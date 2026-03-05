Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हृदयद्रावक! ट्रक-कारच्या धडकेत 18 वर्षीय तरुणीचा अपघाती मृत्यू

या अपघाताचे वृत्त समजताच खारेपाटण ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मदतकार्य करून जखमी व मृतदेह बाहेर काढला. पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:19 PM
भीषण अपघातात युवतीचा मृत्यू (फोटो- aigemini)

पुरुषोत्तम शेट्ये हे एसटी महामंडळात चालक म्हणून कार्यरत
नडगिवे धुरीभाटलेवाड़ी बसस्टॉपजवळ मंगळवारी कार व ट्रकचा अपघात
18 वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू

कणकवली: खारेपाटण मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर नडगिवे धुरीभाटलेवाड़ी बसस्टॉपजवळ मंगळवारी कार व ट्रक यांच्यात भीषण अपघात झाला. यात खारेपाटण जिजामातानगर येथील तनिषा पुरुषोत्तम शेट्ये (वय १८) हिचा जागीच मृत्यू झाला. तर तिचा भाऊ ऋतुपर्ण पुरुषोत्तम शेट्ये (वय २३) हा गंभीर जखमी झाला आहे. होळी आणि शिमग्याच्या (Sindhudurga) सणादिवशीच घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे खारेपाटण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

पुरुषोत्तम शेट्ये हे एसटी महामंडळात चालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्याना तनिषा व ऋतुपर्ण ही त्यांची दोन मुले आहेत. होळी सणाच्या निमित्ताने खारेपाटण येथे ऋतूपर्ण हा घरी आला व घरातील जुनी अँबेसिडर कार घेऊन खारेपाटण येथून तळेरेच्या दिशेने निघाला होता. परंतु, नडगिवे धुरी भाटलेवाडी बसस्टॉपजवळ रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या अवजड ट्रकला त्याने पाठीमागून जोरदार धडक दिली. संबंधित ट्रकचे चालक गणेश शशिकांत पाष्टे घरी जेवणासाठी गेले होते. तेवढ्यात हा अपघात झाला. या अपघातात कारमधील तनिषा हिचे जागीच मृत्यू झाला. चालक ऋतुपर्ण हा गंभीर जखमी झाला. त्याला प्रथम कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. पुढील उपचारासाठी त्याला कोल्हापूर येथे हलविण्यात आले होते.

Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रक अपघात चालक ठार

या अपघाताचे वृत्त समजताच खारेपाटण ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मदतकार्य करून जखमी व मृतदेह बाहेर काढला. खारेपाटण पोलीस ठाण्याचे पोलीस अंमलदार मिलिंद देसाई, हवालदार अवधूत गुणीजन, हवालदार चंद्रकांत झोरे, श्री. कदम तसेच वन विभागाचे विजय भोसले यांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. या अपघातामुळे पुन्हा एकदा मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघाताचे चित्र अधोरेखित होत आहे.

ट्रक अपघात चालक ठार

मुंबईहून गोव्याच्या – दिशेने जाणाऱ्या ट्रक मुंबई गोवा महामार्गा लगतच्या सुरक्षा भिंतीला व दिशादर्शक फलकाला जोरदार धडक देऊन यात – महामार्गावर पलटी झाला. केबिनखाली चिरडून ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. सोमवारी दुपारी – पाऊणच्या सुमारास धनावडे शेती फार्मसमोर हा अपघात घडला.

Accident News: तिहेरी अपघातात महिलेचा मृत्यू; अपघातग्रस्त स्कुटीला ठोकर…

ट्रक चालक जितेश रामजी मसालिया (वय ३२, रा. शेख, टिंबो कोली वास, ता. – अंजार, जि. कच्छ, गुजरात) आपल्या ताब्यातील मालवाहू ट्रक (जीजे. १२ बीझेड २९१७) घेऊन मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने जात होता. ट्रक लांजा तालुक्यातील धनावडे शेती फार्मसमोर आला असता रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुरक्षा भिंतीला व दिशादर्शक फलकाला जोरदार धडकला. धडकल्यानंतर ट्रक पलटी होऊन चालकाचा केबिन खाली चिरडून जागीच मृत्यू झाला. पोलीस निरीक्षक निळकंठ बगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक देवकन्या अधिक तपास करत आहेत.

 

Published On: Mar 05, 2026 | 03:17 PM

