आणि अटी दिल्या आहेत, ज्याचे पालन आरोपीला करावे लागणार आहे. जयराम चाटे याला पोलिस बंदोबस्तमध्ये घेऊन गेले जाणार आहे. त्यानंतर काही तासात त्याला पुन्हा तुरूंगात आणले जाईल. 13 मार्च रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत पोलिस बंदोबस्तात उपस्थित राहण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. मकोका विशेष न्यायाधीश व्ही. एच. पाटवदकर यांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून हा निर्णय दिला.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी हे मोक्का अतंर्गत जेलमध्ये आहेत. तब्बल 14 महिन्यानंतर आरोपी जयराम चाटे हा जेलमधून बाहेर येणार आहे. पोलीस बंदोबस्तात तो धार्मिक विधीस उपस्थित राहणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जयराम चाटेला पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्क स्वतः भरावे लागणार आहे. तसेच न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटी व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे त्याच्यासाठी बंधनकारक असणार आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 01:05 PM

