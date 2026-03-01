Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chandrapur News: कर्जमाफीचा निर्णय कधी? चंद्रपूरमध्ये 3.5 लाख शेतकरी प्रतीक्षेत, सातबारा कोरा होणार का?

सरकारने दिलेले आश्वासन तातडीने पूर्ण करावे, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला आहे. कर्जमाफीबाबत अद्याप शासनाने योजना जाहीर केलेली नाही.

Updated On: Mar 01, 2026 | 02:19 PM
  • 3.5 लाख शेतकऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी! कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे चंद्रपूर जिल्ह्याचे लक्ष
  • कर्जाचा आकडा 34 हजार कोटींवर; शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत, सरकार निर्णय कधी घेणार?
  • ‘सातबारा कोरा’चे आश्वासन हवेतच?
चंद्रपूर: जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी गत अनेक महिन्यांपासून कर्जमाफीच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांची या संख्या ३.५ लाखांच्या घरात असून या शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करून केव्हा होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांवर २८ ऑक्टोबर २०२५ ला ३० हजार ५०० कोटी रुपये कर्ज होते. नंतर हा आकडा फुगून ३४ हजार ४७७ कोटी झाला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी नंतर जीवनयात्रा संपविली. असे असले तरी शासनाचे पोर्टल अद्याप सुरू झालेले नाही. शिखर बँकेने तूर्तास थकीत बाकी शेतकऱ्यांची यादी शासनाकडे पाठविली असल्याने बळीराजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

निवडणुकांच्या काळात सत्ताधारी पक्षांकडून संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. जिल्ह्यात यावर्षी सततच्या अतिवृष्टी, काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती, कीड व रोगराई यामुळे कापूस, धान, सोयाबीन आणि तूर या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शेतकरी संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आली आहेत. चंद्रपूर शहरासह वरोरा, बल्लारपूर आणि ब्रह्मपुरी तालुक्यांत शेतकऱ्यांनी निदर्शन करत कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे. काही ठिकाणी चक्काजाम आंदोलनही करण्यात आले. सरकारने दिलेले आश्वासन तातडीने पूर्ण करावे, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

बँकांनी सुरू केले माहिती देणे

कर्जमाफीबाबत अद्याप शासनाने योजना जाहीर केलेली नाही. प्रथम सकृतदर्शनी थकीतबाकी खात्यांची माहिती शासनाला पाठविली जात आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ७९ हजार खात्यांची माहिती अपलोड केली असून इतर बँकांमार्फत माहिती देणे सुरू आहे, अशी माहिती सूत्राने दिली.

निर्णयाबाबत अद्याप अनिश्चितता

दरम्यान, प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची नोंद घेण्यात येत असून शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष निर्णय केव्हा होणार, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. सरकारने लवकरात लवकर कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी आहे.

सरकारने त्यांच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. तसेच २९ ऑक्टोबर २०२५ ला शेतकरी नेत्यांसोबत आंदोलनानंतर झालेल्या चर्चेत त्यांनी सातबारा कोरा करून देण्याचे मान्य केले होते. सरकारने ३० जून २०२५ पर्यंतचे संपूर्ण कर्ज संपवून सातबारा कोरा करावा.- अ‍ॅड. वामनराव चटप, माजी आमदार

शेतकऱ्यांच्या मते, सध्या शेती करणे परवडणारे राहिलेले नाही. बियाणे, खत, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक यांचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे, पिकाला हमीभाव मिळत नसल्याने उत्पन्न घटत आहे. या परिस्थितीत कर्जमाफी हा एकमेव दिलासा असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. कर्जमाफी केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जगण्याला आधार देणारी गरज आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी मानसिक तणावात असून अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, अशी भावना आंदोलक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

Published On: Mar 01, 2026 | 02:19 PM

