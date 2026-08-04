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Entertainment News: छोट्या कथांपासून मोठ्या पडद्यावरील युद्धापर्यंत… एका वेगळ्या विचारांच्या फिल्ममेकरची अनोखी सफर

Updated On: Aug 04, 2026 | 06:01 PM IST
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सारांश

Entertainment News: बॉलिवूडमध्ये अनेक दिग्दर्शक मोठ्या बजेट आणि स्टार कलाकारांच्या जोरावर चित्रपट बनवतात, मात्र राजा कृष्ण मेनन हे त्यांच्या वेगळ्या कथाकथनासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या चित्रपटांमध्ये केवळ मनोरंजन नसून वास्तव, भावना आणि मानवी संघर्षांचे प्रभावी चित्रण पाहायला मिळते.

Entertainment News: छोट्या कथांपासून मोठ्या पडद्यावरील युद्धापर्यंत... (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Entertainment News: छोट्या कथांपासून मोठ्या पडद्यावरील युद्धापर्यंत... (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • राजा कृष्ण मेनन हे कथांना महत्त्व देणाऱ्या संवेदनशील दिग्दर्शकांपैकी एक आहेत.
  • त्यांच्या चित्रपटांमध्ये वास्तव, भावना आणि मानवी संघर्षाचे प्रभावी दर्शन घडते.
  • वेगळ्या विषयांवरील सिनेमांमुळे त्यांनी बॉलिवूडमध्ये स्वतःची खास ओळख निर्माण केली आहे.
The Filmmaker Raja Krishna Menon News: बॉलिवूडमध्ये अनेक दिग्दर्शक मोठ्या बजेटचे, भव्य सेट्सचे किंवा स्टार कलाकारांचे चित्रपट बनवतात. मात्र काही दिग्दर्शक असे असतात, जे प्रेक्षकांच्या मनात कायमचे घर करतात ते त्यांच्या कथांमुळे. राजा कृष्ण मेनन हे त्यापैकीच एक नाव आहे. त्यांच्या चित्रपटांमध्ये केवळ मनोरंजन नसते, तर वास्तव, भावना आणि माणसाच्या संघर्षाची जाणीवही असते.

राजा मेनन यांची खासियत म्हणजे खरी घटना असो किंवा काल्पनिक कथा, प्रत्येक विषयाकडे ते अभ्यासपूर्ण आणि संवेदनशील नजरेने पाहतात. त्यामुळे त्यांचे चित्रपट केवळ पाहिले जात नाहीत, तर अनुभवले जातात.

छोट्या सुरुवातीपासून मोठ्या ओळखीपर्यंत

राजा कृष्ण मेनन यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात स्वतंत्र चित्रपटांपासून केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी व्यावसायिक चित्रपटांपेक्षा आशयाला महत्त्व देणाऱ्या कथा निवडल्या. त्यांचा पहिला चित्रपट ‘बस यूँ ही’ हा साध्या माणसांच्या आयुष्याभोवती फिरणारा होता. त्यानंतर ‘बाराह आना’ या चित्रपटातून त्यांनी समाजातील वास्तव आणि सामान्य माणसाचे आयुष्य प्रभावीपणे मांडले. (Entertainment News:)

या चित्रपटाला देशाबरोबरच परदेशातील चित्रपट महोत्सवांमध्येही चांगला प्रतिसाद मिळाला. याच काळात राजा मेनन यांची वेगळी दिग्दर्शकीय शैली प्रेक्षकांच्या लक्षात आली.

‘एअरलिफ्ट’ने दिली नवी ओळख

२०१६ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘एअरलिफ्ट’ हा चित्रपट राजा मेनन यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. खऱ्या घटनेवर आधारित या चित्रपटात युद्ध आणि संकटाच्या काळात सामान्य लोकांनी दाखवलेले धैर्य मोठ्या पडद्यावर प्रभावीपणे दाखवण्यात आले. चित्रपटातील भावनिक मांडणी आणि वास्तवाला जवळ जाणारे प्रसंग यामुळे प्रेक्षकांनी या चित्रपटाचे भरभरून कौतुक केले.

मोठ्या ऐतिहासिक घटनेला मानवी भावनांशी जोडून सादर करण्याची त्यांची हातोटी या चित्रपटातून स्पष्टपणे दिसून आली.

 

प्रत्येक चित्रपटात वेगळा विषय

राजा मेनन एका ठराविक चौकटीत अडकून राहिले नाहीत. ‘शेफ’ या चित्रपटातून त्यांनी एका वडिलांचा आणि मुलाचा भावनिक प्रवास मांडला. नातेसंबंध, आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि स्वतःला नव्याने शोधण्याची प्रक्रिया या चित्रपटातून त्यांनी सहजपणे दाखवली.

त्यानंतर ‘पिप्पा’ या युद्धपटातून त्यांनी १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील एका सैनिकाची कथा पडद्यावर आणली. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांनी माणुसकी आणि धैर्य या भावनांना केंद्रस्थानी ठेवले.

कथेला नेहमीच प्राधान्य

राजा मेनन यांच्या चित्रपटांमध्ये मोठेपणा हा केवळ दृश्यांमध्ये नसतो, तर कथेमध्ये असतो. प्रत्येक पात्राला ते सखोलपणे उभे करतात. त्यामुळे त्यांच्या चित्रपटातील व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात.

ते विनोदी प्रसंग असोत, कौटुंबिक भावना असोत किंवा युद्धाची पार्श्वभूमी असो, प्रत्येक ठिकाणी ते वास्तवाशी प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांच्या सिनेमांमध्ये कृत्रिमपणा जाणवत नाही.

वेगळा विचार, वेगळी ओळख

आजच्या काळात अनेक चित्रपट केवळ मनोरंजनावर भर देताना दिसतात. मात्र राजा कृष्ण मेनन यांच्या कामात आशय आणि मनोरंजन यांचा सुंदर समतोल दिसतो. त्यांच्या चित्रपटांमध्ये संशोधन, वास्तव आणि मानवी भावना यांचा प्रभावी मिलाफ असतो.

याच कारणामुळे त्यांनी स्वतंत्र सिनेमापासून मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांपर्यंतचा प्रवास यशस्वीपणे केला आहे. प्रत्येक चित्रपटातून ते एक वेगळी कथा सांगतात आणि प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतात. त्यामुळे राजा कृष्ण मेनन हे केवळ दिग्दर्शक नसून, वास्तवाला पडद्यावर जिवंत करणारे संवेदनशील कथाकार म्हणून ओळखले जातात.

 

Web Title: Raja krishna menon the filmmaker who chose powerful stories

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Published On: Aug 04, 2026 | 06:01 PM

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