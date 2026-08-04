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Gig Economy : नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘गिग वर्क’ बनणार रोजगाराचे सर्वात मोठे माध्यम; इतर नोकऱ्यांपेक्षा कमाई 2.5 पट

Updated On: Aug 04, 2026 | 06:01 PM IST
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सारांश

Gig Economy : भारतात डिजिटल आणि अॅप-आधारित 'गिग वर्क' हे रोजगाराचे सर्वात मोठे माध्यम बनण्याच्या मार्गावर आहे. रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्सच्या ताज्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत भारतातील गिग कामगारांची संख्या सध्याच्या ६० लाखांवरून १.७ ते २.१ कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

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विस्तार
  • नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी!
  • ‘गिग वर्क’ बनणार रोजगाराचे सर्वात मोठे माध्यम
  • इतर नोकऱ्यांपेक्षा कमाई 2.5 पट अधिक
Gig Economy : ऑगस्ट 2026, रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्सच्या एका नवीन अहवालानुसार, भारतातील गिग इंटरनेट ( Gig Economy ) कामगार हे देशातील नोकऱ्या निर्माण करणारे सर्वात मोठे माध्यम बनण्याच्या मार्गावर आहेत, ज्यांच्यात 2030 पर्यंत भारतातील शेतीबाह्य क्षेत्रातील रोजगाराची सुमारे 70% दरी भरून काढण्याची क्षमता आहे. दरमहा सक्रिय असलेल्या गिग कामगारांची संख्या आजच्या 6 दशलक्षाहून अधिक वरून 2030 पर्यंत 17 ते 21 दशलक्षांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

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नवीन टॅलेंटला आणण्यात गिग वर्कच्या भूमिकेकडे लक्ष

हा अहवाल कामगारांमध्ये नवीन टॅलेंटला आणण्यात गिग वर्कच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधतो. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी 54% लोक गिग वर्क सुरू करण्यापूर्वी कोणत्याही पगारी नोकरीत नव्हते आणि 37% लोक पहिल्यांदाच कामगारांच्या जगात प्रवेश करत होते. कामात प्रवेश करण्याच्या सोप्या अटी आणि सहज डिजिटल ऑनबोर्डिंगमुळे कामगार ॲप डाऊनलोड केल्यापासून अवघ्या काही तासांत त्यांची पहिली कमाई सुरू करू शकतात.

अहवालात काय आढळलं?

अहवालात असे आढळले आहे की, पूर्ण वेळ गिग इंटरनेट कामगार हे समान पातळीवरील फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल नोकऱ्यांमधील कामगारांपेक्षा दरमहा 2.5 पटीने जास्त कमावतात, ज्यामुळे या क्षेत्राकडे अतिरिक्त आणि तात्पुरत्या उत्पन्नाचा एक चांगला स्रोत म्हणून पाहिले जाऊ शकते. अपघात विमा, कौशल्य विकास कार्यक्रम, आपत्कालीन मदत आणि वाढत्या आर्थिक सुरक्षेमुळे गिग प्लॅटफॉर्म्स आता फॉर्मल क्षेत्रातील सुविधांच्या जवळ पोहोचत असल्याने कामगारांच्या कल्याणासाठीचे सहाय्यदेखील सुधारत आहे.

भारताच्या नोकरीच्या बाजारातला एक मुख्य आधार

रेडसीरचे हे निष्कर्ष दाखवून देतात की, गिग वर्क आता भारताच्या नोकरीच्या बाजारातला एक मुख्य आधार बनत चाललंय, प्लॅटफॉर्म्स, पॉलिसीमेकर्स आणि उद्योग हे सगळे एकत्र आल्यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या तर निघत आहेतच, पण सोबतच जास्तीत जास्त लोकांना काम मिळतंय, कमाई वाढतेय आणि लोकांच्या सुरक्षेची काळजीही घेतली जातेय.

ही क्रमवारी महत्त्वाची का ?

ही क्रमवारी महत्त्वाची आहे कारण राज्याची क्रमवारी जितकी चांगली असेल, तितकी कंपन्या तिथे कारखाने, उत्पादन युनिट्स, लॉजिस्टिक्स केंद्रे, स्टार्टअप्स आणि इतर व्यवसाय उभारण्याची शक्यता जास्त असते. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कोणत्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, हे समजण्यासही हा निर्देशांक राज्य सरकारांना मदत करतो.

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Web Title: Gig economy workforce reach 21 million by 2030 redseer report india

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Published On: Aug 04, 2026 | 06:01 PM

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