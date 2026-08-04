Gig Economy : नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘गिग वर्क’ बनणार रोजगाराचे सर्वात मोठे माध्यम; इतर नोकऱ्यांपेक्षा कमाई 2.5 पट

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हा अहवाल कामगारांमध्ये नवीन टॅलेंटला आणण्यात गिग वर्कच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधतो. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी 54% लोक गिग वर्क सुरू करण्यापूर्वी कोणत्याही पगारी नोकरीत नव्हते आणि 37% लोक पहिल्यांदाच कामगारांच्या जगात प्रवेश करत होते. कामात प्रवेश करण्याच्या सोप्या अटी आणि सहज डिजिटल ऑनबोर्डिंगमुळे कामगार ॲप डाऊनलोड केल्यापासून अवघ्या काही तासांत त्यांची पहिली कमाई सुरू करू शकतात.
अहवालात असे आढळले आहे की, पूर्ण वेळ गिग इंटरनेट कामगार हे समान पातळीवरील फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल नोकऱ्यांमधील कामगारांपेक्षा दरमहा 2.5 पटीने जास्त कमावतात, ज्यामुळे या क्षेत्राकडे अतिरिक्त आणि तात्पुरत्या उत्पन्नाचा एक चांगला स्रोत म्हणून पाहिले जाऊ शकते. अपघात विमा, कौशल्य विकास कार्यक्रम, आपत्कालीन मदत आणि वाढत्या आर्थिक सुरक्षेमुळे गिग प्लॅटफॉर्म्स आता फॉर्मल क्षेत्रातील सुविधांच्या जवळ पोहोचत असल्याने कामगारांच्या कल्याणासाठीचे सहाय्यदेखील सुधारत आहे.
रेडसीरचे हे निष्कर्ष दाखवून देतात की, गिग वर्क आता भारताच्या नोकरीच्या बाजारातला एक मुख्य आधार बनत चाललंय, प्लॅटफॉर्म्स, पॉलिसीमेकर्स आणि उद्योग हे सगळे एकत्र आल्यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या तर निघत आहेतच, पण सोबतच जास्तीत जास्त लोकांना काम मिळतंय, कमाई वाढतेय आणि लोकांच्या सुरक्षेची काळजीही घेतली जातेय.
ही क्रमवारी महत्त्वाची आहे कारण राज्याची क्रमवारी जितकी चांगली असेल, तितकी कंपन्या तिथे कारखाने, उत्पादन युनिट्स, लॉजिस्टिक्स केंद्रे, स्टार्टअप्स आणि इतर व्यवसाय उभारण्याची शक्यता जास्त असते. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कोणत्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, हे समजण्यासही हा निर्देशांक राज्य सरकारांना मदत करतो.
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